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チェルシーのGKが痛ましい頭部同士の衝突後に手術、エミリアーノ・マルティネスが病院のベッドからメッセージ
エヴァートンでの頭同士の衝突でマルティネスが交代を余儀なくされる
マルティネスは頭部に痛ましい負傷を負った。チェルシーがエヴァートンに2-0で勝利した試合の後半、34歳のマルティネスはヒル・ディッキンソン・スタジアムでエヴァートンのセンターバック、ジャラッド・ブランスウェイトと激しく衝突し、直ちに治療を受けた。エヴァートンのDFはプレーを続けた一方、チェルシーのGKは担架でピッチを後にした。
代わって出場した21歳のマイク・ペンダースはプレミアリーグデビューを果たし、シャビ・アロンソ監督率いるチームはペドロ・ネトの2得点で勝利を収めた。アルゼンチン人ジャーナリストのガストン・エドゥルによる当初の報告では、マルティネスは顎の手術が必要とされたが、幸いにも検査で頭部、首、背中に重大な損傷はないことが確認された。
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マルティネス、手術成功に安堵
恐ろしい出来事だったにもかかわらず、マルティネスはすぐにサポーターを安心させた。元アストン・ヴィラのマルティネスは病院のベッドからSNSに自撮り写真を投稿。ピースサインを見せ、手術が予定通りに終わったことを伝えた。
「メッセージをくれた皆さん、ありがとう。手術はうまくいきました」とマルティネスは述べた。「何より大事なのは、僕たちが勝ち、無失点で締めくくれたことです。数週間後には戻ります」
エヴァートン戦での無失点は、夏にスタンフォード・ブリッジへ移籍して以来、マルティネスにとって6試合目で初のクリーンシートとなった。さらに、チェルシーにとってもプレミアリーグ22試合ぶりのクリーンシートだった。この週末まで、アルゼンチン出身のマルティネスは首都のクラブでの最初の5試合で11失点を喫していた。
アロンソ、ペンダースのステップアップに期待
マルティネスが戦列を離れる中、チェルシーは重要な試合が続くこの時期、ペンダースに大きく頼ることになる。ヘンクから1700万ポンドで加入したペンダースは、今後の大一番で先発する見込みだ。エヴァートン戦の勝利後、チェルシーのアロンソ監督は、若手GKの精神面の強さと、最高レベルでプレーする準備ができていることを称賛した。
「マイクには個性がある」とアロンソ監督は語った。「勇敢だし、我々は彼を全面的に信頼している。途中出場したときも良いプレーを見せた。カップ戦でも、必要とされたときにはいつでもプレーしてきた」
スペイン人指揮官はまた、過密日程の中で選手層の厚さが重要だと強調した。「ほかの選手たちも同じで、必要とされれば力を発揮できる」と続けた。「大切なのはチーム全体だ。全選手が自分は重要な存在だと感じ、必要とされたときに活躍の機会を得られる。それは非常に前向きなことだ」
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若き控え選手に数々の大きな試練が待ち受ける
ペンダースは少なくともチェルシーの今後3試合でゴールを守る見込みだ。国内の強豪との対戦が続き、チェルシーはプレミアリーグでトッテナムとマンチェスター・ユナイテッドと対戦する。その間には、リヴァプールとの厳しいカラバオカップの一戦が控える。
一方、マルティネスはサンダーランドとのアウェー戦を含め、10月の残りと11月上旬を欠場する見通しだ。アルゼンチン代表がウルグアイ代表、コスタリカ代表と対戦する国際親善試合への出場も不透明となっている。ベテランGKは代表ウィーク明けの復帰を目指すとみられ、11月21日にチェルシーがリーズ・ユナイテッドをホームに迎える試合、または11月27日のノッティンガム・フォレスト戦が候補となる。
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