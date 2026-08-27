Dave Shopland
翻訳者：
チェルシーの3400万ポンド補強バレンティン・バルコ、MF転向が人生をどう変えたかを明かす
ポジション変更が躍進のきっかけに
このアルゼンチン人選手はもともと欧州に左SBの有望株としてやって来たが、昨季のストラスブールでは出場時間の92％をセントラルMFで過ごした。この戦術的な変化は極めて重要なものとなり、フランスのクラブで58試合に出場して3得点11アシストを記録。中盤での印象的なパフォーマンスによってアルゼンチンのワールドカップメンバー入りも果たし、その後3400万ポンドでチェルシーへ移籍した。
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中盤への転向がキャリアを一変させる
バルコは、中央のポジションへの適応がここまでのプロキャリアにおいて最も重要な転機になったと率直に認めた。
この転向がもたらした大きな影響について、バルコは次のように説明している。「ポジション変更が僕の人生を変えたと思う。プレーに戻るうえで非常に大きな助けになったし、チームの重要な一員になること、アルゼンチン代表に復帰すること、ワールドカップに行くこと、そして今またプレミアリーグに戻れるようになることにもつながった」と、『ESPN』が伝えている。
「中盤でプレーするのは心地いい。ボールにたくさん触れられるから大好きなんだ。そうすることで試合をコントロールし、テンポを作ることができる。だから、あの時期は僕のキャリアと人生にとって本当に重要だったと思う」
アロンソ要因が移籍を決定づける
トップクラスの指揮官の存在と、チェルシーの世界的な地位が、彼がスタンフォード・ブリッジ行きを決断するうえで決定的な要因となった。
チェルシー加入を選んだ理由とシャビ・アロンソの影響について説明した22歳は、次のように付け加えた。「チェルシーを選んだのは、世界最高のクラブの一つだからだ。だからチェルシーから声がかかれば、イエスと言わなければならない。
「シャビ・アロンソとは何度か話をしたが、私にとって彼は世界最高の一人だ。彼自身がトッププレーヤーだった。彼はこのポジションで最高の選手の一人であり、今では最も傑出した監督の一人になっている」
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アルゼンチン人、代表選出を巡る争いに直面
バルコは今後、チェルシーが過密なプレミアリーグと国内カップ戦の日程に臨む中で、アロンソの中盤におけるポジション争いで厳しい競争に直面することになる。スタンフォード・ブリッジで継続的に出場時間を確保することは、次回のインターナショナルブレークを前にアルゼンチン代表での自身の地位を固めるうえで極めて重要となる。この若手の戦術的柔軟性とテンポを支配する能力は、イングランドサッカーの激しいフィジカル要求によって早くも試されることになる。
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