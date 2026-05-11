ガリットもその事実を認めている。チェルシーは2025-26シーズン、欧州大会の出場権を失う危機に瀕している。オランダのレジェンドは遠くからその様子を見守る。

12か月前にはコンフェデレーションズリーグとクラブW杯で優勝しチャンピオンズリーグ出場権も得たが、現在はプレミアリーグ9位と屈辱的な低迷だ。

野心的なオーナーは移籍市場に巨費を投じるが、実績より潜在能力を重視する方針に疑問の声も上がっている。