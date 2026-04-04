チェルシーは、バイエルン・ミュンヘンとの移籍争いを制し、新たな有望な若手選手を獲得する見通しだ

もともと左サイドバックだったバルコは、現在では中盤の中心として定期的に起用されており、チェルシーの戦力として多才な選択肢をもたらしている。より中央寄りのポジションへの転向により、彼の評価は大幅に高まり、欧州サッカー界で最も注目される若手選手の一人となっている。 この移籍は、チェルシーが掲げる「マルチクラブ・モデル」戦略における最新の動きであり、ブルーコのエコシステム内で選手を移動させ、プレミアリーグの強豪を強化するものだ。ブライトンでは結果を残せなかったものの、フランスでのプレーを通じてすでに欧州サッカーに適応しているこの21歳の選手は、ロンドン到着後すぐにスタメンの座を争うことが期待されている。