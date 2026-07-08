BBCスポーツによると、デリーは来季スポルティングへの買い取りオプションなしのレンタル移籍を正式に決める見込みだ。昨季トップチームデビューを果たした彼にチェルシーが新契約を提示した。

バイエルン・ミュンヘンなど欧州の強豪が注目していたが、チェルシーは長期契約で彼を確保した。クラブはポルトガルでのプレーが次のステップに最適と判断。デビュー時にコーチ陣に好印象を与えた彼は、ここでトップチームで継続して出場する機会を得る。



