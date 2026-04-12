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チェルシーの練習場近くにあるハリー・ケインの2000万ポンドの新邸は、「まるでバッキンガム宮殿のようだ」。
イングランド代表キャプテンにふさわしい王室の邸宅
イングランド代表主将は、チェルシーのコバム練習場近くの高級住宅街ウェントワースに新居を構え、多額を投資した。
地元住民は英紙『ザ・サン』に、このストライカーの新しい自宅が王室のロンドン公邸にそっくりだと語った。この高級住宅街の隣人は「正面はまるでバッキンガム宮殿のようだ」と述べている。
ケインは2023年、土地と建物を650万ポンドで購入。改修ではなく解体を選び、ネオ・ジョージアン様式の豪邸に建て替えた。プロジェクトは最終段階に近づき、完成まで約2年かかったという。
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サッカー界のアイコンにふさわしいハイテク機能
家はジョージアン様式の窓や堂々とした玄関柱でクラシックな気品を示す一方、内部と地下はモダンな豪華さです。設計図によると、32歳の彼と妻ケイトはハイエンド技術を優先。 目玉は、所有する高級車を収める2万ポンドの「ターンテーブル」付き地下ガレージ。5台分を収容し、回転プラットフォームでバック不要に出し入れできる。
大規模な地下施設
このプロジェクトは地上階だけでなく、レジャーとウェルネス専用の広大な地下階も備えます。計画書によると、地下にはプライベートシネマ、スイミングプール、バー、トリートメントルーム、ジムがあります。ケイン家と4人の子どもたちが快適に過ごせるよう、メインベッドルーム4室とスタッフ用のバスルーム付き客室2室が用意されています。
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ミュンヘン以降の将来に向けた計画
バイエルンへの移籍で話題になったケインは現在家族とドイツに住んでいるが、サリー州の物件購入は長期計画を示す。イングランド代表として海外でプレーする彼は、現役引退後ここに定住する予定で、ブンデスリーガのオフシーズンに一時帰国する可能性もある。ウェントワース・エステートの立地は、家族にプライバシーと安全を提供し、かつイングランドサッカーの中心地にも近い。