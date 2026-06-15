チェルシーのDFマルク・ククレラが6000万ユーロでレアル・マドリードへ移籍。即戦力としての活躍が期待される。GOALが2026年夏の移籍市場の大型移籍を評価。

チェルシーにとって、ククレッラを売却するのは奇妙な決断だ。2022年の加入当初は苦戦したが、やがて守備の要に成長した。絶好調時の彼は世界最高峰の一人である。 とはいえ、チェルシーは当初、ブライトンからこのスペイン人選手を6000万ポンド（8000万ドル）で獲得した際、明らかに過大評価していた。また、彼は裏で移籍の意向を示していたと報じられており、クラブの運営方針に対しても公然と批判的だった。そのためクラブは彼が「手放せない存在」ではないと判断し、5200万ポンド（6900万ドル）を回収できれば満足だろう。 7月に28歳となる彼を今後より高く売ることは難しかっただろう。彼の移籍でチームは貴重な経験を失うが、チェルシーは若手のジョレル・ハトや加入予定のバレンティン・バルコで穴を埋められると見込んでいる。評価：B-

レアル・マドリードについて：ジョゼ・モウリーニョ監督の意向は絶対で、クラブは今夏早々に衝撃的な補強を行った。昨夏にアルバロ・カレラスを獲得したばかりだが、新旧監督が要求したククレラにも巨費を投じた。 近年は倹約路線だったクラブにとって6000万ユーロは高額であり、直近数か月で調子を落としているだけに即座の成果が求められる。まもなく28歳になるククレラは全盛期だが、レアルが何年高いパフォーマンスを引き出せるかは不透明だ。 彼のエネルギーと攻撃性は「モウリーニョ流」に合う。左SBはククレラ、カレラス、メンディ、フラン・ガルシアの4人体制となり、誰かの放出が避けられない。評価：C

ククレラにとって：最大の受益者はククレラだ。混乱するチェルシーを離れ、全盛期に世界屈指のクラブへ加入した。彼はスタンフォード・ブリッジでのブルーコの運営に幻滅し、スペイン復帰を希望していると報じられていた。アトレティコ・マドリードの関心もあったが、ベルナベウへ移るとは予想外だった。 オファーを受けた瞬間、彼は即答したはずだ。モウリーニョが注目したこともあり、カレラスとのローテーションでレギュラーを奪う可能性は高い。 ただし、移籍金の大きさから即座に結果が求められ、バルセロナとのつながりもあるため、忍耐力に欠けるベルナベウのサポーターから批判を受けるリスクもある。評価：A

クリシャン・デイビス



