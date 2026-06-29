チェルシーは、エンツォ・マレスカ氏がマンチェスター・シティの新監督に正式就任したことを受け、激しい声明で同氏を痛烈に批判した。

チェルシーの首脳陣は、監督がマンチェスター・シティの監督職に関心があると秋に知り、それがチームの成績に悪影響を与えたと主張している。声明ではさらに、「昨年秋、元ヘッドコーチからシーズン終了後にペップ・グアルディオラの後任になる可能性があると連絡を受けた。

彼はグアルディオラの後任を強く希望し、長期契約を解除する権利がないにもかかわらずその機会を追及していた。

2025年12月、彼は突如辞任した。前年に入団したばかりでありながら、心はすでに他クラブに向いていると感じた我々は失望した。

シーズン途中で監督交代を望むクラブはないが、彼がシーズン終了まで責任を果たすことを拒んだため、選手、サポーター、クラブの誇りを守るために辞任を受け入れるしかなかった」と結んだ。