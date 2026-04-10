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チェルシーはエンツォ・フェルナンデスの後継候補として、推定5000万ユーロのブンデスリーガのスターに「感銘を受けた」という。
チェルシーがドイツ代表のスティラーを注視している
チェルシーが夏の補強候補に25歳のスティラーをリストアップした。ドイツ紙『BILD』によると、同クラブはシュトゥットガルトの試合で複数回スカウトを派遣。特にバイエル・レバークーゼン戦での4-1勝利では、スティラーが試合を支配した。
フェルナンデスの去就が不透明な中、戦術理解とパス範囲に優れる彼はプレミアリーグでも通用すると評価されている。シュトゥットガルト加入後に評価を上げた彼は、ドイツ代表の定位置も確保している。
- AFP
プレミアリーグからの関心が強まる中、移籍金が設定される
シュトゥットガルトは、主力選手への関心が高まっていることを把握し、このプレイメーカーには約5000万ユーロ（4300万ポンド／5800万ドル）の移籍金を設定したと報じられている。チームは主力残留を希望するものの、プレミアリーグの資金力には抗しにくい。
関心を示しているのはチェルシーだけではない。マンチェスター・ユナイテッドも昨夏、市場終了間際に獲得を画策し、需要の高さを示した。ロンドンへ移籍すれば年俸は現在の450万ユーロから2倍以上に跳ね上がる見込みだ。
ホーネス、スター選手売却について明確なメッセージを発信
移籍金の高騰が予想されるにもかかわらず、シュトゥットガルトのセバスティアン・ホーネス監督は陣容維持を優先すると明言した。クラブはすでに複数の中心選手を放出しており、スティラーの残留が最重点課題となっている。
彼は今冬早々にこう語った。「国際大会で優勝を狙うなら、最高の選手を残すべきだ。VFBはまだ発展途上だ。そうでなければ、3月に契約を延長しなかっただろう。」
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シュトゥットガルトの夏のジレンマと移籍スケジュール
今夏のワールドカップ開催により、移籍交渉のタイミングは依然不透明だ。大会の影響で大きな移籍は市場終盤にずれ込むとみられる。また、シュトゥットガルトの最終順位と欧州カップ戦出場権の有無が、スティラーの移籍判断を左右する。