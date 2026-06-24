英紙『テレグラフ』によると、チェルシーは今夏の補強候補としてラクロワへの関心を強めている。レヴィ・コルウィルと組めるセンターバックを求めており、ラクロワが理想的な候補だという。

ラクロワはクリスタル・パレスで2シーズン過ごし、FAカップとカンファレンスリーグで優勝しており、契約はあと3年残っている。

プレミアリーグで即戦力となるセンターバックを求めるチェルシーから正式オファーが届くと、パレスも予想している。7月1日にアロンソ新監督の就任を控えるチェルシーは、早期に戦力整備を終えたい考えだ。



