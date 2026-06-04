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チェルシーは、クラブ歴代2位の得点王ボビー・タンブリング氏の死去を受け、追悼の意を表した。
スタンフォード・ブリッジの象徴が逝去
タンブリング氏の死去が報じられ、サッカー界が悲しみに包まれている。1960年代にチェルシーを象徴した元フォワードは84歳で亡くなった。古巣クロスヘイブンは声明で訃報を伝え、氏が近年認知症と診断されていたと明かした。
地元選手中心のスリリングなチームで躍進したタンブリングは、10年間で驚異的な得点を挙げ、クラブの顔となった。チェルシーは公式に追悼し、「クラブ史上最も伝説的な選手の一人を失った」と発表した。
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数十年にわたり破られなかった記録
タンブリングは370試合で202得点を挙げ、45年間にわたってチェルシーの歴史に君臨した。2013年にフランク・ランパードが総得点記録を塗り替えたものの、タンブリングは164ゴールをマークし、いまだリーグ戦得点王の座を守っている。
ランパードはタンブリングの記録を破った後も親交を深め、自伝の序文でこう綴っている。「ボビーはサッカー界とチェルシーの紳士だ。世代を超えクラブの真髄を示すアンバサダーを求めるなら、彼こそだ。君を『相棒』と呼べることを誇りに思う。」
輝かしい時代と歴史的な大漁
タンブリングは1959年、17歳でウェストハム戦にデビューし、いきなり得点を挙げた。やがてチームの要となり、1965年のリーグカップ決勝レスター・シティ戦でも得点して優勝に貢献。1966年のアストン・ヴィラ戦（6-2）ではクラブ唯一の1試合5得点を記録した。
個人として栄誉を手にしても謙虚さを保ち、チームを去ったジミー・グリーブスの後任について「ロールス・ロイスをボロ車に買い替えたようなものだ」と冗談を言うことがあった。イングランド代表でも3試合に出場し、フランス戦で1得点を記録。彼はこのゴールを最も気に入っていると語っている。
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第二の故郷からの追悼
チェルシーを退団しクリスタル・パレスで短期間プレーした後、タンブリングはアイルランド共和国コークのサッカー界で愛された。特にクロスヘイブンAFCでは大きな存在で、クラブはXに追悼文を投稿。「真のチェルシーのレジェンドで、素晴らしい人間」としのんだ。
クラブはさらにこう語った。「クロスヘイブンAFCは、最愛の友人であり元監督であるボビー・タンブリングの逝去を、胸が張り裂ける思いで発表いたします。彼のサッカーへの情熱は周囲を魅了しました。戦術を語る時、セットプレーの練習をする時、現役時代の話を繰り返す時でも、誰もが耳を傾けました。ボビーの死は、私たち全員の人生に大きな空白を残しました。 彼と出会えたことで、私たちは皆、より良く、より優しく、より豊かになれました」と締めくくった。