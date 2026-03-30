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チェルシーのDFマルク・ククレラは、スタンフォード・ブリッジを離れた後の将来について語る中で、バルセロナへの復帰は「断りにくい」と認めた。
ラ・マシアからロンドンへの長い道のり
ククレジャは、自身のキャリアが真に始まったクラブへの復帰の可能性を否定していない。27歳の彼がプレミアリーグに至るまでの道のりは、決して平坦なものではなかった。 エスパニョールのユースでキャリアをスタートさせた彼は、2012年に名門ラ・マシアのアカデミーに入団。2018年にはカタルーニャのクラブでコパ・デル・レイ優勝を果たしたが、その際、1回戦でわずか7分間の出場を果たしたのみであり、これが同クラブでの唯一のトップチーム出場となった。レギュラーとしての出場機会を求めて、このディフェンダーはエイバルやヘタフェへのレンタル移籍を経て、イングランドへと移籍した。 2021年夏、ブライトンが2000万ユーロで彼を獲得したが、わずか1年後、チェルシーは6530万ユーロという巨額の移籍金で彼の獲得に成功した。
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大陸での成功と安定した成績
スタンフォード・ブリッジに加入して以来、このサイドバックはチームにとって不可欠な存在としての地位を確立し、カンファレンスリーグやFIFAクラブワールドカップでの優勝、さらには2024年のスペイン代表としての欧州選手権制覇など、目覚ましい成功を収めてきた。今シーズンだけでも、全大会通算で41試合に出場している。しかし、幼少期から応援してきた古巣の魅力について尋ねられると、このディフェンダーは率直にこう語った。「断るのは難しいだろう。 「これは私だけの問題ではない。家族のことを考えなければならない。もし実現するなら、そうなった時に、どのような決断が下されるかを見極めることになるだろう。故郷に戻ることは常に頭にある。[だが]私は今ここ（イングランド）でとても幸せだし、家族もそうだ。その話は、あと数年先のこととしておこう。」
チェルシーのロッカールームに漂う不透明感
こうした最新のコメントは、数名の主力選手をめぐる憶測が高まっている時期に飛び出したものだ。エンツォ・フェルナンデスがレアル・マドリードへの移籍が噂される中、ロンドンのクラブは主力陣の集中力を維持するという困難な課題に直面している。
この不透明感は、ピッチ上でのチームの最近の不振によってさらに深刻化している。チェルシーは著しい低迷に見舞われており、その象徴がチャンピオンズリーグからの痛ましい敗退だ。ブルーズはベスト16でパリ・サンジェルマンに敗退し、フランスでの第1戦で5-2の大敗を喫した後、ホームでも0-3で敗れた。国内リーグでは、プレミアリーグの順位表で勝ち点48の6位につけており、チーム内が困難な時期にある中、欧州カップ戦出場権獲得に向けて必死に追い上げている。
- AFP
このスペインのスターの次はどうなるのか？
今後の展望としては、まずは今シーズンのリーグ戦を力強く締めくくることに注力していく。国際舞台では、スペイン代表が来年夏のワールドカップに向けた重要な準備となるエジプトとの親善試合を3月31日に控えている。 国内では、クラブはトップ4入りを目指し、依然として過酷な終盤戦を戦わなければならない。スケジュールには、4月4日のポート・ヴェイルとのFAカップ準々決勝に加え、重要なリーグ戦が控えている。4月中旬にはマンチェスター・シティとマンチェスター・ユナイテッドをホームに迎え、その後ブライトンとのアウェイ戦に臨む。5月にはリヴァプールとトッテナムとの厳しい試練が待ち受けており、シーズンを挽回するためには最大限の集中力が求められる。