チェルシーは夏の移籍市場での補強により重要な課題を解決すべく、バイエルン・ミュンヘンのスター選手に接触を図っている

ナポリからの注目を集める移籍以来、キムはドイツで浮き沈みの激しい時期を過ごしてきた。昨シーズンはヴィンセント・コンパニ率いるチームでタイトル獲得に貢献したものの、今シーズンはダヨ・ウパメカノやヨナタン・ターに次ぐ序列に甘んじている。ブンデスリーガでの先発出場はわずか12試合にとどまり、バイエルンではしばしば「贅沢なローテーション要員」として起用されている。

バイエルンの監督ヴィンセント・コンパニは、不和説を即座に否定し、先月次のように述べている。「全員が万全な状態であれば、ローテーションは当然行われる。誰かが何か間違ったことをしたわけではない。健全な競争が必要なのだ。誰かを外すことは何の意味もない。それは単に下すべき決断に過ぎない――また別の選手を起用し、その次はまた別の選手を起用する。今日はキムだったが、次は別の選手について聞かれることになるだろう。」