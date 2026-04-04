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チェルシーの監督が、出場停止処分中のエンツォ・フェルナンデスを称賛し、リアム・ローゼニオールは彼と共に「前進」する準備ができている
移籍に関する発言を受け、フェルナンデスが出場停止処分に
シーズン最大の山場を迎えたチェルシーにとって、エンツォ・フェルナンデスの離脱は大きな痛手となった。25歳のこのMFはクラブから2試合の出場停止処分を受け、ポート・ヴェイルを7-0で圧倒したFAカップ戦に加え、マンチェスター・シティとの重要なプレミアリーグ戦にも出場できなくなった。
ロゼニオール監督はこの決定が内部会議を経て下されたことを認め、副キャプテンである同選手が最近の発言で「一線を越えてしまった」と説明した。
この懲戒処分は、移籍金1億700万ポンドで加入した同選手が、自身の長期的な野心をほのめかしたかのような率直なYouTubeインタビューを受けたものだ。将来について語ったフェルナンデスは、スペインでの生活を望んでいることを認め、レアル・マドリードへの憧れを強調するとともに、指揮は英語で行っているものの、スペイン語を話す方がより居心地が良いと述べた。
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エンツォ・フェルナンデスの件について
代理人が「選手への処分は不当だ」と主張したことについて問われると、ロゼニオール監督は内部事情を非公開にするという姿勢を崩さなかった。「それは彼の意見だ。他人の意見について、私がコメントすることはない。エンツォは私が彼をどう思っているか分かっているし、今日、彼がここに来て選手たちを応援してくれたのは素晴らしいことだった。我々は前を向いて進み、シーズン終盤を本当に良い形で締めくくるようにする」とチェルシーの指揮官は説明した。
さらに彼はこう続けた。「昨日も言った通り、このような事柄に関して、個々の選手やエンツォ、あるいはチーム内の誰と交わす会話も、内部に留めるものだ。ロッカールームは神聖な場所だ。昨日、彼という人間について私がどう思っているかは、はっきりと伝えた。彼は最高に素晴らしい男だ。しかし同時に、今はサッカーに集中し、シーズンを通じて成し遂げたい目標を達成したいと思っている」
舞台裏で関係を築く
ロゼニオール監督は、外部からの見方にかかわらず、監督と選手の間の関係は依然として強固であることを強調した。チェルシーの指揮官は、重要な試合が続く中、今後の方向性について両者の認識を一致させるため、試合当日にこのワールドカップ優勝経験者と時間を過ごしたことを明かした。
「適切な時期、適切なタイミング――今はそうではないが――私たちが経験してきたことを踏まえ、私とエンツォの間で交わされた言葉について、いずれ話し合いが行われるだろう。エンツォと私は非常に良好な関係にある。今日彼に会い、一対一で本当に良い会話を交わした。世間が思っているような状況ではない」とロゼニオールは付け加えた。
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ジェイミー・ギッテンズに怪我の痛手
ポート・ヴェイルに7得点を挙げて大勝し、チーム全体は概ね明るいムードに包まれていたが、ロゼニオール監督はジェイミー・ギッテンズに関する懸念すべき最新情報を伝えた。この若手ウインガーは、トレーニング中にまたも怪我を負い、この試合を欠場した。この事態は、間近に迫ったウェンブリー遠征に向けたクラブの準備に暗い影を落としている。
「残念ながら、ジェイミーは昨日の練習で、またしてもハムストリングの怪我を負ったようだ」とロゼニオール監督は認めた。「検査を受けて、状態を確認する必要がある。彼にとっては本当に残念なことだ。これで3度目になると思う。我々は彼をサポートし、彼が大丈夫であることを確認しなければならない。現時点では、復帰までの見通しについてはお答えできない。」