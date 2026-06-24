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チェルシーはトレヴォ・チャロバの移籍に先立ち、クリスタル・パレスのDF獲得を急ぐ。
チェルシーが新たなディフェンダーの獲得を目指す
英紙『テレグラフ』によると、チェルシーは今夏の補強候補としてラクロワへの関心を強めている。レヴィ・コルウィルと組めるセンターバックを求めており、ラクロワが理想的な候補だという。
ラクロワはクリスタル・パレスで2シーズン過ごし、FAカップとカンファレンスリーグで優勝しており、契約はあと3年残っている。
プレミアリーグで即戦力となるセンターバックを求めるチェルシーから正式オファーが届くと、パレスも予想している。7月1日にアロンソ新監督の就任を控えるチェルシーは、早期に戦力整備を終えたい考えだ。
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トレヴォ・チャロバを巡るコモの戦略的な動き
ラクロワ獲得の資金の一部を捻出するため、チェルシーはトレヴォ・チャロバをイタリアのコモへ売却する可能性がある。セリエA関係者によると、コモはすでに具体的なオファーを用意している。チャロバはティノ・リヴラメントの負傷離脱を受け、現在イングランド代表としてワールドカップに参加中だ。
コモの監督セスク・ファブレガスは、スタンフォード・ブリッジで共にプレーした経験からチャロバをよく知っている。チェルシーは退団を強く勧めてはいないが、設定した評価額に合うオファーなら検討する。チャロバは以前クリスタル・パレスへ半シーズン期限付き移籍しており、その経験がラクロワ交渉に新たな要素をもたらす可能性がある。
シャビ・アロンソ監督によるチームの大幅刷新
新シーズンを前にしたチーム再編の一環として、ラクロワとチャロバの移籍交渉が進んでいる。チェルシーはすでにマルク・ククレジャをレアル・マドリードへ売却し、アタランタのマルコ・パレストラの獲得も目前と報じられている。
パレストラ加入でマロ・グストの退団が濃厚となり、マンチェスター・シティが右SB獲得に本腰を入れている。またチェルシーはアストン・ヴィラのMFモーガン・ロジャース争奪戦にも参入しているが、現時点でアーセナルがわずかに有利とされる。これらの大胆な補強は、アロンソ体制の新しい時代へ向けクラブが積極的に準備を進めている証拠だ。
- AFP
チェルシーの今後はどうなるのか？
チェルシーは、コモからチャロバへの初オファーを待つ間、数週間以内にラクロワへの関心を正式に示す見込みだ。アロンソ監督の就任前に守備補強を完了するため、クラブは多忙な時期を迎える。ファンはプレミアリーグ新シーズンでこれらの変更が即座の成功につながるかを注視するだろう。