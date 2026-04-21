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チェルシーの最大の過ち？ 予想外の解任でブルーズは「非常に見苦しい状況」を招いた
マレスカ監督は2025年に2つのタイトルを獲得したが、その後解任された。
マレスカはチェルシーでカンファレンスリーグとクラブワールドカップを制し、2つのタイトルを獲得。チームを欧州トップ大会に復帰させた。
しかし元日、クラブ上層部からの支援不足を公に批判した直後、彼はあっさり解任された。後任には、姉妹クラブであるストラスブールで評価されていたリアム・ローゼニオールが招へいされた。
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チェルシーはマレスカを手放したのは間違いだったのだろうか？
ロゼニオール率いるチェルシーはFAカップ準決勝リーズ戦を控え優勝争いを続けるも、プレミアリーグでは6位にとどまり、チャンピオンズリーグ圏内まで7ポイント差がある。後続も迫っている。
マレスカ体制下の進歩と現在の不安定さを比べると、チェルシーは監督選びを誤ったのだろうか。
チェルシーの経営陣がスタンフォード・ブリッジに「醜い建物」を建てたと批判されている。
元チェルシーのDFパーカーは、Spreadex Sports提供のGOAL独占インタビューで「チェルシーは難しい状況だ。誰が引き受けるにしても、その人は注目される。それでもやりたいなら、止めはしないが」と語った。
誰が就任しても、周囲は『裏があるのでは』と疑う。避けられないことだ。そんな目に遭いたいなら、本人の選択だが。
マレスカを見れば分かる。彼はできなかった。起用時間やメンバーについて指示を受け、自分と長く働いたスタッフと意思決定したかっただけだ。
監督経験は浅いが、コーチとしては長く、ペップ・グアルディオラら名将の下で学んできた。だから状況は把握していたはずだ。
「しかし、関与する人々の目的が金儲けだけだと分かっている場合、彼らのやり方はそういうものになる。チームの勝利とは無関係なのだ。
上層部が何を言おうが、チェルシーが勝たなければ利益は得られない。だから最優先すべきは、ピッチ上で正しい方向に進み、チームを円滑に機能させ、全員を満足させることだ。上向きになり始めれば、状況は変わる。
家を建て始めた頃は外観が良くなくても、基礎が固まれば発展できる。だがチェルシーにはその基礎がない。見た目が悪く、誰も入りたがらない家だ！」
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夏の移籍市場は、パーマーとフェルナンデスにどんな展開をもたらすか？
チェルシーは再建前に複数主力が離脱する危機に直面している。ロゼニオール監督は22試合で11勝と低調で、去就が取り沙汰されている。
イングランド代表のコール・パーマーとアルゼンチン代表でW杯優勝経験のあるエンツォ・フェルナンデスも、夏に移籍するとの噂がある。それでも2人は、日曜にウェンブリーでリーズと対戦する前に、今週半ばのブライトン戦で重要な役割を担うだろう。