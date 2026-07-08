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チェルシーの若手ジェシー・デリーが新契約を締結後、チャンピオンズリーグ出場クラブへの意外なレンタル移籍が決まりそうだ。
デリー、スポルティングへのレンタル移籍前にチェルシーと新契約
BBCスポーツによると、デリーは来季スポルティングへの買い取りオプションなしのレンタル移籍を正式に決める見込みだ。昨季トップチームデビューを果たした彼にチェルシーが新契約を提示した。
バイエルン・ミュンヘンなど欧州の強豪が注目していたが、チェルシーは長期契約で彼を確保した。クラブはポルトガルでのプレーが次のステップに最適と判断。デビュー時にコーチ陣に好印象を与えた彼は、ここでトップチームで継続して出場する機会を得る。
- Getty
スタンフォード・ブリッジへの新戦力の加入により、デリーは一時的に退団する。
デリーはメディカルチェックを経てスポルティングへ移籍する。一方チェルシーは今夏、同クラブからクエンダを4000万ポンドで獲得する見込みだ。クエンダはネト、ウィリアン、ギッテンズ、ガルナチョらがいる攻撃陣に加わる。
チェルシーはデリーに出場機会を確保させるため、レンタル移籍が最適と判断。一方、ガルナチョは完全移籍での放出を検討し、レンタルは想定していない。クラブは戦力整理を急ぎ、ガルナチョの買い手探しを最優先している。
ユースチームで急成長
デリーは昨夏クリスタル・パレスからチェルシーのユースに加入して以来、急成長を遂げている。U-17、U-18、U-19イングランド代表でもプレーした攻撃的選手は、早くもトップチームの有力候補となった。昨季は3試合に出場し、ノッティンガム・フォレスト戦でプレミアリーグ初先発を果たした。
その試合では前半終了間際に頭部衝突で途中交代したが、すぐに回復。シーズン最終戦のサンダーランド戦ではベンチ入りし、トップチームでの将来を印象づけた。
- AFP
デリーの今後はどうなるのか？
デリーはポルトガルへ渡り、メディカルチェック後にスポルティングへのレンタル移籍が正式決定する。手続きが終われば新チームに合流し、チャンピオンズリーグを含む過酷なシーズンに備える。海外で結果を出せば、ロンドンに戻った際にレギュラー争いに加われる態勢を整えられる。
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