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チェルシーはチャンピオンズリーグに出場できなければ、エンツォ・フェルナンデスを売却するしかないだろう。
財政上の懸念が、大規模な売却を招く可能性がある
チャンピオンズリーグ出場を逃すと、チェルシー首脳陣は深刻な財政難に直面する。収入減を補うため、近年巨費を投じてきた移籍市場での支出を抑制し、収支の均衡が急務となる。その対策として、フェルナンデスは高値で売却可能な現実的な資産とみなされている。アルゼンチン代表MFは依然としてチーム最高価値の選手の一人で、財政規制に対応する上で売却候補となるのは自然だ。
首脳陣はプレミアリーグで4位以内に入れずCL出場権を逃せば、クラブ財政に深刻な影響が及ぶと認識している。そのため『AS』紙は、今夏フェルナンデスを放出する可能性がますます高まっていると報じている。
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代理人は、クラブとの紛争は解決したと主張している。
フェルナンデスはチェルシーの行動規範違反で一時的にチームから外された。原因はレアル・マドリードへの移籍噂への言及だった。代理人のパストーレは「和解した」と述べ、選手も謝罪した。
レアル・マドリードの関心は依然として重要な副次的な展開だ
フェルナンデスの去就は依然として話題尽きない。レアル・マドリードはW杯制覇のMFを高く評価し、移籍報道が後を絶たない。 チェルシーはフェルナンデスを売却すれば、財政を軽減し、2023年にベンフィカに支払った英国記録の移籍金も回収できる。そのため、クラブが売却を決断する場合、今後数か月は事実上の「オーディション」となる。シーズン終盤で好結果を残せば、チェルシーの交渉力は高まり、高移籍金を要求しやすくなる。
- AFP
次は何が待っているのでしょうか？
フェルナンデスはクラブの出場停止処分で日曜のチェルシー対マンチェスター・シティを欠場。来週末のマンチェスター・ユナイテッド戦で復帰見込み。