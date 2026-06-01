チェルシーは、シャビ・アロンソが「手放せない」と語るDFへの複数オファーを拒否した。

TEAMtalkによると、チェルシーはリヴァプールやマンチェスター・シティ、レアル・マドリードが興味を示す中でも、多才な20歳DFを「放さない」と明言した。シャビ・アロンソ新監督も、このアカデミー出身選手を長期戦術の要と位置づけ、出場機会は少ないながら示した可能性に期待している。

イングランドU-21代表でもある彼は首脳陣から高く評価され、「手放せない存在」と認められた。これによりFWジョアン・フェリックス、コール・パーマー、MFモイセス・カイセドらとともに、トップチームの軸として扱われる。