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チェルシーはトッテナムと同じ悪循環に陥るのか？ルード・グリティが回避策を解説。ヒントはPSGにある。
チェルシーは、トッテナムが降格危機に陥るのを目の当たりにした。
スタンフォード・ブリッジでは、プレミアリーグ強豪の将来進路について深刻な疑問が投げかけられている。同様の懸念はロンドン北部でも高まっている。
かつて「ビッグ6」に数えられたトッテナムは、昨季ヨーロッパリーグで17年ぶりのタイトルを獲得しながら、今季は降格圏に沈み、首の皮一枚でつながっている。
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パーマーとフェルナンデスは、ヨーロッパの大会に出場できなくてもチームに残るだろうか？
チェルシーは2025年、コンフェレンスリーグ制し、クラブワールドカップでもPSGを破った。だが年明け、マレスカ監督は解任された。
その後、リアム・ローゼニオールが23試合を率いたが、現在は暫定監督カルム・マクファーレンが苦境のシーズンを締めくくろうとしている。間近に迫ったマンチェスター・シティとのFAカップ決勝が、チーム内の亀裂を一時的に覆い隠している。
リーグ戦は残り3節で9位。ヨーロッパの大会に出場できない可能性もあり、その場合、次期移籍市場でコール・パーマーやエンツォ・フェルナンデスら主力が去就を考えるのは避けられない。
チェルシーはトッテナムと同じ道をたどるのか？
新監督の就任や補強が進む中、ピッチ内外で再建は続く。トッテナムと同じ轍を踏まないため、チェルシーは重要な決断を正確に下す必要がある。
チェルシーがすでにその道を辿り始めているのかという問いに対し、元チェルシーの選手兼監督であるグリット氏は、MrRaffle.comの代表としてGOALに次のように語った。「そうではないことを願っている。私はチェルシーの成功を望んでいる。ただ、ここ数年言い続けてきたように、彼らの哲学が何なのかよく分からない。
私が話しているのは内部情報ではなく、目に見えることだ。オーナーが説明すべきかもしれない。だがファンが求めるのはトロフィーだ。それ以下は受け入れられない。
パリ・サンジェルマンを見ればわかる。若手が育つには、ベテランがいて、彼らから学ぶ必要がある。
モイセス・カイセドには、カゼミーロのような選手が隣で『落ち着け、こうやれ』と導いてくれる存在が必要だ。それは練習場で生まれる。」
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巨費を投じるブルーズは、若さと経験を融合させるべきだ。
チェルシーは若手と長期契約を結び、多額を投資してきた。将来を見据えた構想だが、目の前の結果がおろそかになってはいないか。
スタンフォード・ブリッジにはベテランが不足していると指摘したのはグリットが初めてではなく、おそらく最後でもない。新監督が誰であれ、夏にこの問題を解決する必要がある。トッテナムのような混乱を避けるには、対策が不可欠だ。