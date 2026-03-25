チェルシーの減点処分が回避されたことにエバートンとノッティンガム・フォレストが激怒。両クラブは法的措置を検討するとともに、プレミアリーグに説明を求めている

プレミアリーグは、チェルシーの協力が不可欠であったことを理由に、勝ち点減点の措置をとらなかったことを正当化したと報じられている。クリアレイク・キャピタルとトッド・ボーリー率いる現在のオーナー陣が、ロマン・アブラモビッチ時代の36件の未公表の支払いを発見し、報告したため、リーグ側は、有罪判決を確実にするには協議による和解が最も効果的な方法であると判断した。

2011年から2018年にかけて行われたこれらの隠蔽された支払いは、エデン・アザール、ウィリアン、セスク・ファブレガスといったスター選手の獲得に関連していた。現在のオーナー陣は、こうした負債を相殺するためにクラブ買収価格から1億5000万ポンドの値引きを受けたものの、エバートンとフォレストは、規則の適用に一貫性がないとの見解を依然として固持している。 現時点では、両クラブとも法律の専門家と協議を続けているため、公式なコメントは控えている。