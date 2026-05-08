チェルシーはトッテナムと同じ悪循環に陥るのか？ルード・グリティが回避策を解説。ヒントはPSGにある。

新監督の就任や補強が進む中、ピッチ内外で再建は続く。トッテナムと同じ轍を踏まないため、チェルシーは重要な決断を正確に下す必要がある。

チェルシーがすでにその道を辿り始めているのかという問いに対し、元チェルシーの選手兼監督であるグリット氏は、MrRaffle.comの代表としてGOALに次のように語った。「そうではないことを願っている。私はチェルシーの成功を望んでいる。ただ、ここ数年言い続けてきたように、彼らの哲学が何なのかよく分からない。

私が話しているのは内部情報ではなく、目に見えることだ。オーナーが説明すべきかもしれない。だがファンが求めるのはトロフィーだ。それ以下は受け入れられない。

パリ・サンジェルマンを見ればわかる。若手が育つには、ベテランがいて、彼らから学ぶ必要がある。

モイセス・カイセドには、カゼミーロのような選手が隣で『落ち着け、こうやれ』と導いてくれる存在が必要だ。それは練習場で生まれる。」