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チェルシーはディディエ・ドログバの後継者を模索中。ビクター・オシメンが「9番の呪い」を打ち破ると期待されている。
プティは、オシメンがチェルシーのストライカー不足を解決すると期待している。
チェルシーは長年、ドログバの穴を埋めるのに苦戦。スタンフォード・ブリッジでは、多くの有名ストライカーが活躍できなかった。背番号9は期待外れの象徴となり、最前線を任された選手たちは結果を残せなかった。
現在、オシメンがその課題を解決する候補に挙げられている。欧州トップリーグを離れているにもかかわらず、彼は欧州中で高く評価されている。プティは、オシメンが困難な環境で成功するメンタリティを持ち、背番号9の「呪い」を解くと信じている。
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チェルシーの「9番の呪い」
プティは、ドログバ以降チェルシーが本物の「9番」を見つけられていないと指摘。このフランスレジェンドは、オシメンこそが呪いを解く最適任者だと断言した。
「ビクター・オシメンはガラタサライで好調だが、ナポリを去る際、私は彼がプレミアリーグに来ると思っていた。なぜガラタサライを選んだのかは分からない」と『アンディーズ・ベット・クラブ』で語った。
「ドログバ以来、チェルシーの9番には呪いがかかっている。だがオシメンなら強い個性でその呪いを打ち破れる」
プティが、オシメンがスタンフォード・ブリッジで活躍できる理由を解説する
プティは、オシムヘンの性格とアグレッシブなプレースタイルが、プレミアリーグやチェルシーの主力ストライカーに求められる条件に最適だと語る。
「彼のプレーはディフェンダーにとって頭痛の種だ」とPetitは続けた。「彼は非常にアグレッシブで、まだ証明したいものがある。フランスからナポリへ移籍した後、イタリアで素晴らしい活躍をした。その後、ナポリの会長と対立しガラタサライへ移籍した。」
「彼はまだトップレベルで長くプレーできる。プレミアリーグにも大きなプラスになるだろう。必要な気質も経歴も備えている」
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プレミアリーグへの移籍の可能性はまだ残っている。
昨夏完全移籍したばかりだが、オシムヘンへの関心は高く、プレミアリーグ移籍の噂も絶えない。チェルシーは長期的な攻撃陣強化のため、彼の動向を注視している。