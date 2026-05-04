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チェルシーは、ノッティンガム・フォレスト戦で負傷したジェシー・デリーが病院に搬送されたと発表した。
チェルシー、負傷で入院
チェルシーは、ノッティンガム・フォレスト戦（1-3敗北）で前半に負傷したデリーが予防措置として病院に搬送されたと発表した。クラブは試合直後に公式声明で「デリーは意識があり、会話もできる状態。念のため検査を受けている。早期回復を祈る」と発表した。
クラブは公式チャンネルで「デリーは意識があり、会話も可能。予防的な検査を受けている。早期回復を祈り、医療スタッフに感謝する」と発表した。
- AFP
スタンフォード・ブリッジで「胸が締め付けられるような」衝突事故が発生
前半終了間際、暫定監督カルム・マクファーレンの起用で先発したデリーが、フォレストDFザック・アボットとペナルティエリア内でハイボールを競り合い、頭同士で激突。デリーは酸素吸入を必要とし、そのまま10分以上動けなくなった。
アボットは続行可能だったが、デリーは10分以上動けず、医療スタッフがすぐに対応。18歳の彼は治療後、スタンディングオベーションを受けながら担架で運ばれた。両チームの選手も心配そうな表情を浮かべた。
試合後、暫定監督のカルム・マクファーレンはBBC『マッチ・オブ・ザ・デイ』に「現時点では兆候は良好なので、彼の状態が良いことを願っている。聞いた話も前向きだ」と語った。
ジェシーは良いプレーをしていただけに残念だ。彼にとって大きな瞬間だっただけに、悲しい結末だ」
ブルーズにとって悲惨な午後
有望な若手選手の負傷もあり、暫定監督にとっては忘れたい一日となった。チェルシーは3－1で敗れ、欧州カップ戦出場圏内の順位も危うくなった。
マクファーレン監督は試合開始15分で2失点した立ち上がりを「許しがたい」と厳しく批判し、次戦リヴァプール戦での巻き返しを誓った。
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チェルシー、トップ5争いから脱落
残り3試合でチェルシーは5位アストン・ヴィラに10ポイント差があり、トップ5入りの可能性はほぼ消えた。6位ボーンマスとも4ポイント差で、土曜にはリヴァプールとのアウェイ戦が待っている。その後、最終節でトッテナムとサンダーランドと対戦し、結果次第で順位が確定する。 チャンピオンズリーグ出場へは、6位でフィニッシュし、アストン・ヴィラがヨーロッパリーグ制覇でトップ5に入る必要がある。