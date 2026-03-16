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チェルシーは夏の移籍市場での補強により重要な課題を解決すべく、バイエルン・ミュンヘンのスター選手に接触を図っている
チェルシー、キムを最優先の守備的補強候補に指名
チェルシーは現在、ウェズリー・フォファナ、トレヴォ・チャロバ、ジョシュ・アチェアンポン、トシン・アダラビオヨ、そして長期離脱中のレヴィ・コルウィルなど、センターバックのポジションに複数の選択肢を擁しているが、スカウト陣はさらなる補強を目指しているようだ。 ジャーナリストのクリスチャン・ファルク氏による最新情報によると、アジア人選手として史上最高額での移籍金でバイエルン・ミュンヘンへ移籍したこの韓国人スター選手は、ロンドンのクラブの守備陣を率いるのに理想的な人物と見なされている。
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アリアンツ・アレーナの状況
ナポリからの注目を集める移籍以来、キムはドイツで浮き沈みの激しい時期を過ごしてきた。昨シーズンはヴィンセント・コンパニ率いるチームでタイトル獲得に貢献したものの、今シーズンはダヨ・ウパメカノやヨナタン・ターに次ぐ序列に甘んじている。ブンデスリーガでの先発出場はわずか12試合にとどまり、バイエルンではしばしば「贅沢なローテーション要員」として起用されている。
バイエルンの監督ヴィンセント・コンパニは、不和説を即座に否定し、先月次のように述べている。「全員が万全な状態であれば、ローテーションは当然行われる。誰かが何か間違ったことをしたわけではない。健全な競争が必要なのだ。誰かを外すことは何の意味もない。それは単に下すべき決断に過ぎない――また別の選手を起用し、その次はまた別の選手を起用する。今日はキムだったが、次は別の選手について聞かれることになるだろう。」
移籍金と獲得競争
コンパニの公の姿勢とは裏腹に、バイエルン・ミュンヘンは適正な価格であれば売却にも前向きであるとみられている。報道によると、このドイツの強豪クラブは、3000万ユーロ（2600万ポンド）から4000万ユーロ（3450万ポンド）のオファーがあれば交渉に応じる意向だという。この評価額により、夏の移籍市場が近づく中、欧州のトップクラブ数チームが警戒を強めている。
状況を注視しているのはチェルシーだけではない。イタリアの強豪ACミランも、彼がセリエAへの復帰を検討してくれることを期待して動き出す計画だ。インテルやトッテナムもこの元ナポリの選手に関心を示していると報じられており、複数のクラブによる争奪戦が繰り広げられる可能性が高まっている。
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チェルシーとバイエルンの次はどうなるのか？
バイエルンはアタランタとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦を、合計スコア6-1という圧倒的なリードを携えて第2戦に臨み、余裕を持って勝ち抜くことを目指す中、キムも出場機会を期待している。一方、チェルシーはパリ・サンジェルマンとの第1戦で5-2とリードを許しており、この大逆転という難題に挑むにあたり、守備の安定性が再び注目されることになるだろう。
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