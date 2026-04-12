チェルシーの練習場近くにあるハリー・ケインの2000万ポンドの新邸は、「まるでバッキンガム宮殿のようだ」。

イングランド代表主将は、チェルシーのコバム練習場近くの高級住宅街ウェントワースに新居を構え、多額を投資した。

地元住民は英紙『ザ・サン』に、このストライカーの新しい自宅が王室のロンドン公邸にそっくりだと語った。この高級住宅街の隣人は「正面はまるでバッキンガム宮殿のようだ」と述べている。

ケインは2023年、土地と建物を650万ポンドで購入。改修ではなく解体を選び、ネオ・ジョージアン様式の豪邸に建て替えた。プロジェクトは最終段階に近づき、完成まで約2年かかったという。