N'Guessanは母国フランスで将来を期待される若手の一人。今季はサンテティエンヌで控えだったが、ブンデスリーガのクラブが注目している。フランクフルトはフランス人若手にチャンスを与えることで知られ、今回その方針を本格的に進めるようだ。

公式戦13試合325分1得点と出場は限定的ながら、クラブが獲得に本腰を入れるのは最近の活躍が評価されたためだ。 1月時点でもクラブはンゲッサンとの契約解除に躊躇。トップリーグ復帰を期すクラブはリスクを避けたかったのだ。

降格した前年の即時復帰を目指していたため、レキップ紙によるとチェルシーからの800万ユーロのオファーも拒否した。