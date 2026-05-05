報道によると、チェルシーは元バルセロナ監督のシャビを次期監督として招聘する可能性を検討している。リアム・ローゼニオールが就任からわずか4ヶ月で解任されたため、クラブは再び監督選考を開始した。
Getty Images Sport
翻訳者：
チェルシーは、アヤックスと関連のある監督を「理想の候補」と絶賛。
チェルシーはロゼニオール体制の短期間を経てコーチ陣を再評価している。FAカップで好結果を残したものの、今シーズンは全体として残念な成績に終わった。英紙『インディペンデント』によると、クラブオーナーはチームを次の段階へ導く常任監督を探している。
スタンフォード・ブリッジ内では、トップからアカデミーまで明確な戦術哲学を浸透させつつあるとの確信が広がっており、次期監督にもその方針を継承してほしいと考えている。
- Getty Images Sport
複数の候補が検討されている。報道によると、元バルセロナ監督のシャビが有力だ。彼はボール支配を重視するスタイルで、チェルシーの理念に合うとされている。
さらに、シャビ・アロンソ（元レアル・マドリード監督）、フランチェスコ・ファリオリ（ポルト監督）、セスク・ファブレガス（コモ監督）も候補に挙げられている。
シャビ監督（46歳）は、バルセロナを率いた3年間でラ・リーガ制覇を達成し、2024年に退任。その実績がチェルシーにとって魅力的な選択肢となっている。
チェルシーの決定には、他クラブの監督状況も影響する。ファブレガスは現在コモで好評価を得ており、今夏残留が予想される。ボーンマスのアンドニ・イラオラ監督もハイプレスで高評価だ。
ジョルディ・クライフがテクニカルディレクターに就任した後、シャビはアヤックスとの関連が噂された。シャビはバルセロナでクライフの隣に住んでおり、二人はよくコーヒーを飲む間柄だ。ただしクライフは、シャビとアヤックス加入について話し合ったことはないと否定している。