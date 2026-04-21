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Krishan Davis

翻訳者：

チェルシーの「豪華ブライトン」構想は失敗しそうだ。今夏、移籍戦略を変えなければ、ブルーズはサポーターの反発を招く恐れがある。

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ブライトン 対 チェルシー

火曜日にチェルシーがブライトンと対戦するのは、皮肉な運命だ。クラブは「ブルーコ・プロジェクト」の低迷期にあり、プレミアリーグトップ5入りの望みは風前の灯。首脳陣はついに、ブライトンの成功を模倣した移籍戦略を見直す決意をした。

アメックス・スタジアムでの厳しいアウェー戦を控えるチェルシーは混乱している。チャンピオンズリーグ出場圏まで残り5試合で7ポイント差となり、調子を落としたチームにはもはや勝ち目がないと見られている。

事態は深刻で、クラブは早急な対策を検討中だ。だが、チーム再建に苦慮する若きリアム・ローゼニオール監督を交代するわけではない。 スタンフォード・ブリッジ内部では、若手を重視するブライトン流モデル導入を断念し、移籍戦略の大転換が噂されている。

今夏の補強で適切な手を打たなければ、悪化するファン関係は取り返しのつかないものになる恐れがある。チェルシーの「プロジェクト」は、まさに「最後のチャンス」を迎えている。

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    リーグ戦は終わったのか？

    チェルシーにとって先週末は最悪だった。土曜にボーンマスとブレントフォードが勝ち点で並んだことで中位に接近。その夜ホームでトップ5のライバル、マンチェスター・ユナイテッドにも敗れた。

    シュート数はチェルシー21本、ユナイテッド4本と圧倒したが、前半にマテウス・クーニャの1点が決まり、チェルシーは4連敗で無得点。最後に得点を挙げたのは3月4日のアストン・ヴィラ戦で、約7週間前のことだった。

    さらに日曜には、4位アストン・ヴィラと5位リヴァプールが終盤の決勝点で勝ち点3を獲得。チェルシーとの差はそれぞれ10、7に広がった。プレミアリーグのCL枠が1つ増えたものの、チェルシーのCL出場はほぼ絶望的だ。

    残りの日程も楽ではない。中日のブライトン戦、アンフィールドでのリバプール戦、降格圏のトッテナム戦、サンダーランドの「スタジアム・オブ・ライト」での試合が待ち受ける。

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  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    「乗り越えるべき山」

    落胆したロゼニオール監督は、今回の敗戦について「乗り越えなければならない山だ。だが乗り越えられないわけではない」とスタンフォード・ブリッジで語った。続けて「ブライトン戦に勝ち、残りのシーズンを再始動させる覚悟で臨む」と誓った。

    続けて彼は「『よく戦ったが勝てなかった』という私の言葉を誰も聞きたがらないだろう。この敗戦を受け止めるのは本当に辛い」と語った。 我々は勝つためにここにいる。プロセスは正しいと信じており、継続すれば結果は出る。今はそう見えなくても、事実マンチェスター・ユナイテッドはシュート1本で10人の相手に1-0で勝ったのだ。」

    それでもファンの中には、彼がアメックス・スタジアムで勝利しシーズンを好転させられるかと疑問視する声も出ている。 ホームのブライトンは6位浮上のチャンスがあり、欧州カップ戦出場圏内を目指し4戦無敗だ。対するチェルシーは4連敗中である。

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    瀬戸際

    厳しい結果が続いても、チェルシーの首脳陣は現時点ではプロジェクトを中止するつもりはないと報じられている。The Athleticによると、今シーズン残り試合でトップ5に入らなくてもロゼニオールの地位は安泰だという。

    ロスニールは夏の補強計画に参加しており、ポチェッティーノやマレスカの例のように1年目は評価されないとの報道もある。だがチーム状態が改善しなければ、方針はすぐに変わるだろう。

    このまま勝ち点を伸ばせなければ、中位に沈み欧州カップ戦出場を逃す危険がある。その場合は容認されないだろう。FAカップ制覇なら猶予を与えられ、ヨーロッパリーグ出場も可能になるが、決勝に進んでもマンチェスター・シティが立ちはだかる。

    ロゼニオール就任後のチェルシーは、直近のプレミアリーグ成績では9位。来季に向けた準備期間が必要との声もあるが、ほぼ同じ時期にマンチェスター・ユナイテッドの暫定監督となり、7位から3位へチームを押し上げた同年代のマイケル・キャリックの例を考えれば、チェルシーにもそれ以上の結果が求められる。

