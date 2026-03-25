AFP
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チェルシーの減点処分が回避されたことにエバートンとノッティンガム・フォレストが激怒。両クラブは法的措置を検討するとともに、プレミアリーグに説明を求めている
エバートン、チェルシーとの和解金について透明性を求める
英紙『ガーディアン』の報道によると、このマージーサイドのクラブは現在、プレミアリーグに対し、なぜロンドンのクラブが競技面での制裁を免れたのか説明を求める正式な書簡を起草している模様だ。この動きは、チェルシーが過去7年間にわたりエージェントや選手への隠蔽された支払いが4750万ポンドに上ることを自主申告した結果、先週1075万ポンドの罰金と移籍禁止処分（執行猶予付き）を科されたことを受けたものである。
すでに法的措置を検討しているエバートンは、自らが受けた処分と比較して、今回の処罰が信じられないほど寛大であると感じている。複数のトップリーグ所属クラブの幹部はすでに、プレミアリーグの最高経営責任者（CEO）リチャード・マスターズ氏および会長アリソン・ブリテン氏に連絡を取り、チェルシーとの和解条件に関する懸念を伝えている。
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一貫性のなさがエバートンに不満を募らせている
エバートンが不当感を抱いているのは、2023-24シーズン中に「利益と持続可能性に関する規則（PSR）」への2件の違反により、8ポイントの減点処分を受けたことに起因している。プレミアリーグが金銭的制裁に重点を置いたチェルシーのケースとは異なり、エバートンは即座に競技面での制裁を科され、リーグ順位や残留争いに多大な影響を受けた。
エバートンの内部関係者は、チェルシーに対する裁定において「競技上の優位性」への言及が一切ないという明らかな欠落を指摘している。これは、不正な支払いが行われた期間中にチェルシーがプレミアリーグ優勝2回を含む8つの主要タイトルを獲得したにもかかわらずである。対照的に、エバートンとノッティンガム・フォレストに対する処分の理由書では、過剰な支出によって得られた「競技上の優位性」という概念が際立って強調されていた。
ノッティンガム・フォレストが、今後の挑戦に向けて結束を固める
ノッティンガム・フォレストも、プレミアリーグの姿勢に激怒していると報じられている。フォレストは2023-24シーズン、PSR違反により4ポイントの減点処分を受けており、チェルシーに対する今回の裁定を二重基準だと見なしている。フォレストとエバートンの関係者は今週、リーグ運営組織に異議を申し立てるため、共同戦線を張ることを協議した。
両クラブはまず、チェルシーの処分に至った経緯の詳細な説明を求める見通しだ。特にマンチェスター・シティに対する115件の告発に対する判決がまだ下されていない状況下で、この件が危険な前例となるのではないかという懸念がリーグ全体で高まっている。マンチェスター・シティはすべての疑惑を否定しているが、アーセナル、トッテナム、マンチェスター・ユナイテッド、リヴァプールといった強豪クラブは、シティが有罪とされた場合に備え、すでに損害賠償を求める権利を留保している。
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プレミアリーグによる罰金処分への反論
プレミアリーグは、チェルシーの協力が不可欠であったことを理由に、勝ち点減点の措置をとらなかったことを正当化したと報じられている。クリアレイク・キャピタルとトッド・ボーリー率いる現在のオーナー陣が、ロマン・アブラモビッチ時代の36件の未公表の支払いを発見し、報告したため、リーグ側は、有罪判決を確実にするには協議による和解が最も効果的な方法であると判断した。
2011年から2018年にかけて行われたこれらの隠蔽された支払いは、エデン・アザール、ウィリアン、セスク・ファブレガスといったスター選手の獲得に関連していた。現在のオーナー陣は、こうした負債を相殺するためにクラブ買収価格から1億5000万ポンドの値引きを受けたものの、エバートンとフォレストは、規則の適用に一貫性がないとの見解を依然として固持している。 現時点では、両クラブとも法律の専門家と協議を続けているため、公式なコメントは控えている。