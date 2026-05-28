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チェルシーはジョン・ストーンズとロベルト・レヴァンドフスキの獲得を急ぐべきだ。
シャビ・アロンソの時代
アロンソはチェルシーと4年契約を締結し、今年7月にスタンフォード・ブリッジの監督に就任する。元リヴァプールとレアル・マドリードの司令塔であり、先月解任されたローゼニオールの後任としてクラブが最優先で獲得を目指していた。
若手高給選手が揃うチームは今季プレミア10位にとどまった。財政面への懸念もあるため、コールはFA市場で欧州ビッグクラブを離れた実績ある選手を追う方針だ。
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ストーンズとレヴァンドフスキが注目されている
コールは、ストーンズとレヴァンドフスキを理想的なベテラン補強候補に挙げている。ストーンズはマンチェスター・シティで10年間プレーし、プレミアリーグ6回、チャンピオンズリーグ1回の優勝を経験した。レヴァンドフスキはバルセロナで4シーズンに120得点を挙げ、現在はフリーエージェントだ。
football.londonの取材にコールはこう説明した。「クラブの財政が分からないので、ただ『あの選手を買おう、この選手を買おう』と言うのは簡単だ。選手を売却する必要があるかもしれない。それでも、大規模な入れ替えは望んでいない。3年前に信頼した若手は、今も同じだからだ。」
勝利の文化を取り戻す
元イングランド代表のコールは、現在のチェルシーに最高レベルで戦うための内部リーダーシップが欠けていると断言。ストーンズとレヴァンドフスキを獲得すれば、アロンソ監督は「ピッチ上のコーチ」を得て、ビッグマッチの難しい局面で若手を導けると主張している。
コールは「私が2、3年言い続けてきたように、チーム内に経験豊富な選手を置き、試合を通じて若い選手を指導し、知恵を授けることが必要だ」と続けた。 「そこにジョン・ストーンズやロベルト・レヴァンドフスキのような選手、あるいはフリーで加入する選手を加えるべきだ。彼らは毎試合フル出場できなくても、勝利とクラブの文化を理解し、ピッチで役割を果たせる」
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ベテランの知恵は必要だ
コールはチェルシーの首脳陣に、ロッカールームの経験不足を放置すれば、どんなに個々の才能が優れていてもチームは頭打ちになると警告した。真のリーダーシップは監督の戦術指示ではなく、選手自身から生まれるべきだと考えている。
「今の選手たちにはそれが必要だ。チーム内にはその資質がある。常にコーチ陣に頼るわけにはいかない。偉大なチームはすべて、自チームのロッカールームから指導を受けており、その知識と知恵は長年にわたって受け継がれてきたものだ」とコールは語った。 「多くの人はそれを理解していないようで驚く。それでも、オーナーたちが現状を正しく捉え、その方向へ進んでくれると信じている。エリートレベルに達するには、経験と知恵、そして質が欠かせない」