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Cesc Fabregas Andoni Iraola GFXGOAL
Krishan Davis

翻訳者：

チェルシーの次期監督は、リアム・ロゼニオールの後任としてアンドニ・イラオラとセスク・ファブレガスの二者択一になるべきだ。

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チェルシー 対 リーズ

リアム・ローゼニオールの解任は予想通り。チェルシーの新監督は、2人のスペイン人監督に絞られる見込みだ。 最有力候補は、期待以上の成績を残したボーンマスのアンドニ・イラオラとコモのセスク・ファブレガスだ。波乱続きの経営陣が下すこの重要人事で、果たしてどちらが最適なのか。

マルコ・シルバやエディン・テルジッチといった候補は期待薄だ。それでもブックメーカーでは、イラオラとファブレガスがチェルシーの次期監督候補として抜けている。

イラオラはプレミア経験があり、若手育成とスタイル面でクラブの「プロジェクト」に適合する。ファブレガスはコモ湖畔で予想を覆し、若手を率いて欧州戦出場を狙う。元チェルシー選手としてスタンフォード・ブリッジとの縁も大きい。

チェルシーの意思決定者は「長期的に見て正しい人選を行うための自己反省のプロセスを開始した」と主張している。もしそれが事実なら、現時点の候補の中で真剣に検討すべきは、この2人のスペイン人だけだ。

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    プレミアリーグでの実績

    現時点でイラオラが最適なのは明らかだ。在任4か月でロゼニオールが混乱の末に解任されたため、チェルシー首脳陣はより経験豊富な監督を求めるだろう。

    バスク出身の40歳は、まだ若く将来有望ながら、その条件を十分に満たす。ラージョ・バジェカーノをラ・リーガ中位に導き、2023年にはボーンマスでも同様の成果を残している。

    クラブは降格圏を気にせず、残留以上の目標を掲げられるようになった。積極的な攻撃サッカーでチーム力を高め、今季は欧州カップ戦出場圏内を走り、序盤には一時5位に入った。

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    最高の師から学んだ

    ファブレガスはプレミアリーグの経験が少ないものの、実績でそれを補う。元MFはリオネル・メッシ、アンドレス・イニエスタ、ペップ・グアルディオラ、ジョゼ・モウリーニョらとプレーし、指導を受けた。アーセナル、バルセロナ、チェルシーで輝いた彼は、多様なスタイルを学び、柔軟な指導法を生み出した。

    「コンテ、モウリーニョ、ヴェンゲル、グアルディオラの下で全て勝った。多様なスタイルで成果を出したからこそ、特定の戦術だけが通用すると限らないと断言できる」と『The Coaches' Voiceに語った

    とはいえ、名選手だったからといって指導者としても成功するとは限らない。スティーブン・ジェラード、ウェイン・ルーニー、アンドレア・ピルロも、まだ監督として結果を出せていない。

    だがファブレガスは結果を出している。2019年まで4部だったコモを率い、セリエA復帰1年目は10位、25-26シーズンは5位に入った。ジャルム・グループから多額の資金を得たとはいえ、驚異的な成果だ。

    一方、チェルシーの選手の一部はローゼニオールとその指導法に「納得していなかった」という。彼は主にフットボールリーグや下位クラブでプレーした地味な選手だった。イングランド人への敬意は損なわないが、ワールドカップ、欧州選手権、プレミアリーグ、チャンピオンズリーグを制し、知性的なプレーで魅了した Fabregas の方が、当然ながらより尊敬を集める。

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    安上がりな選択肢

    イラオラがチェルシーの最優先候補となった場合、その背景には財政面がある。現在ボーンマスを率いる同監督はシーズン終了後に契約満了で退任し、フリーとなる有望な指揮官としては極めて希少だ。

    チェルシーは現所属クラブに補償金を支払う必要がない。ロゼニオールとの6年契約解除に約400万ポンドを支払ったばかりであり、この点が決定打になる可能性がある。過去4年間の解任監督への補償金は約4500万ポンド（6100万ドル）に上る。 一方、ファブレガスはコモとの契約が残り2年あるため、獲得には移籍金が不可欠だ。

    数週間前、クラブはプレミアリーグ史上最大の税引前損失を発表。2024-25シーズンの赤字は2億6200万ポンド（3億5400万ドル）に達し、2011年のマンチェスター・シティの1億9750万ポンドを大きく上回った。同期間の収益は4億9100万ポンド（6億6300万ドル）だった。

    こうした状況から、新監督選びでは財政面が重要な判断材料となるのは当然だ。

  • 「本物のチェルシー」

    感情に任せるとすれば、ファブレガスは極めて魅力的な選択肢だ。 ファン離れが進む中、この人選は支持を瞬時に取り戻すだろう。彼はスタンフォード・ブリッジでフランク・ランパード、ジョン・テリー、ディディエ・ドログバと並び称されるレジェンドだ。2014-15シーズンのモウリーニョ体制、2年後のコンテ体制でプレミア制覇に貢献した。

    さらに、彼はモウリーニョ、コンテ、トゥヘルなど、チェルシーで成功した監督が持っていた「棘のある」性格も備えている。今シーズン序盤、3-1の悔しい敗戦後、38歳の彼はACミランとアッレグリ監督を批判し、こう語った。「結果だけを求める人ならこの試合を楽しんだだろう。 サッカーを楽しむ人なら10回中8回はコモが勝つと思う。我々は700本のパスを出し、相手は200本――信じられない」

