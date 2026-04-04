チェルシーの監督が、出場停止処分中のエンツォ・フェルナンデスを称賛し、リアム・ローゼニオールは彼と共に「前進」する準備ができている

シーズン最大の山場を迎えたチェルシーにとって、エンツォ・フェルナンデスの離脱は大きな痛手となった。25歳のこのMFはクラブから2試合の出場停止処分を受け、ポート・ヴェイルを7-0で圧倒したFAカップ戦に加え、マンチェスター・シティとの重要なプレミアリーグ戦にも出場できなくなった。

ロゼニオール監督はこの決定が内部会議を経て下されたことを認め、副キャプテンである同選手が最近の発言で「一線を越えてしまった」と説明した。

この懲戒処分は、移籍金1億700万ポンドで加入した同選手が、自身の長期的な野心をほのめかしたかのような率直なYouTubeインタビューを受けたものだ。将来について語ったフェルナンデスは、スペインでの生活を望んでいることを認め、レアル・マドリードへの憧れを強調するとともに、指揮は英語で行っているものの、スペイン語を話す方がより居心地が良いと述べた。