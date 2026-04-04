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チェルシーは、バイエルン・ミュンヘンとの移籍争いを制し、新たな有望な若手選手を獲得する見通しだ
ブルーズがアルゼンチンの若手スター獲得競争に勝利
トッド・ボーリーとベダッド・エグバリは、若き才能を蓄え、彼らが現在の所属クラブでさらに成長できるようにするという新たな手法をスタンフォード・ブリッジにもたらした。ちょうど1年前の今頃、チェルシーはスポルティングCPからジオヴァニー・クエンダとダリオ・エッスゴの両選手を獲得しており、シーズン終盤には前者の加入に大きな期待が寄せられていた。 時は流れ、現在では、チェルシーの姉妹クラブであるストラスブールでの素晴らしい活躍により、バルコがチェルシーの主要な獲得ターゲットとして浮上している。
- AFP
ジャーナリストが合意が成立したことを確認した
アルゼンチンのジャーナリスト、アウグスト・セサル氏は、チェルシーが同21歳選手の獲得に合意し、6月に加入することを確認した。同氏はX（旧Twitter）で、チェルシーがバイエルン・ミュンヘンを退けて、元ブライトン所属のこの選手を獲得したと述べた。「バレンティン・バルコがチェルシーの戦力となる。 チェルシーはストラスブール（両クラブは同じグループに所属）からこのアルゼンチン人MFを獲得する。FIFAの国際試合期間終了後、チェルシーは獲得に向けて猛プッシュし、6月の加入に向けたすべての合意が成立した。元ボカ・ジュニアーズのこの選手はバイエルン・ミュンヘンからも熱烈なオファーを受けていたが、チェルシーが獲得に成功した。これは、2026年ワールドカップ出場に必要な資質——リーダーシップと人格——をすべて備えていることを証明した、現代アルゼンチン代表を代表する選手の一人にとって、大きな飛躍となるだろう。」
スタンフォード・ブリッジにおける中盤の不安
このニュースは、チェルシーの陣営に不透明感が漂う中で伝えられた。バルコの同胞であるエンツォ・フェルナンデスは、まだクラブとの新契約にサインしていない。代表戦期間中、彼はレアル・マドリードでプレーしたいという意向をほのめかす発言を繰り返し、これはスタンフォード・ブリッジでは明らかに不評を買っている。この状況により、来季に向けて質の高い戦力を確保するため、スカウト陣には切迫感が生じている。 リアム・ローゼニオールは、フェルナンデスがクラブから処分を受け、2試合の出場停止処分となったことを明らかにした。
- AFP
フルバックから中盤の要へ
もともと左サイドバックだったバルコは、現在では中盤の中心として定期的に起用されており、チェルシーの戦力として多才な選択肢をもたらしている。より中央寄りのポジションへの転向により、彼の評価は大幅に高まり、欧州サッカー界で最も注目される若手選手の一人となっている。 この移籍は、チェルシーが掲げる「マルチクラブ・モデル」戦略における最新の動きであり、ブルーコのエコシステム内で選手を移動させ、プレミアリーグの強豪を強化するものだ。ブライトンでは結果を残せなかったものの、フランスでのプレーを通じてすでに欧州サッカーに適応しているこの21歳の選手は、ロンドン到着後すぐにスタメンの座を争うことが期待されている。