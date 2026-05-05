チェルシーは、アヤックスと関連のある監督を「理想の候補」と絶賛。

チェルシーはロゼニオール体制の短期間を経てコーチ陣を再評価している。FAカップで好結果を残したものの、今シーズンは全体として残念な成績に終わった。英紙『インディペンデント』によると、クラブオーナーはチームを次の段階へ導く常任監督を探している。

スタンフォード・ブリッジ内では、トップからアカデミーまで明確な戦術哲学を浸透させつつあるとの確信が広がっており、次期監督にもその方針を継承してほしいと考えている。