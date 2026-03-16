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Chelsea League Cup GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

チェルシーは決して諦めない！女子リーグカップ制覇は、苦境に立たされたブルーズが依然として持つ力を証明した

勝者はトロフィーを手にする。これが、チェルシーのソニア・ボンパストール監督が日曜日のリーグカップ決勝を前に選手たちに伝えたシンプルなメッセージだった。その言葉は確実に選手たちの心に響いたようだ。なぜなら、彼女の率いる「ブルーズ」はチャンピオンにふさわしいプレーを見せ、マンチェスター・ユナイテッドを破って今シーズン初のタイトルを獲得したからだ。同時に、これまでのシーズンは不本意な結果に終わっているものの、依然として彼らは大きな脅威であることを、イングランド全土――そしてヨーロッパ――に示したのである。

この勝利が、メンタル面においてどれほど素晴らしいものであったか、いくら強調してもしきれない。 チェルシーは今シーズン、ベストな状態からは程遠い。だからこそ、女子スーパーリーグ首位のマンチェスター・シティに10ポイント差をつけられ、2019年以来初めてイングランド王者の座を明け渡す瀬戸際に立たされているのだ。昨シーズンは文字通り無敵であり、リーグ戦無敗という歴史的な快挙を成し遂げたが、今シーズンのブルーズにはその勢いがない。自信は打ち砕かれ、パフォーマンスも常に期待を下回るものだった。

さらに、チェルシーのキャプテンであるミリー・ブライトが日曜日の試合に出場できなかったこと、 さらに、もう一人のセンターバックであり、世界クラスの実力を持つナオミ・ギルマが試合前日に軽い怪我を負ったこと、2024年11月以来の先発出場となったカデイシャ・ブキャナンが怪我のため1時間しかプレーできなかったこと、そして彼女に代わってベンチから出場したナタリー・ビョーンが、今季初出場の数分後に足を引きずりながらピッチを去ったことも加わる。 19歳のヴィール・ブールマンは、守備陣の中で本来のポジションを最後まで守り抜いた唯一の選手だった。

それにもかかわらず、チェルシーはユナイテッドの攻撃を封じ込めた。もしユナイテッドが得点していれば、リーグカップ史上最長の連続得点記録に並んでいたはずだ。チェルシーは好調のライオネッス（イングランド女子代表）のスター、ジェス・パークを沈黙させ、左サイドで16回の直接的な得点関与を記録しているメルヴァン・マラールを無力化し、レッドデビルズ（マンチェスター・ユナイテッド）の先発センターフォワードであるエリザベス・テルランドを、遠距離からのシュートに限定した。 ユナイテッドは今シーズンのWSLで2番目に得点力のある攻撃陣を擁しているが、チェルシーは急造の守備陣で彼らを封じ込めた。

一方、攻撃陣ではローレン・ジェームズが輝き、アギー・ビーバー＝ジョーンズが唯一のチャンスをものにし、ブルーズは今シーズンの大半で失われていた決定力を発揮した。

これはカップ戦の決勝であり、最高峰の舞台での一戦だった。チェルシーは、これまで一貫して見せてこなかった堅固な守備と冷酷な攻撃力を発揮した。それは、WSLのタイトル防衛を強固なものにするには不十分だった。最も重要な局面で、ボンパストール率いるブルーズはギアを一段上げ、勝利に必要なことを成し遂げた。

これは世界でもごく少数のチームにしかできないことであり、だからこそ、まだ2つのタイトル獲得の可能性が残されている今、シーズン残り2ヶ月間において、このチェルシーを侮ることはできないのだ。

  • Sam Kerr Chelsea Women 2025-26Getty Images

    期待外れ

    今年のチェルシーは、思うようにいっていない。このチームは過去6回のWSLタイトルをすべて制覇してきたが、数ヶ月後にはそのトロフィーはロンドンの「ブルー」ではなく、マンチェスターの「ブルー」の手に渡ることになりそうだ。日曜日のアストン・ヴィラ戦での残念な引き分けにもかかわらず、シティが優位に立っているからだ。

    その理由は多岐にわたる。第一に、シティ側の要因として、アンドレ・イェグルツ新監督の下でチームがどれほど若返り、活気を取り戻したかという点がある。そしてチェルシー側の問題もある。今シーズンの攻撃的な戦術は、残念ながら決定力不足と、昨年ほど運に恵まれていないことが重なり、昨年は些細な差が常に味方していたのとは対照的だ。

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  • Millie Bright Chelsea 2025-26Getty Images

    怪我だらけ

    さらに、怪我の問題もある。ボンパストール監督と同じWSLの指揮官たちの中には、チェルシーの監督が欠場者について語るのを聞いて、あきれた表情を浮かべた者もいただろう。チェルシーの選手層の厚さを考えれば当然のことだが、たとえ戦力が充実していても、ブルーズが極めて容赦のない怪我人のリストを抱えるに至ったという事実を認めないのは不公平だろう。

    日曜日のスタメン表がそれを如実に物語っていた。今シーズン前半、マンチェスター・ユナイテッドは選手層が薄く、4つの戦線で効果的に戦うための深みを欠いていた。しかし、週末にチェルシーと対戦した際、ベンチメンバーの厚さではユナイテッドが上回っていた。

    その理由は、レッドデビルズが1月に3人の新戦力を獲得するという素晴らしい補強を行ったのに対し、ブルーズは1人も補強しなかったからだ。負傷者や契約満了間近の選手がいることを考えれば、多くの人が驚いたことだろう。また、チェルシーはこの試合にブライト、ギルマ、ニアム・チャールズ、カタリーナ・マカリオ、マイラ・ラミレス、サム・カー、エリー・カーペンターを欠いて臨んだことも一因である。

