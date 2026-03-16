チェルシーは決して諦めない！女子リーグカップ制覇は、苦境に立たされたブルーズが依然として持つ力を証明した

この勝利が、メンタル面においてどれほど素晴らしいものであったか、いくら強調してもしきれない。 チェルシーは今シーズン、ベストな状態からは程遠い。だからこそ、女子スーパーリーグ首位のマンチェスター・シティに10ポイント差をつけられ、2019年以来初めてイングランド王者の座を明け渡す瀬戸際に立たされているのだ。昨シーズンは文字通り無敵であり、リーグ戦無敗という歴史的な快挙を成し遂げたが、今シーズンのブルーズにはその勢いがない。自信は打ち砕かれ、パフォーマンスも常に期待を下回るものだった。

さらに、チェルシーのキャプテンであるミリー・ブライトが日曜日の試合に出場できなかったこと、 さらに、もう一人のセンターバックであり、世界クラスの実力を持つナオミ・ギルマが試合前日に軽い怪我を負ったこと、2024年11月以来の先発出場となったカデイシャ・ブキャナンが怪我のため1時間しかプレーできなかったこと、そして彼女に代わってベンチから出場したナタリー・ビョーンが、今季初出場の数分後に足を引きずりながらピッチを去ったことも加わる。 19歳のヴィール・ブールマンは、守備陣の中で本来のポジションを最後まで守り抜いた唯一の選手だった。

それにもかかわらず、チェルシーはユナイテッドの攻撃を封じ込めた。もしユナイテッドが得点していれば、リーグカップ史上最長の連続得点記録に並んでいたはずだ。チェルシーは好調のライオネッス（イングランド女子代表）のスター、ジェス・パークを沈黙させ、左サイドで16回の直接的な得点関与を記録しているメルヴァン・マラールを無力化し、レッドデビルズ（マンチェスター・ユナイテッド）の先発センターフォワードであるエリザベス・テルランドを、遠距離からのシュートに限定した。 ユナイテッドは今シーズンのWSLで2番目に得点力のある攻撃陣を擁しているが、チェルシーは急造の守備陣で彼らを封じ込めた。

一方、攻撃陣ではローレン・ジェームズが輝き、アギー・ビーバー＝ジョーンズが唯一のチャンスをものにし、ブルーズは今シーズンの大半で失われていた決定力を発揮した。

これはカップ戦の決勝であり、最高峰の舞台での一戦だった。チェルシーは、これまで一貫して見せてこなかった堅固な守備と冷酷な攻撃力を発揮した。それは、WSLのタイトル防衛を強固なものにするには不十分だった。最も重要な局面で、ボンパストール率いるブルーズはギアを一段上げ、勝利に必要なことを成し遂げた。

これは世界でもごく少数のチームにしかできないことであり、だからこそ、まだ2つのタイトル獲得の可能性が残されている今、シーズン残り2ヶ月間において、このチェルシーを侮ることはできないのだ。