チェルシーは長年、ドログバの穴を埋めるのに苦戦。スタンフォード・ブリッジでは、多くの有名ストライカーが活躍できなかった。背番号9は期待外れの象徴となり、最前線を任された選手たちは結果を残せなかった。

現在、オシメンがその課題を解決する候補に挙げられている。欧州トップリーグを離れているにもかかわらず、彼は欧州中で高く評価されている。プティは、オシメンが困難な環境で成功するメンタリティを持ち、背番号9の「呪い」を解くと信じている。