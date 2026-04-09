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チェルシーは、ジョシュ・アチェアンポンが2025-26シーズンにほとんど出場していないにもかかわらず、売却を拒否している。
ブルーズ首脳陣はアカデミー出身選手への姿勢を崩さない
チェルシーは、アチェアンポンが控えに甘んじても完全移籍を認めるつもりはない。デイリー・エクスプレス紙によると、19歳の彼は夏と冬の移籍市場で注目されたが、クラブは依然として「移籍不可」と主張している。 イングランドU-21代表の彼は年明け以降スタメンから遠ざかっているが、守備陣の不安定さにもかかわらず首脳陣は彼の将来性を高く評価し、高額売却より辛抱強く見守る方針だ。
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マレスカの絶賛と現実
現在の状況は、アチェアンポンが元監督エンツォ・マレスカから受けた絶賛とは対照的だ。2025年4月のレギア・ワルシャワ戦で彼は活躍し、イタリア人監督はその戦術的柔軟性を絶賛した。
「今夜、私が最も印象を受けたのはジョシュ・アチェアンポンだ」とマレスカは語った。「彼はクラブだけでなく、サッカー界全体でもトップクラスになれる潜在能力を持つ。優れた選手とは、複数のポジションで高いパフォーマンスを示す者だ」
優れた選手は、サイドバックでもミッドフィールダーでもセンターバックでも高いパフォーマンスを示す。特定のポジションに固執せず、さまざまな位置でプレーできるのが真の才能だ」
チェルシーの姿勢に、関係各社が不満を募らせている
バイエルンとクリスタル・パレスはアチェアンポン獲得を打診したが、チェルシーに拒否された。パレスは彼をマルク・ゲヒの後継者と見なし、バイエルンは守備のユーティリティ選手として評価していた。 チェルシー首脳陣は、彼が世界クラスの攻撃陣を封じた試合で示した潜在能力を依然として高く評価している。リヴァプール戦での圧巻のパフォーマンスやノッティンガム・フォレスト戦での決勝ゴールなど、ブレイク時の記憶が売却拒否の背景にある。スタンフォード・ブリッジの意思決定者たちにとって、こうした輝かしい瞬間は、リアム・ローゼニオール監督下での最近の出場機会の少なさを上回るのだ。
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若手ディフェンダーの岐路
トップチームへの道がさらに狭まりそうだ。チェルシーはジェレミー・ジャケをリヴァプールに奪われ、今夏は経験豊富なセンターバックの獲得を最優先する。右サイドバックはリース・ジェームズとマロ・グストが占めているため、アチェアンポンにとってスタメン復帰の鍵は彼の多才さだけだ。
チェルシーは現在プレミアリーグ6位で、日曜にはマンチェスター・シティ戦を控える。アチェアンポンはメンバー入りすると見込まれるものの、年明け以降のリーグ戦出場は6試合のみだ。