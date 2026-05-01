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Yosua Arya

翻訳者：

チェルシーはディディエ・ドログバの後継者を模索中。ビクター・オシメンが「9番の呪い」を打ち破ると期待されている。

ヴィクター・オシメン
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ビクター・オシメンは、チェルシーが長年抱える「9番」の課題を解決すると期待されている。元チェルシーのMFエマニュエル・プティは、このナイジェリア人ストライカーがスタンフォード・ブリッジで成功し、ディディエ・ドログバの後継者となる性格とメンタリティを備えていると確信している。

  • プティは、オシメンがチェルシーのストライカー不足を解決すると期待している。

    チェルシーは長年、ドログバの穴を埋めるのに苦戦。スタンフォード・ブリッジでは、多くの有名ストライカーが活躍できなかった。背番号9は期待外れの象徴となり、最前線を任された選手たちは結果を残せなかった。

    現在、オシメンがその課題を解決する候補に挙げられている。欧州トップリーグを離れているにもかかわらず、彼は欧州中で高く評価されている。プティは、オシメンが困難な環境で成功するメンタリティを持ち、背番号9の「呪い」を解くと信じている。

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    チェルシーの「9番の呪い」

    プティは、ドログバ以降チェルシーが本物の「9番」を見つけられていないと指摘。このフランスレジェンドは、オシメンこそが呪いを解く最適任者だと断言した。

    「ビクター・オシメンはガラタサライで好調だが、ナポリを去る際、私は彼がプレミアリーグに来ると思っていた。なぜガラタサライを選んだのかは分からない」と『アンディーズ・ベット・クラブ』で語った。

    「ドログバ以来、チェルシーの9番には呪いがかかっている。だがオシメンなら強い個性でその呪いを打ち破れる」

  • プティが、オシメンがスタンフォード・ブリッジで活躍できる理由を解説する

    プティは、オシムヘンの性格とアグレッシブなプレースタイルが、プレミアリーグやチェルシーの主力ストライカーに求められる条件に最適だと語る。

    「彼のプレーはディフェンダーにとって頭痛の種だ」とPetitは続けた。「彼は非常にアグレッシブで、まだ証明したいものがある。フランスからナポリへ移籍した後、イタリアで素晴らしい活躍をした。その後、ナポリの会長と対立しガラタサライへ移籍した。」

    「彼はまだトップレベルで長くプレーできる。プレミアリーグにも大きなプラスになるだろう。必要な気質も経歴も備えている」

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    プレミアリーグへの移籍の可能性はまだ残っている。

    昨夏完全移籍したばかりだが、オシムヘンへの関心は高く、プレミアリーグ移籍の噂も絶えない。チェルシーは長期的な攻撃陣強化のため、彼の動向を注視している。

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