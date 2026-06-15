チェルシーのDFマルク・ククレラが6000万ユーロでレアル・マドリードへ移籍。即戦力としての活躍が期待される。GOALが2026年夏の移籍市場の大型移籍を評価。

移籍は、全員が満足するケースもあれば、クラブや選手が交渉で別の選択をしていたらどうなっていたかと後悔するケースもあります。
そこでGOALは、選手が正式に発表される前に、各大型移籍で最も得をしたのは誰かをお伝えします。夏の移籍市場期間中、成立した移籍をその都度評価し、最大の勝者と敗者を追跡します。
評価一覧をチェックし、コメント欄でご意見をお聞かせください。
移籍は、全員が満足するケースもあれば、クラブや選手が交渉で別の選択をしていたらどうなっていたかと後悔するケースもあります。
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チェルシーにとって、ククレッラを売却するのは奇妙な決断だ。2022年の加入当初は苦戦したが、やがて守備の要に成長した。絶好調時の彼は世界最高峰の一人である。 とはいえ、チェルシーは当初、ブライトンからこのスペイン人選手を6000万ポンド（8000万ドル）で獲得した際、明らかに過大評価していた。また、彼は裏で移籍の意向を示していたと報じられており、クラブの運営方針に対しても公然と批判的だった。そのためクラブは彼が「手放せない存在」ではないと判断し、5200万ポンド（6900万ドル）を回収できれば満足だろう。 7月に28歳となる彼を今後より高く売ることは難しかっただろう。彼の移籍でチームは貴重な経験を失うが、チェルシーは若手のジョレル・ハトや加入予定のバレンティン・バルコで穴を埋められると見込んでいる。評価：B-
レアル・マドリードについて：ジョゼ・モウリーニョ監督の意向は絶対で、クラブは今夏早々に衝撃的な補強を行った。昨夏にアルバロ・カレラスを獲得したばかりだが、新旧監督が要求したククレラにも巨費を投じた。 近年は倹約路線だったクラブにとって6000万ユーロは高額であり、直近数か月で調子を落としているだけに即座の成果が求められる。まもなく28歳になるククレラは全盛期だが、レアルが何年高いパフォーマンスを引き出せるかは不透明だ。 彼のエネルギーと攻撃性は「モウリーニョ流」に合う。左SBはククレラ、カレラス、メンディ、フラン・ガルシアの4人体制となり、誰かの放出が避けられない。評価：C
ククレラにとって：最大の受益者はククレラだ。混乱するチェルシーを離れ、全盛期に世界屈指のクラブへ加入した。彼はスタンフォード・ブリッジでのブルーコの運営に幻滅し、スペイン復帰を希望していると報じられていた。アトレティコ・マドリードの関心もあったが、ベルナベウへ移るとは予想外だった。 オファーを受けた瞬間、彼は即答したはずだ。モウリーニョが注目したこともあり、カレラスとのローテーションでレギュラーを奪う可能性は高い。 ただし、移籍金の大きさから即座に結果が求められ、バルセロナとのつながりもあるため、忍耐力に欠けるベルナベウのサポーターから批判を受けるリスクもある。評価：A
クリシャン・デイビス
リヴァプールにとって、ロバートソンの移籍は感慨深い別れだ。2017年に800万ポンドでハル・シティから加入した彼は、クロップ体制を支え、全盛期には世界最高の左SBと呼ばれた。 しかし32歳となり、衰えは否めない。そこでリヴァプールは昨夏、後継としてミロス・ケルケズを獲得。ローマからコスタス・ツィミカスを呼び戻せていれば、冬にロバートソンを放出していたはずだ。 しかし問題は、ケルケズがまだアンフィールドに完全に馴染んでいないこと。さらに苦難の2025-26シーズンを通じ、ロバートソンの経験、粘り強さ、人柄がマージーサイドでいかに大きかったかを痛感した。ファンは、彼の退団がモハメド・サラーの去就と重なり、来季のチーム力をさらに落とすのではないかと懸念している。評価：D
トッテナムにとって：依然として意外な移籍だ。1月に獲得を試みた理由はいまだ不明だ。左SBはベン・デイヴィスが負傷中でも、ウドギーやスペンス、新加入スーザがいた。 混乱するロッカールームの安定剤になるとの意見もあった。新監督デ・ゼルビが求める「100％の献身」にも合致する。フリー移籍なのは朗報だが、それでも必要だったかはやや疑問だ。評価：C
ロバートソンにとって：不可解な決断。1月にリヴァプールを去ろうとしたのは理解できる。控えに甘んじており、ワールドカップを控えてプレミアリーグで定期的にプレーしたいと考えていたからだ。トッテナムはそれを提供すると約束した。 結局、後半戦は予想より多く先発し、北米へ移る時点でのコンディションは良好だ。リヴァプールが契約延長を提示しなかったため、残留の可能性は最初からなかった。 ユヴェントスなど他の選択肢もあったため、最終節で降格を回避したばかりのトッテナムを選んだのはやや不可解だ。しかし、デ・ゼルビ監督が今夏チームを強化すれば、1月時点より魅力的に映った可能性もある。 それでも、彼が北ロンドンでリヴァプール時代より多くの出場機会を得るかは不透明だ。評価：C
