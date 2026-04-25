クラブの戦術や若手との連携を考慮すると、イラオラもファブレガスも適任だ。

特にイラオラはインテンシティ、ボール奪取、攻守の切り替え、走力を重視。これはチェルシーが今季苦戦する領域で、2025-26プレミアリーグ全試合の走距離でも他チームに圧倒されている。1試合平均走距離はリーグ20位だ。

イラオラが指揮すれば攻撃は確実に積極性を増す。前監督はボールを支配しながらも得点を奪えず、リーグ5試合連続無得点という不振で解任された。

イラオラは2024年、スカイ・スポーツにこう語っている。「私たちは積極的にチャンスを作り出す。時に裏目に出ても、リスクは取るべきだ。勝つ試合はオープンでチャンスが多く、サイドの1対1を生かし、大きなスペースを見つけられる」

さらに「相手がボール扱いに長けている場合は、よりリスクを冒す必要がある。多くのチームがプレッシャーを感じる状況でも、アーセナルのようなチームは同じようには感じず、ボールを奪い返すのが難しくなるからだ」と続けた。

彼は若手を積極的に起用する。アントワーヌ・セメニョの成長を支え、1月にマンチェスター・シティへ売却した。ボーンマスは「将来利益を生む若手」を発掘する方針で、彼はその象徴だ。 ミロス・ケルケズ、イリヤ・ザバルニーの3人が退団し、シーズン途中に主力アタッカーのセメニョも移籍したにもかかわらず、欧州カップ戦出場権を獲得できる見込みがあった。