チェルシーはチャンピオンズリーグ決勝敗退を受け、アーセナルを「ロンドンのトロフィーの本拠地」と皮肉り、「もう1枚レッドカードものだ」と批判した。

土曜の夜、チェルシーはアーセナルの傷口に塩を塗った。ブルーズのソーシャルメディアチームは、ガンナーズが史上初のチャンピオンズリーグ制覇を逃したことを突いた。プスカシュ・アリーナでの1-1の引き分け後、PK戦でガブリエルの乱れたシュートが決定的となり、優勝トロフィーはフランスの強豪チームが手にした。

アーセナルがまだ敗戦の衝撃から立ち直れない中、チェルシーの公式アカウントはスタジアムツアーの広告を投稿。「ロンドンのトロフィーの本拠地へようこそ」のコピーで皮肉った。写真にはチャンピオンズリーグのトロフィーが大きく写っており、2012年と2021年に優勝したチェルシーが首都でこの大会を制した唯一のクラブであることを冷徹に突きつけた。







