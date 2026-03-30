チェルシーのDFマルク・ククレラは、スタンフォード・ブリッジを離れた後の将来について語る中で、バルセロナへの復帰は「断りにくい」と認めた。

こうした最新のコメントは、数名の主力選手をめぐる憶測が高まっている時期に飛び出したものだ。エンツォ・フェルナンデスがレアル・マドリードへの移籍が噂される中、ロンドンのクラブは主力陣の集中力を維持するという困難な課題に直面している。

この不透明感は、ピッチ上でのチームの最近の不振によってさらに深刻化している。チェルシーは著しい低迷に見舞われており、その象徴がチャンピオンズリーグからの痛ましい敗退だ。ブルーズはベスト16でパリ・サンジェルマンに敗退し、フランスでの第1戦で5-2の大敗を喫した後、ホームでも0-3で敗れた。国内リーグでは、プレミアリーグの順位表で勝ち点48の6位につけており、チーム内が困難な時期にある中、欧州カップ戦出場権獲得に向けて必死に追い上げている。