  • Erin Cuthbert Millie Bright Chelsea League cup 2025Getty Images

    豊富な経験

    しかし、チェルシーには選手層の厚さこそ欠けていたものの、精神的な強さがあった。決勝戦前にGOALの取材に応じた、この日のキャプテンであるエリン・カスバートは、これまでの経験によって培われたプレッシャー下での強さがチームの強みだと指摘した。

    昨年のリーグカップ決勝での優勝に触れ、彼女は次のように説明した。「あの時点では、どの試合もカップ戦の決勝のようなものだったから、ただの試合に過ぎなかったの。 「変に聞こえるかもしれないけど、シーズン終盤に入れば、どの試合もカップ戦の決勝のようなもの。確かにトロフィーがかかっているけど、私たちが戦うすべての試合にトロフィーがかかっているの。どの試合も重要だという考え方を習慣にしておけば、その場の雰囲気に圧倒されることはないわ」

    これがブルーズが他チームに対して持つアドバンテージになり得るかとの問いに、カスバートは次のように推測した。「幸いなことに、ここ数年はその感覚を味わうことがなかったが、間違いなくそうなり得ると思う。試合そのものではなく、その場の雰囲気に流されてしまうことがある。それは非常に危険な状態だ。」

  • Erin Cuthbert Millie Bright Chelsea Women League Cup trophy 2025-26Getty Images

    決勝戦における「優位性」

    マンチェスター・ユナイテッドは日曜日にそれを成し遂げたのだろうか？ 答えられるのは選手たち自身だけだろうが、事実として、レッドデビルズがチェルシーに決勝で敗れたのは今回で3度目となる。過去2回のFAカップ決勝でも敗れているからだ。

    「恐怖心ではないと思う」と、ユナイテッドのマーク・スキナー監督はBBCに語った。「チェルシーには、長年にわたり決勝で勝利を収めてきたというアドバンテージがあった。我々は試合に勝つための最後の鍵を解き放たなければならない。ビルドアップの段階では我々が上回っていたが、両ペナルティエリア内での最終的なフィニッシュの局面で、さらに上達する必要がある」

    決勝戦におけるチェルシーの「優位性」は、ユナイテッドに対してだけのものではない。2020年以降、チェルシーは実に10回のカップ戦決勝に出場し、そのうち7回を制している。一方、マンチェスター・シティとユナイテッドは、それぞれ3回と4回の決勝進出に対し、この期間に1回ずつしか優勝していない。アーセナルは、4回の決勝進出で3回優勝という非常に印象的な記録を残しており、その中にはチェルシーに対する2勝と、チャンピオンズリーグでの優勝も含まれている。 しかし、ブルーズのWSL6連覇、そしてそれを決定づけたビッグマッチでの勝利は、彼らの栄光にさらなる輝きを添えている。

    「それは私たちのDNAに刻まれているのだと思います」と、ジェームズはマン・オブ・ザ・マッチ賞を受賞した際、BBCに語った。「プレーが上手くいこうがそうでなかろうが、私たちは常に勝つ方法を見つけ出します。どんな状況でも、必ず戦い抜き、相手に打ち勝つのが難しい相手であることを証明するのです」

  • Chelsea Women 2025-26Getty Images

    高層階

    チェルシーにとっては、それがまさに基本レベルなのです。このチームのメンタリティと、チーム全体に息づく気概があれば、彼らはこうした決勝戦に進出し、大一番でも勝利を収めるでしょう。少なくとも、彼らは十分に戦えるはずです。

    さらに、このチーム全体から滲み出る実力という要素もある。 何と言っても、このチームにはハンナ・ハンプトンやキーラ・ウォルシュといった世界クラスの選手がいる怪我からの復帰後常にその実力を発揮し続けているジェームズの、チームを引っ張る驚異的な才能もある。そして、新たなレベルへと成長しつつある新戦力もいる。例えば、日曜日の試合でセンターバックのギルマの代役を務め、素晴らしい活躍を見せた19歳のブールマンのような選手だ。

    そしてカップ戦の決勝での勝利は自信を高めるものであり、ボンパストール監督はブリストルでのユナイテッド戦において、チームが相手に対して見せたプレッシングの姿勢にその自信の表れを見出した。

    「選手たちが完全に自信を持てば、そういうプレーもより容易になると思います」と彼女はBBCに語った。「私たちは良い自信を取り戻せたと思いますし、その点においてチームの姿をもう少し明確に認識できるようになったと思います」

  • Chelsea Women's League Cup trophy 2025-26Getty Images

    まだまだ勝負は続く

    つまり、チェルシーがこの自信をシーズン終盤まで持ち続け、これまで長い間見せてきた競争力の基盤を維持し、さらにこのチームが持つ実力を存分に発揮することができれば、なぜシーズンを成功裏に締めくくれないというのか？

    決して簡単なことではない。ブルーズは依然として多くの負傷者に悩まされており、途中から復帰する選手もいるとはいえ、残りのタイトルを狙う実力のあるチームが他にも数多く存在する。チャンピオンズリーグも、このチームがまだ制したことがない大会だ。

    しかし、日曜日の試合ぶり、特に勝利に必要なメンタリティを見れば、このチェルシーが今シーズンまださらなる高みを目指せると感じずにはいられなかった。確かにWSLの王座は遠のきつつあるが、まだ戦うべき目標は山ほどある。

    「この勝利は私たちに勢いを与えてくれるはずだし、自分たちが良いチームだという自信も与えてくれるはずだ」と、カースバートはリーグカップを掲げる直前に語った。「今シーズンは浮き沈みがあったが、私たちは良いチームだし、調子が良ければ誰にでも勝てる」

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