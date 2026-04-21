チェルシーの「豪華ブライトン」構想は失敗しそうだ。今夏、移籍戦略を変えなければ、ブルーズはサポーターの反発を招く恐れがある。

アメックス・スタジアムでの厳しいアウェー戦を控えるチェルシーは混乱している。チャンピオンズリーグ出場圏まで残り5試合で7ポイント差となり、調子を落としたチームにはもはや勝ち目がないと見られている。

事態は深刻で、クラブは早急な対策を検討中だ。だが、チーム再建に苦慮する若きリアム・ローゼニオール監督を交代するわけではない。 スタンフォード・ブリッジ内部では、若手を重視するブライトン流モデル導入を断念し、移籍戦略の大転換が噂されている。

今夏の補強で適切な手を打たなければ、悪化するファン関係は取り返しのつかないものになる恐れがある。チェルシーの「プロジェクト」は、まさに「最後のチャンス」を迎えている。