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チェルシーはシャビ・アロンソの就任に慎重だ。元チェルシーのスターは「経験不足」ながら、理想的な監督候補とされている。
ファブレガスとアロンソは異なる道を歩んでいる。
ガラスは、対照的な2人の監督像をめぐる議論を巻き起こした。ファブレガスはコモを率い、ヘラス・ヴェローナに1-0で勝ち、クラブを初欧州カップ戦へ導いた。少数株主としてチームを運営する彼は、ロングボール戦術を拒む。 一方、アロンソはバイエル・レバークーゼンでブンデスリーガ初制覇を達成したが、レアル・マドリードではエゴの強い選手たちを統率できず、今季途中で退任し評判を落とした。
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ガラスはチームの再建にファブレガスを起用したいと考えている。
リーグ9位（49ポイント）で5月16日のFAカップ勝利が必須のチェルシーには、ファブレガスが最適だとガラスは語る。
「シャビ・アロンソが最適かどうかは、セスク・ファブレガスが空いているかによる。アロンソはレバークーゼンでタイトルを取り、レアル・マドリードでは苦境を経験した。どちらかと言えば、私はチェルシーにファブレガスを勧める。 経験は浅いが、時間を与えればチェルシーに成功をもたらすだろう。現代の監督には時間が必要だ。昔は即座の成果が求められたが、今はチームを築く時間が大切だ。ファブレガスはそれができる。彼がコモで成し遂げたことは驚くべきもので、若いチームを率いて成果を出した。」
現代人のエゴには独自の対応が必要だ
アロンソが就任すれば、エンツォ・マレスカやリアム・ローゼニオールが失敗したように、若手中心のチームを慎重にマネジメントする必要がある。
「新世代の選手は数試合うまくいっただけでエゴを肥大させる。特にチェルシーのように若手ばかりのチームでは大きな問題だ。彼らにどう声を掛けるかを理解しなければならない。シャビ・アロンソは私と同世代で、昔ながらのやり方と新世代の両方に適応できるだろう」 エンツォ・フェルナンデスとマルク・ククレラは代表戦中に発言したが、ベテランとしてあの発言は許されない。ただ、リアム・ロゼニオールも会見で公に批判するべきではなかった。 「最近は公の場で選手を批判すると、彼らは傷つき、パフォーマンスの低下を監督のせいにする。アロンソはエンツォやククレラを含め、注意すべき選手を把握しているが、4、5人は異なるアプローチが必要だ。選手たちは、要するにまだ実力が足りないことを理解すべきだ。」
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ブルーズの次はどうなるのか？
チェルシーは、トッテナムやサンダーランドとの残りのリーグ戦で早く立ち直る必要がある。しかし、今シーズンの行方はマンチェスター・シティとのFAカップ決勝にかかっている。