    10月のユヴェントス戦勝利直後、ピッチでチームを鼓舞した言葉も話題になった。「一言だけだ。お前たちのことをクソほど誇りに思う。このクラブで勝つには、クソみたいなメンタリティが必要だ」

    公の場で穏やかに語るロゼニオール前監督や「LinkedIn風」コメントとは対照的に、ファンが今求めるのはこのエネルギーと激しさだ。時に荒々しくとも諦めない姿勢。それこそがクラブの成功を支え、ファンが熱望する要素なのである。

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    積極的な取り組み

    クラブの戦術や若手との連携を考慮すると、イラオラもファブレガスも適任だ。

    特にイラオラはインテンシティ、ボール奪取、攻守の切り替え、走力を重視。これはチェルシーが今季苦戦する領域で、2025-26プレミアリーグ全試合の走距離でも他チームに圧倒されている。1試合平均走距離はリーグ20位だ。

    イラオラが指揮すれば攻撃は確実に積極性を増す。前監督はボールを支配しながらも得点を奪えず、リーグ5試合連続無得点という不振で解任された。

    イラオラは2024年、スカイ・スポーツにこう語っている。「私たちは積極的にチャンスを作り出す。時に裏目に出ても、リスクは取るべきだ。勝つ試合はオープンでチャンスが多く、サイドの1対1を生かし、大きなスペースを見つけられる」

    さらに「相手がボール扱いに長けている場合は、よりリスクを冒す必要がある。多くのチームがプレッシャーを感じる状況でも、アーセナルのようなチームは同じようには感じず、ボールを奪い返すのが難しくなるからだ」と続けた。

    彼は若手を積極的に起用する。アントワーヌ・セメニョの成長を支え、1月にマンチェスター・シティへ売却した。ボーンマスは「将来利益を生む若手」を発掘する方針で、彼はその象徴だ。 ミロス・ケルケズ、イリヤ・ザバルニーの3人が退団し、シーズン途中に主力アタッカーのセメニョも移籍したにもかかわらず、欧州カップ戦出場権を獲得できる見込みがあった。

  • Cesc Fabregas Como RomaGetty Images

    所有欲が強い

    ファブレガスはボール支配を好み、そのスタイルは現在のチェルシーの戦術をさらに引き出すだろう。コモでは4-2-3-1をベースに、バックラインからビルドアップし、創造的な選手に攻撃の起点を作らせている。これは現在ベストな状態ではないコール・パーマー擁するチェルシーが実現できていないことだ。

    このイタリアのクラブで最も技術が高い選手たちは、このスペイン人監督の下で大きく成長している。攻撃的MFニコ・パスの活躍は目覚ましく、将来的にレアル・マドリードが買い戻す権利を持つアカデミー出身選手だ。 GOALのイタリアサッカー専門家マーク・ドイル氏は「コモはセリエAで最もサッカーらしいチームだ」と語る。この環境は、自由を与えられるであろうパーマーにとって好材料だ。

    ただしチェルシーの守備の弱さを考えると、ファブレガスがスタイルを変えずに失点を抑えられるかは不透明だ。それでもコモは今季、守備面でリーグ屈指の数字を残している。昨年12月、サン・シーロでインテルに0-4で敗れた後、戦術変更を考えたかと問われた彼は「考えたが、最終的には『ノー』と答えた」と語った。 今のやり方に満足している。大敗から多くを学び、理解も深まる。守備的な布陣で引くより、4-0で負けても攻撃的にいく方を選ぶ」

    彼は以前、コーチ教育者のデビッド・ガルシア氏に「いつも同じプレースタイルや戦術に固執する監督にはなりたくない」と語っている。「原則や枠組みは大切だが、状況に応じて複数の解決策を持っていたい」と。 しかし私は可能な限り支配的なチームを作りたい。現代サッカーで支配的になるには、できるだけ多くの解決策を持つ必要がある」

  • Cesc Fabregas Andoni Iraola GFXGetty/GOAL

    理性と感情

    チェルシーの首脳陣は、理性か感情か、選択を迫られている。ロゼニオール招聘というまたも妥当性を欠く人事でファンは爆発寸前だ。今回は失敗できない。 少しでも冷静なら、イラオラとファブレガスを最優先すべきだ。

    イラオラはボーンマスで若手を育成し、移籍金をほとんど使わずにプレミアで好結果を残した。エリート環境で成功できるかが課題だ。

    一方、ファブレガスはロマンチックな選択肢だ。コモでゼロからプロジェクトを築いた経験から、より大きな主導権を握るだろう。時間と資金が与えられれば、変革をもたらす可能性がある。チェルシーとのつながりもあり、ファンに前向きな気分をもたらすだろう。

    ただし、どちらの候補も就任を望むかは不透明だ。この職は多くの前任者にとって「毒杯」だったためだ。イラオラは説得が必要と報じられ、ファブレガスは最近「私はこのプロジェクトに深くコミットしている」と語っている。 どうなるかは分からないが、現時点ではコモを離れる可能性は極めて低いと思う。家族が幸せであることが重要で、もし彼らがコモで幸せなら、私はここに残る」

    チェルシーが本物の長期政権を望むなら、どちらにも「時代は変わった」と説得できるはずだ。どちらを選んでも失敗ではないが、スタンフォード・ブリッジでは珍しい忍耐が求められる。結果はどうであれ、今夏は大きな変化が待ち受ける。

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