  • FBL-ENG-PR-FULHAM-CHELSEAAFP

    「私たちはリアムに遅れをとっていると思う」

    チェルシーの共同オーナー、ベダッド・エグバリ氏は最近のインタビューで、監督の頻繁な交代がクラブにプラスになっていないと認めました。それでも同氏は、現イギリス人監督がクラブ上層部から長期的に支持されているとほとんど示しませんでした。

    「我々はリアムを支持している。結果がすべてだが、彼は長期的に成功できると信じている」と、先週ロサンゼルスで開催されたCAAワールド・コングレス・オブ・スポーツで語った。マレスカ監督のシーズン途中の退任については、「監督陣の安定性は我々がまだ実現できていないことだ」と認めた。

    エグバリ氏はさらに「計画はある。見直し、改善し、微調整している。重要なのは我々のコミットメントだ。勝たなければ成功できない」と語った。

  • Chelsea FC v Real Madrid: Quarterfinal Second Leg - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    待望の変革

    エグバリ氏は、チェルシーが今夏、移籍市場へのアプローチを微調整すると述べた。クラブは近年、将来を見据えながら即戦力となる若手を世界中から獲得してきた。

    ライバルとの差が開く中、即戦力となる「精神的にタフで」「成熟した」「プレミアリーグで実績のある」選手を狙う。具体的には新センターバック、ミッドフィルダー、場合によってはゴールキーパーの獲得を検討する。ただし、必ずしもベテランにこだわるわけではない。

    補強についてエグバリは「多くの点は正しかったが、改善も必要だ。プロジェクトのこの段階では即戦力を加えて次のレベルへ進み、長期的に安定した成績を残したい。バランスが重要だと理解している。モデルを微調整し、改善し、過ちから学ぶのだ」と語った。

    さらに彼は「現在、我々は強力な中心選手を擁しており、そこに経験豊富な選手を加えてチームを次のレベルへ引き上げ、安定性を得るべきだと考えています」と語った。

  • Chelsea v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    失敗した模倣

    皮肉なことに、チェルシーがブライトンとのアウェー戦に臨む今こそ、「ブルーコ」プロジェクトが低迷する時期であり、クラブは移籍戦略を白紙に戻そうとしている。彼らは10億ポンドを投じたが、シーガルズが採用したデータ主導で若手を中心とした「マネーボール」的な補強モデルを再現できず、ほぼ失敗していた。

    過小評価された若手を獲得するも成果は出ず、2023年のブルーコ体制以降、ブライトンへの移籍金だけで2億5000万ポンド超を投じてマルク・ククレジャ、モイセス・カイセド、ロベルト・サンチェス、ジョアン・ペドロなどを買い取った。 さらに2022年にはグラハム・ポッター監督とスポーツディレクターのポール・ウィンスタンリーも引き抜いたが、成果は限定的だった。

    この4人は成功だったかもしれないが、過去4年間、無意味な若手獲得に費やした資金は明らかに多すぎた。挙げればきりがない。最近の報道やエグバリの発言は、その事実への遅れた認識を示しており、クラブは今、ブライトンのやり方から脱却する構えだ。

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN UTD-PROTESTAFP

    反乱の危険性

    「デラックス・ブライトン」計画が失敗に終わり、チェルシーの首脳陣は今夏、実績があり「精神的にタフな」選手を獲得すると約束した。守らなければ、ファンは我慢できなくなり、サポーターから強い反発が起こるだろう。

    先週、オーナー、取締役会、経営陣宛てに公開書簡を送ったチェルシー・サポーターズ・トラストはこう述べた。「チェルシーのサポーターは、明確に説明されない『長期的なビジョン』の名の下に、前例のない変化を受け入れるよう求められてきた。4年がたった今も、そのビジョンはサポーターの信頼を勝ち得ていない。

    これは一時の結果ではなく、クラブの方向性とそれを支えるリーダーシップ、組織、戦略への深い不信を反映している。」

    彼らはさらに「ビジョンは依然として不明確で、実行も一貫せず、説明責任も不十分だ。我々が求めているのは毎年優勝することではなく、自分たちが愛してきたクラブを取り戻すことだ。今はそれが感じられない」と付け加えた。

    マンチェスター・ユナイテッド戦の前、数百人のファンが街頭に立ち、経営陣に抗議した。彼らは「BlueCo OUT!」と書かれた横断幕を掲げ、「we want our Chelsea back（私たちのチェルシーを取り戻せ）」と唱和しながら、スタンフォード・ブリッジの外で元オーナーのアブラモビッチ氏への支持を示した。クラブの意思決定者がこの夏に行動を起こさなければ、こうしたデモはさらに頻繁に、より過激なものになっていくだけだろう。

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