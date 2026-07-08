Getty
翻訳者：
チェルシーは、スポルティングCPから10代のジオヴァニー・クエンダが長期契約で加入したと発表した。
記録を塗り替えたウインガーがスタンフォード・ブリッジへ移籍
チェルシーは公式声明で、スポルティングからクエンダが加入し、8年契約を結んだと発表した。移籍金は報道によると5000万ユーロで、彼はポルトガルでのキャリアに幕を閉じた。
スポルティングでは通算86試合に出場し9得点17アシストを記録。デビューシーズンにクラブ最年少で得点を挙げ、国内2冠を達成したシーズンには54試合に出場した。スポルティングは主力選手を失ったが、チェルシーはウインガーとウイングバックをこなす多才な戦力を得た。
- AFP
シルバーウェア獲得の成功と、チェルシー加入への誇り
クエンダは10代にして多数のタイトルを獲得し加入した。2025年にはスポルティングでプリメイラ・リーガとポルトガルカップを制し、ポルトガル代表としてネーションズリーグでも優勝。移籍について彼は「ここに来られて本当に嬉しい。チェルシーは素晴らしいチームで、スタジアムでプレーするのが楽しみだ。クラブは若い選手を信じてくれ、ここにいられることを誇りに思う」と語った。
「チェルシーは素晴らしいチームで、スタンフォード・ブリッジでプレーできることを楽しみにしています。クラブは私のような選手を信じてくれ、ここにいることを誇りに思います」
シャビ・アロンソと働きたいという野心
国内での活躍に加え、クエンダはチャンピオンズリーグで得点を挙げたポルトガル人選手として最年少記録を保持している。2025年のU-21欧州選手権では「大会ベストイレブン」に選出された。ポルトガル代表Aチームでの出場はないが、何度も招集されている。
新監督の下でさらに成長したいと意気込む彼はこう語る。「チームメイトやシャビ・アロンソ監督と働けるのが楽しみだ。私は努力家で、チームに貢献するのが好きだ。チームメイトを助け、クラブがタイトルを取るために全力を尽くす選手として認められたい」。
- Getty Images
チェルシーとクエンダの今後はどうなるのか？
クエンダは、チェルシーのプレシーズン準備に合流する。ファンは、シャビ・アロンソ監督が彼を攻撃的ポジションで起用するか、ウイングバックで起用するか注目している。移籍金は5000万ユーロと報じられ、期待は高い。まもなくブルーのユニフォームでデビューするかもしれない。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。