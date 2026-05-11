Getty
翻訳者：
「チェルシーの監督にとって唯一確かなことは、解任されるということだ」――ルード・グリティが、ペップ・グアルディオラ、ユルゲン・クロップ、ジョゼ・モウリーニョのような名監督がチェルシーを敬遠する理由を語る。
失墜：クラブワールドカップ王者からプレミアリーグ9位へ
ガリットもその事実を認めている。チェルシーは2025-26シーズン、欧州大会の出場権を失う危機に瀕している。オランダのレジェンドは遠くからその様子を見守る。
12か月前にはコンフェデレーションズリーグとクラブW杯で優勝しチャンピオンズリーグ出場権も得たが、現在はプレミアリーグ9位と屈辱的な低迷だ。
野心的なオーナーは移籍市場に巨費を投じるが、実績より潜在能力を重視する方針に疑問の声も上がっている。
- Getty/GOAL
ファブレガス、アロンソ、イラオラ：次のチェルシー監督は誰？
スタンフォード・ブリッジでは不安定な戦いが続き、エンツォ・マレスカとリアム・ローゼニオールが監督を解任された。その後、カルム・マクファーレンが暫定監督としてチームを率い、FAカップ決勝へ導いた。
5月16日のウェンブリーでのマンチェスター・シティ戦に勝てば、2026-27シーズンのヨーロッパリーグ出場権も得られる。このタイトルは一時的に亀裂を埋めるだろうが、夏にはコーチングスタッフや選手についてより大きな決断が必要だ。
後任候補にはセスク・ファブレガス、シャビ・アロンソ、アンドニ・イラオラ、マルコ・シルバらが挙がっている。いずれも評価は上昇中だが、チェルシーがトップクラスにとって魅力的な選択肢であるかはまだ不明だ。
チェルシーは一流監督にとって魅力のないクラブになってしまったのだろうか？
1997年に選手兼監督としてチェルシーをFAカップ制したグリティは、MrRaffle.comとの共同企画でGOALにこう語った。「その通り。どの監督も私と同じものを見て『経験豊富な選手が必要だ』と言うだろう。 カゼミーロやチュアメニのような選手が必要だ。若手には経験値が欠かせない」 彼らがいないと問題だとGullitは指摘する。
チェルシーの監督にとって確かなのは、いつか解任されることだけだ。監督はクラブの哲学に適応し、さらに自分の哲学と合致させなければならない。そして、自分のサッカーを実現する選手を手に入れられるか。
ペップ・グアルディオラは望む選手を得て成功した。だが「用意された選手でやれ」と言われれば、彼は来ない。モウリーニョも、クロップも、アンチェロッティも来ない。彼らは成功の公式を知っているからだ。
- Getty Images
FAカップ決勝：監督就任前にタイトル獲得へ
チェルシーは前回リヴァプールと1-1で引き分け、プレミアリーグ6連敗を止めた。土曜のFAカップ決勝でマンチェスター・シティと対戦した後、プレミアリーグ戦を2試合残している。
まずは降格危機のトッテナムがスタンフォード・ブリッジを訪れ、最終節はアウェーでサンダーランド戦。理論上はトップ7入りも可能だが、現実的には難しく、新監督は限られた補強予算と失敗の許されない状況を受け入れる必要がある。