チェルシーの最大の過ち？ 予想外の解任でブルーズは「非常に見苦しい状況」を招いた

元チェルシーのDFパーカーは、Spreadex Sports提供のGOAL独占インタビューで「チェルシーは難しい状況だ。誰が引き受けるにしても、その人は注目される。それでもやりたいなら、止めはしないが」と語った。

誰が就任しても、周囲は『裏があるのでは』と疑う。避けられないことだ。そんな目に遭いたいなら、本人の選択だが。

マレスカを見れば分かる。彼はできなかった。起用時間やメンバーについて指示を受け、自分と長く働いたスタッフと意思決定したかっただけだ。

監督経験は浅いが、コーチとしては長く、ペップ・グアルディオラら名将の下で学んできた。だから状況は把握していたはずだ。

「しかし、関与する人々の目的が金儲けだけだと分かっている場合、彼らのやり方はそういうものになる。チームの勝利とは無関係なのだ。

上層部が何を言おうが、チェルシーが勝たなければ利益は得られない。だから最優先すべきは、ピッチ上で正しい方向に進み、チームを円滑に機能させ、全員を満足させることだ。上向きになり始めれば、状況は変わる。

家を建て始めた頃は外観が良くなくても、基礎が固まれば発展できる。だがチェルシーにはその基礎がない。見た目が悪く、誰も入りたがらない家だ！」