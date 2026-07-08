チェルシーは、スポルティングCPから10代のジオヴァニー・クエンダが長期契約で加入したと発表した。

チェルシーは公式声明で、スポルティングからクエンダが加入し、8年契約を結んだと発表した。移籍金は報道によると5000万ユーロで、彼はポルトガルでのキャリアに幕を閉じた。

スポルティングでは通算86試合に出場し9得点17アシストを記録。デビューシーズンにクラブ最年少で得点を挙げ、国内2冠を達成したシーズンには54試合に出場した。スポルティングは主力選手を失ったが、チェルシーはウインガーとウイングバックをこなす多才な戦力を得た。



