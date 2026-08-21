AFP
翻訳者：
チェルシーの期待外れ選手が、アーセナル行きのエズリ・コンサに代わるアストン・ヴィラの衝撃的な獲得候補として浮上
アストン・ヴィラ、流出続く中でトシン獲得を注視
ウナイ・エメリは、ビラ・パークでこの夏に相次いだ大物の退団を受け、スカッド再建へ時間との戦いに直面している。最も大きな痛手はエズリ・コンサで、アーセナルと4年契約に、さらに12カ月の延長オプション付きでサインしたと報じられている。
『Sky Sports』の報道によると、ヴィラは最終ラインの穴を埋めるため、現在はトシンに狙いを定めているという。この28歳センターバックへの関心は、チャンピオンズリーグ出場を争ったチームの中核が解体されたミッドランズのクラブにとって、現実的な動きといえる。コンサの案件に加え、ヴィラはすでにモーガン・ロジャーズ、ユーリ・ティーレマンス、ルーカス・ディニュの退団も承認している。
- ZUMA Press Wire
チェルシーの失敗補強、スタンフォード・ブリッジ退団が迫る
トシンは2024年にフラムからフリー移籍で加入して以降、スタンフォード・ブリッジで苦しい時期を過ごしてきた。マンチェスター・シティの下部組織出身という実績がありながら、ロンドン西部で監督交代が続くなかでもレギュラーの座を確保できていない。28歳の同選手は最近、背番号を38番に変更され、これまでの4番は新加入のバレンティン・バルコが着用することになった。これは、シャビ・アロンソが新シーズンへ向けてチェルシーの陣容を再編するなかで、同選手の将来がロンドン西部にはないことを示す明確なサインなのかもしれない。
チェルシーがレアル・ソシエダと戦ったプレシーズン最後の親善試合のメンバーから外れたことで、トシンにとって厳しい状況は決定的なものに見えた。マルセイユ、セビージャ、そしてフラム時代の指揮官マルコ・シウバが率いるベンフィカから関心を集めているが、アストン・ビラでプレミアリーグに残る魅力が決め手になる可能性がある。
アルテタがアーセナル強化へ最優先ターゲットを獲得
アーセナルにとって、コンサの獲得はアルテタにとって大きな勝利となる。ウィリアム・サリバとユリエン・ティンバーの負傷への懸念を受け、同監督は守備陣の補強を切望していたからだ。アルテタは「スカッドを改善し、進化させたい」との希望を公言してきたが、この多才な28歳は最終ラインの複数ポジションをこなせる選手像に合致する。コンサのビラ・パーク退団は、286試合に出場した長い在籍期間の終わりを意味するが、現プレミアリーグ王者への加入のチャンスは断るにはあまりに魅力的だった。
- Getty Images Sport
トモリは代替案として引き続き候補に挙がっている
トシンが主要ターゲットではあるものの、ヴィラの取締役会で議論されている名前は彼だけではない。報道によると、ヴィラは守備陣強化の代替案として、ACミランの主力フィカヨ・トモリをリストアップしている。イングランド代表のトモリはヴィラ・パーク移籍に前向きで、他の関心クラブよりもこのミッドランズのクラブを好んでいるとされ、すでに予備的な協議も行われている。
いかなる取引においても金銭面はヴィラにとって重要な要素になる。クラブはすでにヨハン・マンザンビ、GKザイオン・スズキ、ジョアン・ゴメスらに多額を投じているからだ。ミランはトモリに対して1000万〜1500万ユーロ程度の移籍金を求めているとされており、トシン獲得に向けた交渉が停滞した場合、トモリは魅力的で費用対効果の高い選択肢となる可能性がある。
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