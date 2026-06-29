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チェルシーは、エンツォ・マレスカ氏がマンチェスター・シティの新監督に正式就任したことを受け、激しい声明で同氏を痛烈に批判した。
チェルシーの痛烈な批判
西ロンドンのクラブは月曜の公式声明で不満を隠さなかった。移籍を承認しながらも、首脳陣はイタリア人選手の名を挙げず、退団の経緯をファンに説明した。
「チェルシーFCは、2025/26シーズンがクラブとサポーターにとって極めて残念なシーズンであったことを認識しています。 その一因は、クリスマス期間中にヘッドコーチ交代を余儀なくされたことによる混乱でした」と声明は冒頭で述べている。「最近の状況を踏まえ、何が起きたのか、そしてなぜ元ヘッドコーチが2026年1月1日にクラブを去ったのかをサポーターの皆様に説明する必要があると考えています。」
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忠誠心の二分に関する非難
チェルシーの首脳陣は、監督がマンチェスター・シティの監督職に関心があると秋に知り、それがチームの成績に悪影響を与えたと主張している。声明ではさらに、「昨年秋、元ヘッドコーチからシーズン終了後にペップ・グアルディオラの後任になる可能性があると連絡を受けた。
彼はグアルディオラの後任を強く希望し、長期契約を解除する権利がないにもかかわらずその機会を追及していた。
2025年12月、彼は突如辞任した。前年に入団したばかりでありながら、心はすでに他クラブに向いていると感じた我々は失望した。
シーズン途中で監督交代を望むクラブはないが、彼がシーズン終了まで責任を果たすことを拒んだため、選手、サポーター、クラブの誇りを守るために辞任を受け入れるしかなかった」と結んだ。
金銭的和解とマレスカの謝罪
両者の決別は不和を伴ったが、金銭問題はついに解決した。チェルシーは、マンチェスター・シティおよび当該監督との間で秘密裏に和解が成立したと発表。報道によると補償金は約1700万ポンドだ。「両クラブの相互尊重を踏まえ、マンチェスター・シティとの間で補償金を含む秘密裏の和解が成立した。 また、元ヘッドコーチとも秘密裏に和解が成立し、同氏も補償金を支払う」とクラブは述べた。
マレスカ氏はSNSで「2025年12月末、私はチェルシーを去る難しい決断をした。
この決断は私一人によるものです。チェルシーを辞任したことで、私がよく知るクラブであるマンチェスター・シティへ移籍する道が開けました。今、マンチェスター・シティに加入できたことを大変嬉しく思っています。
シーズン途中でチェルシーを去ったことがクラブに混乱をもたらしたことを認識しており、その点についてはお詫び申し上げます。それは私の意図でも、望みでもありませんでした。
チェルシーの皆には温かく迎えられ、共に成功と大切な思い出を作りました。クラブ、オーナー、ファンに感謝しています。」
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アロンソとともに新たな時代が始まる
苦い結末となったが、チェルシーはスタンフォード・ブリッジで指揮を執るシャビ・アロンソ監督の下、未来への期待を強調した。マレスカ氏への皮肉も込め、クラブはアロンソ監督の人柄を称えた。「来シーズンを見据え、我々はシャビ・アロンソという、卓越したサッカーの知性と最高水準の誠実さを兼ね備えたプロフェッショナルな監督を迎え入れた。彼には、クラブのサポーターがふさわしく、また期待する成功をもたらすためのあらゆる資質が備わっている。」
マレスカはカンファレンスリーグとクラブワールドカップ制覇をもたらしたが、シーズン途中の退任は理事会の懸念材料だ。彼は今、グアルディオラが築いたシティの黄金期を受け継ぐ難題に直面している。