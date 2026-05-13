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Moataz Elgammal

翻訳者：

チェルシーはシャビ・アロンソの就任に慎重だ。元チェルシーのスターは「経験不足」ながら、理想的な監督候補とされている。

移籍情報
W. Gallas
シャビ・アロンソ
セスク・ファブレガス
コモ
チェルシー
プレミアリーグ

元チェルシーのDFウィリアム・ギャラスは、シャビ・アロンソの招聘を見送り、セスク・ファブレガスを招へいすべきだと主張した。チェルシーは欧州カップ戦出場権をかけFAカップ決勝に臨む。その一方、元MFファブレガスが率いるコモはクラブ史上初めて欧州大会出場権を獲得し、彼の監督としての才能を示した。

  • ファブレガスとアロンソは異なる道を歩んでいる。

    ガラスは、対照的な2人の監督像をめぐる議論を巻き起こした。ファブレガスはコモを率い、ヘラス・ヴェローナに1-0で勝ち、クラブを初欧州カップ戦へ導いた。少数株主としてチームを運営する彼は、ロングボール戦術を拒む。 一方、アロンソはバイエル・レバークーゼンでブンデスリーガ初制覇を達成したが、レアル・マドリードではエゴの強い選手たちを統率できず、今季途中で退任し評判を落とした。

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  • Como 1907 v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

    ガラスはチームの再建にファブレガスを起用したいと考えている。

    リーグ9位（49ポイント）で5月16日のFAカップ勝利が必須のチェルシーには、ファブレガスが最適だとガラスは語る。

    「シャビ・アロンソが最適かどうかは、セスク・ファブレガスが空いているかによる。アロンソはレバークーゼンでタイトルを取り、レアル・マドリードでは苦境を経験した。どちらかと言えば、私はチェルシーにファブレガスを勧める。 経験は浅いが、時間を与えればチェルシーに成功をもたらすだろう。現代の監督には時間が必要だ。昔は即座の成果が求められたが、今はチームを築く時間が大切だ。ファブレガスはそれができる。彼がコモで成し遂げたことは驚くべきもので、若いチームを率いて成果を出した。」

  • 現代人のエゴには独自の対応が必要だ

    アロンソが就任すれば、エンツォ・マレスカやリアム・ローゼニオールが失敗したように、若手中心のチームを慎重にマネジメントする必要がある。

    「新世代の選手は数試合うまくいっただけでエゴを肥大させる。特にチェルシーのように若手ばかりのチームでは大きな問題だ。彼らにどう声を掛けるかを理解しなければならない。シャビ・アロンソは私と同世代で、昔ながらのやり方と新世代の両方に適応できるだろう」 エンツォ・フェルナンデスとマルク・ククレラは代表戦中に発言したが、ベテランとしてあの発言は許されない。ただ、リアム・ロゼニオールも会見で公に批判するべきではなかった。 「最近は公の場で選手を批判すると、彼らは傷つき、パフォーマンスの低下を監督のせいにする。アロンソはエンツォやククレラを含め、注意すべき選手を把握しているが、4、5人は異なるアプローチが必要だ。選手たちは、要するにまだ実力が足りないことを理解すべきだ。」

  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    ブルーズの次はどうなるのか？

    チェルシーは、トッテナムやサンダーランドとの残りのリーグ戦で早く立ち直る必要がある。しかし、今シーズンの行方はマンチェスター・シティとのFAカップ決勝にかかっている。

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