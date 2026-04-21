チェルシーの「豪華ブライトン」構想は失敗しそうだ。今夏、移籍戦略を変えなければ、ブルーズはサポーターの反発を招く恐れがある。

「デラックス・ブライトン」計画が失敗に終わり、チェルシーの首脳陣は今夏、実績があり「精神的にタフな」選手を獲得すると約束した。守らなければ、ファンは我慢できなくなり、サポーターから強い反発が起こるだろう。
先週、オーナー、取締役会、経営陣宛てに公開書簡を送ったチェルシー・サポーターズ・トラストはこう述べた。「チェルシーのサポーターは、明確に説明されない『長期的なビジョン』の名の下に、前例のない変化を受け入れるよう求められてきた。4年がたった今も、そのビジョンはサポーターの信頼を勝ち得ていない。
これは一時の結果ではなく、クラブの方向性とそれを支えるリーダーシップ、組織、戦略への深い不信を反映している。」
彼らはさらに「ビジョンは依然として不明確で、実行も一貫せず、説明責任も不十分だ。我々が求めているのは毎年優勝することではなく、自分たちが愛してきたクラブを取り戻すことだ。今はそれが感じられない」と付け加えた。
マンチェスター・ユナイテッド戦の前、数百人のファンが街頭に立ち、経営陣に抗議した。彼らは「BlueCo OUT!」と書かれた横断幕を掲げ、「we want our Chelsea back（私たちのチェルシーを取り戻せ）」と唱和しながら、スタンフォード・ブリッジの外で元オーナーのアブラモビッチ氏への支持を示した。クラブの意思決定者がこの夏に行動を起こさなければ、こうしたデモはさらに頻繁に、より過激なものになっていくだけだろう。