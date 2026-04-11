チェルシーはチャンピオンズリーグに出場できなければ、エンツォ・フェルナンデスを売却するしかないだろう。

チャンピオンズリーグ出場を逃すと、チェルシー首脳陣は深刻な財政難に直面する。収入減を補うため、近年巨費を投じてきた移籍市場での支出を抑制し、収支の均衡が急務となる。その対策として、フェルナンデスは高値で売却可能な現実的な資産とみなされている。アルゼンチン代表MFは依然としてチーム最高価値の選手の一人で、財政規制に対応する上で売却候補となるのは自然だ。

首脳陣はプレミアリーグで4位以内に入れずCL出場権を逃せば、クラブ財政に深刻な影響が及ぶと認識している。そのため『AS』紙は、今夏フェルナンデスを放出する可能性がますます高まっていると報じている。