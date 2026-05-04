チェルシーは、ノッティンガム・フォレスト戦で負傷したジェシー・デリーが病院に搬送されたと発表した。

前半終了間際、暫定監督カルム・マクファーレンの起用で先発したデリーが、フォレストDFザック・アボットとペナルティエリア内でハイボールを競り合い、頭同士で激突。デリーは酸素吸入を必要とし、そのまま10分以上動けなくなった。

アボットは続行可能だったが、デリーは10分以上動けず、医療スタッフがすぐに対応。18歳の彼は治療後、スタンディングオベーションを受けながら担架で運ばれた。両チームの選手も心配そうな表情を浮かべた。

試合後、暫定監督のカルム・マクファーレンはBBC『マッチ・オブ・ザ・デイ』に「現時点では兆候は良好なので、彼の状態が良いことを願っている。聞いた話も前向きだ」と語った。

ジェシーは良いプレーをしていただけに残念だ。彼にとって大きな瞬間だっただけに、悲しい結末だ」