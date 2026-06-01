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チェルシーは、シャビ・アロンソが「手放せない」と語るDFへの複数オファーを拒否した。
チェルシーの若きスターには「手出しできない」というレッテル
TEAMtalkによると、チェルシーはリヴァプールやマンチェスター・シティ、レアル・マドリードが興味を示す中でも、多才な20歳DFを「放さない」と明言した。シャビ・アロンソ新監督も、このアカデミー出身選手を長期戦術の要と位置づけ、出場機会は少ないながら示した可能性に期待している。
イングランドU-21代表でもある彼は首脳陣から高く評価され、「手放せない存在」と認められた。これによりFWジョアン・フェリックス、コール・パーマー、MFモイセス・カイセドらとともに、トップチームの軸として扱われる。
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プレミアリーグからの関心が強まっている
BBCによると、チェルシーはプレミアリーグ内の他クラブからの関心を退け、ライバルたちに強いメッセージを送った。複数のクラブは彼により多くの出場機会を提供できると考えているが、スタンフォード・ブリッジの首脳陣は、西ロンドンでアロンソ監督の指導の下プレーすることが彼の成長に最善だと確信している。
アーセナル、ニューカッスル、クリスタル・パレスは現状を見守り、移籍の兆しを待っている。ボーンマスも昨夏から関心を維持している。
スタンフォード・ブリッジでのアチェアンポンの評価が上昇している。
アチェアンポンはチェルシーのユースをステップアップしトップチームへ。今季プレミアリーグ17試合出場（9試合は途中出場）を果たし、そのパフォーマンスはコーチ陣に大きな将来性を示した。
彼は2029年までの契約を結んでおり、チェルシーは交渉で有利な立場にある。本人が出場機会を求めて移籍を希望しているかは不明だが、クラブの姿勢から移籍の可能性は極めて低い。
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アロンソのシステムに最適な戦術武器
チェルシーの内部評価では、アチェアンポンはアロンソ監督の戦術に合う身体と技術を備えていると取締役会は確信している。そのため、提示額に関わらず金銭交渉に応じるつもりはない。