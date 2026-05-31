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チェルシーはチャンピオンズリーグ決勝敗退を受け、アーセナルを「ロンドンのトロフィーの本拠地」と皮肉り、「もう1枚レッドカードものだ」と批判した。
PK失敗に追い打ちをかけるブルース
土曜の夜、チェルシーはアーセナルの傷口に塩を塗った。ブルーズのソーシャルメディアチームは、ガンナーズが史上初のチャンピオンズリーグ制覇を逃したことを突いた。プスカシュ・アリーナでの1-1の引き分け後、PK戦でガブリエルの乱れたシュートが決定的となり、優勝トロフィーはフランスの強豪チームが手にした。
アーセナルがまだ敗戦の衝撃から立ち直れない中、チェルシーの公式アカウントはスタジアムツアーの広告を投稿。「ロンドンのトロフィーの本拠地へようこそ」のコピーで皮肉った。写真にはチャンピオンズリーグのトロフィーが大きく写っており、2012年と2021年に優勝したチェルシーが首都でこの大会を制した唯一のクラブであることを冷徹に突きつけた。
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スタンフォード・ブリッジのソーシャルチームがユーモアたっぷりの釈明を披露
最初の皮肉な投稿から数時間後、チェルシーのソーシャルメディアチームは騒動を軽妙に振り返った。2025-26シーズンの規律違反の多さを自虐し、クラブはこう投稿した。「あの最後の投稿で、またレッドカードをもらってもおかしくないかも！ とはいえ、プレミアリーグ制覇とチャンピオンズリーグでの活躍、アーセナルおめでとう。来季また対戦を楽しみにしている」と投稿した。「もう1枚レッドカード」という表現は、プレミアで8度の退場者を出した今シーズンを自虐的に振り返ったものだ。
プレミアリーグのライバルクラブもUCLの嫌がらせに加わる
アーセナルの欧州での苦戦を喜んだのはチェルシーだけではなかった。 直近でコンフェレンスリーグ制したクリスタル・パレスも「欧州王者」のキャプション付きトロフィー写真を投稿。降格圏すぐ上の5ポイント差でシーズンを終えたノッティンガム・フォレストも、2連覇したレジェンドジョン・ロバートソンの写真をアップし、皮肉った。
国内では圧倒的な強さを誇るアーセナルだが、欧州での実績不足は依然としてライバルの標的となっている。
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アルテタとライスが後始末を任された
SNSでの軽妙なやりとりとは対照的に、アルテタ監督は「決勝まで安定した戦いを続けたのに、PK戦で負けるのは受け入れがたい。とてもつらい」と落胆をにじませた。MFデクラン・ライスも「くじ引きのような」敗戦でシーズンを終え、「本当に悔しい」と語った。 「PK戦でチャンピオンズリーグ決勝に敗れるのは、打ちのめされる気分だ」とライスは語った。
この結果でも、ロンドンの勢力図が変わらなければ、アーセナルは10位のチェルシーからからかわれるだろう。それでも、優勝候補であることは変わらない。