チェルシーはエンツォ・フェルナンデスの後継候補として、推定5000万ユーロのブンデスリーガのスターに「感銘を受けた」という。

チェルシーが夏の補強候補に25歳のスティラーをリストアップした。ドイツ紙『BILD』によると、同クラブはシュトゥットガルトの試合で複数回スカウトを派遣。特にバイエル・レバークーゼン戦での4-1勝利では、スティラーが試合を支配した。

フェルナンデスの去就が不透明な中、戦術理解とパス範囲に優れる彼はプレミアリーグでも通用すると評価されている。シュトゥットガルト加入後に評価を上げた彼は、ドイツ代表の定位置も確保している。