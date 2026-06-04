タンブリングは370試合で202得点を挙げ、45年間にわたってチェルシーの歴史に君臨した。2013年にフランク・ランパードが総得点記録を塗り替えたものの、タンブリングは164ゴールをマークし、いまだリーグ戦得点王の座を守っている。

ランパードはタンブリングの記録を破った後も親交を深め、自伝の序文でこう綴っている。「ボビーはサッカー界とチェルシーの紳士だ。世代を超えクラブの真髄を示すアンバサダーを求めるなら、彼こそだ。君を『相棒』と呼べることを誇りに思う。」