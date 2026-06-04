チェルシーFCが注目していた17歳の攻撃の逸材が、フランクフルトの攻撃陣を長期的に強化する見込みだ。
AFP
翻訳者：
チェルシーは彼をどうしても欲しかった！アイントラハト・フランクフルトは新たな得点源を確保したようだ。
N'Guessanは母国フランスで将来を期待される若手の一人。今季はサンテティエンヌで控えだったが、ブンデスリーガのクラブが注目している。フランクフルトはフランス人若手にチャンスを与えることで知られ、今回その方針を本格的に進めるようだ。
公式戦13試合325分1得点と出場は限定的ながら、クラブが獲得に本腰を入れるのは最近の活躍が評価されたためだ。 1月時点でもクラブはンゲッサンとの契約解除に躊躇。トップリーグ復帰を期すクラブはリスクを避けたかったのだ。
降格した前年の即時復帰を目指していたため、レキップ紙によるとチェルシーからの800万ユーロのオファーも拒否した。
サン＝テティエンヌは、おそらく貴重な資産を売却せざるを得ないだろう
ブルーズからの数百万ユーロのオファーは印象的だったが、競技面では10代の選手とクラブの計画は進まなかった。残留したものの、昇格を逃したことで今夏は放出が予想され、ンゲサンも対象となる可能性がある。
昇格を逃したサンテティエンヌは財政再建のため、主力放出もやむを得ない状況だ。彼は昨季トップチームで5試合しか出場していない。
- Backpage
ンゲサンはフランス代表で決定力を見せつけた
クラブのトップチーム昇格は 아직先だが、この若者はフランス代表として常に話題を呼んでいる。各年代別代表でも得点を量産し、U-17で11試合11ゴール、U-16で14試合12ゴールと驚異的な得点率を誇る。
その得点力にフランスサッカー連盟のコーチ陣も注目し、成長を後押ししている。すでにU-20代表でもプレーし、連盟内での高評価を証明している。
彼は2027年までクラブと契約しており、加入は12年前、ユース部門からの生え抜きだ。