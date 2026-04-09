チェルシーは、ジョシュ・アチェアンポンが2025-26シーズンにほとんど出場していないにもかかわらず、売却を拒否している。

現在の状況は、アチェアンポンが元監督エンツォ・マレスカから受けた絶賛とは対照的だ。2025年4月のレギア・ワルシャワ戦で彼は活躍し、イタリア人監督はその戦術的柔軟性を絶賛した。

「今夜、私が最も印象を受けたのはジョシュ・アチェアンポンだ」とマレスカは語った。「彼はクラブだけでなく、サッカー界全体でもトップクラスになれる潜在能力を持つ。優れた選手とは、複数のポジションで高いパフォーマンスを示す者だ」

優れた選手は、サイドバックでもミッドフィールダーでもセンターバックでも高いパフォーマンスを示す。特定のポジションに固執せず、さまざまな位置でプレーできるのが真の才能だ」