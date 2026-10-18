恐ろしい出来事だったにもかかわらず、マルティネスはすぐにサポーターを安心させた。元アストン・ヴィラのマルティネスは病院のベッドからSNSに自撮り写真を投稿。ピースサインを見せ、手術が予定通りに終わったことを伝えた。

「メッセージをくれた皆さん、ありがとう。手術はうまくいきました」とマルティネスは述べた。「何より大事なのは、僕たちが勝ち、無失点で締めくくれたことです。数週間後には戻ります」

エヴァートン戦での無失点は、夏にスタンフォード・ブリッジへ移籍して以来、マルティネスにとって6試合目で初のクリーンシートとなった。さらに、チェルシーにとってもプレミアリーグ22試合ぶりのクリーンシートだった。この週末まで、アルゼンチン出身のマルティネスは首都のクラブでの最初の5試合で11失点を喫していた。







