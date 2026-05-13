アロンソが就任すれば、エンツォ・マレスカやリアム・ローゼニオールが失敗したように、若手中心のチームを慎重にマネジメントする必要がある。

「新世代の選手は数試合うまくいっただけでエゴを肥大させる。特にチェルシーのように若手ばかりのチームでは大きな問題だ。彼らにどう声を掛けるかを理解しなければならない。シャビ・アロンソは私と同世代で、昔ながらのやり方と新世代の両方に適応できるだろう」 エンツォ・フェルナンデスとマルク・ククレラは代表戦中に発言したが、ベテランとしてあの発言は許されない。ただ、リアム・ロゼニオールも会見で公に批判するべきではなかった。 「最近は公の場で選手を批判すると、彼らは傷つき、パフォーマンスの低下を監督のせいにする。アロンソはエンツォやククレラを含め、注意すべき選手を把握しているが、4、5人は異なるアプローチが必要だ。選手たちは、要するにまだ実力が足りないことを理解すべきだ。」