マーク・ドイル
アタランタにとって、この移籍は同クラブのビジネスモデルが再び成功した証だ。2022年にサレルニターナから約2300万ユーロで獲得したエデルソンは、ヨーロッパリーグ制覇など4年間活躍。マンチェスター・ユナイテッドへの売却でボーナスを含め移籍金はほぼ倍になる見込みだ。 彼の穴を埋めるのは簡単ではないが、これがアタランタのスタイルだ。原石を発掘し、数シーズン後に最高値で売却する。 アトレティコも獲得を望んだが、アタランタは強硬に高値を主張。残り1年の契約ながら、ユナイテッドは要求額を支払った。スカウト陣の腕が光る。評価：A
ユナイテッドにとっては、無謀な補強で知られるクラブとしては珍しく賢明な獲得だ。 カゼミーロの退団で中盤の補強が急務だったユナイテッドは、守備力とパス力を兼備する同国代表を獲得し、戦力維持に成功した。エデルソンの評価は過去1年でやや低下した。アンチェロッティ監督がワールドカップ代表にカゼミーロを選出し、エデルソンを外したことがその証拠だ。 とはいえ、昨夏ジャン・ピエロ・ガスペリーニが退任したことが影響している。2024年のヨーロッパリーグ決勝でシャビ・アロンソ率いるレバークーゼンを破ったチームでは、エデルソンが要だった。 当時リヴァプールやマンチェスター・シティへの移籍も噂された。あの時のパフォーマンスを取り戻せば、コビー・マイヌーと強力な中盤を形成できるだろう。全盛期のカゼミーロには及ばないが、マヌエル・ウガルテよりは明らかに上だ。評価：B+
エデルソンにとって：長年待ち望んだ移籍だ。彼はプレミアリーグでプレーしたいと公言しており、ボール奪取と保持に秀でたスキルを新天地で示したい。ペナルティエリアでも脅威だ。 シメオネ率いるアトレティコへ行った方が良かったという声もあるが、マイケル・キャリックは優れたDMFであり、オールド・トラッフォードに安定感をもたらした。この移籍は、彼にとって大きな転機となるだろう。 彼は「夢の劇場」で大きなインパクトを残す潜在能力を持っており、それが実現すればブラジル代表復帰にもつながるだろう。評価：A
マーク・ドイル
ニューカッスルにとって、これは示唆に富む方針転換だ。昨夏、彼らはアレクサンダー・イサクの残留に躍起だったが、結局はリヴァプールへの移籍を認めた。移籍希望が出たらすぐ放出していれば、混乱は避けられた。このスウェーデン人ストライカーの騒動は、エディ・ハウ監督やチームに何のメリットも Bring しなかった。 そこで今回は、不満を抱えるフォワードを破格の移籍金で即売却という素早い判断を下した。ゴードンは勤勉で多才だが、6900万ポンドの価値を示したことは一度もない。問題は、この資金を賢く投資できるかだ。イサクの売却益を無駄にした前例があり、今夏も補強は容易ではない。 CL出場権も提示できず、12位のプレミアリーグ順位も響く。ゴードンもイサクに続き退団を希望し、サウジオーナーの関心が薄れる中、ニューカッスルはもはや英エリート勢の脅威ではない。評価：B-
バルセロナにとって：懸念を示す兆候だ。彼らはラ・リーガの厳しい財務規制で長らく大型投資ができなかった。その上で再建直後にゴードンに8000万ユーロを払うのは良いスタートとは言えない。 イングランド代表は前線どこでもプレーでき、ラッシュフォードとは対照的にプレッシングに秀でている。フリック監督がゴーサインを出した理由だ。 それでも、バルサが過大支払いをした事実は否めない。ゴードンがW杯で活躍すれば評価は上がるかもしれない。今季CLで10得点を挙げたとも指摘されるが、6点はカラバフとユニオン・サン＝ジロワーズ戦で記録したもので、半分はPKだ。 プレミアリーグ60試合で12得点という数字が、彼の本当の得点力を示している。ゴードンはフリックが求めるウインガーの条件を満たし、ラッシュフォードより年俸も低い。それでも、より割安な選択肢はあった。バルサは再び「金より分別」を忘れたようだ。評価：C+
ゴードンにとって：夢の移籍だ。プレミアでのパフォーマンスはここ2年安定しなかったが、念願のビッグクラブへ飛び込んだ。少年時代から応援するリヴァプールとの噂に心を揺さぶられ、一時はバイエルン加入も濃厚だった。 しかしバイエルンが移籍金を敬遠したのは当然で、そこがゴードンの課題だ。ジュリアン・アルバレス加入が噂されれば注目度は下がるものの、8000万ユーロの価値を示す重圧は残る。 スター揃いのチームでスタメンを勝ち取るには、実力を示さなければならない。バルサで28得点を挙げたにもかかわらず放出されるラッシュフォードが、その難しさを証明している。それでもゴードンは幸運だ。エランガとプレーしていた彼が、今やヤマルと並んでピッチに立てるのだから。評価：A
マーク・ドイル