コールはチェルシーの首脳陣に、ロッカールームの経験不足を放置すれば、どんなに個々の才能が優れていてもチームは頭打ちになると警告した。真のリーダーシップは監督の戦術指示ではなく、選手自身から生まれるべきだと考えている。

「今の選手たちにはそれが必要だ。チーム内にはその資質がある。常にコーチ陣に頼るわけにはいかない。偉大なチームはすべて、自チームのロッカールームから指導を受けており、その知識と知恵は長年にわたって受け継がれてきたものだ」とコールは語った。 「多くの人はそれを理解していないようで驚く。それでも、オーナーたちが現状を正しく捉え、その方向へ進んでくれると信じている。エリートレベルに達するには、経験と知恵、そして質が欠かせない」