ウナイ・エメリは、ビラ・パークでこの夏に相次いだ大物の退団を受け、スカッド再建へ時間との戦いに直面している。最も大きな痛手はエズリ・コンサで、アーセナルと4年契約に、さらに12カ月の延長オプション付きでサインしたと報じられている。

『Sky Sports』の報道によると、ヴィラは最終ラインの穴を埋めるため、現在はトシンに狙いを定めているという。この28歳センターバックへの関心は、チャンピオンズリーグ出場を争ったチームの中核が解体されたミッドランズのクラブにとって、現実的な動きといえる。コンサの案件に加え、ヴィラはすでにモーガン・ロジャーズ、ユーリ・ティーレマンス、ルーカス・ディニュの退団も承認している。



