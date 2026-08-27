トップクラスの指揮官の存在と、チェルシーの世界的な地位が、彼がスタンフォード・ブリッジ行きを決断するうえで決定的な要因となった。

チェルシー加入を選んだ理由とシャビ・アロンソの影響について説明した22歳は、次のように付け加えた。「チェルシーを選んだのは、世界最高のクラブの一つだからだ。だからチェルシーから声がかかれば、イエスと言わなければならない。

「シャビ・アロンソとは何度か話をしたが、私にとって彼は世界最高の一人だ。彼自身がトッププレーヤーだった。彼はこのポジションで最高の選手の一人であり、今では最も傑出した監督の一人になっている」