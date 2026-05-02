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チェルシーの暫定監督カルム・マクファーレンが、エンツォ・フェルナンデスのマドリード訪問についてコメントした。
チェルシーの監督は、チームが休暇中にマドリードを訪れても気にしない様子だ。
フェルナンデスは、チェルシーの暫定監督マクファーレンがチームに与えた3日間の休暇でスペインを訪れた。チームメイトのマルク・ククレジャとジョアン・ペドロと共にテニス大会「マドリード・オープン」を観戦。会場ではレアル・マドリードのベリンガムと隣り合って座る姿が目撃され、スペインの強豪クラブへの移籍憶測が再燃した。
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マクファーレンとフェルナンデスの代理人が憶測に反応
しかしマクファーレンはこれを大した問題ではなく、遠征がチームに与える影響も心配ないと語った。暫定監督は、選手たちが休暇を共に過ごす選択を擁護した。
「3日間の休暇を与えたが、選手たちが一緒に旅行に出かけたことは、このチームの絆を示している」（マクファーレン）。「彼らがマドリードでテニスを観戦しながら時間を共有したことをとても嬉しく思う。正直、何の問題も感じない」。
「彼は昨年もチームメイトと一緒に行動していましたし、前回の休みも一緒に過ごしました。こうした行動はチーム内の団結を示す良い兆候だと思います」
フェルナンデスの代理人が発言
フェルナンデスの代理人ハビエル・パストーレも、同MFのレアル・マドリード移籍に関する憶測を否定した。
「様々な噂があるが、実際には何も決まっていない。彼はチェルシーでシーズンを強く終えることに集中している」と『AS』紙に語った。「確かにその発言はタイミングが良くなかったかもしれないが、特別なことを言ったわけではない。単に、彼が気に入っているマドリードについて話しただけだ」
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チェルシーはシーズンを力強く締めくくることに注力している
チェルシーは不安定なシーズンを終盤を迎え、タイトル獲得へ望みを繋ぐため、まずノッティンガム・フォレストとリヴァプールと対戦し、その後FAカップ決勝に臨む。フェルナンデスはリーズ・ユナイテッド戦で決勝点を挙げた準決勝に続き、決勝でも中心的な役割が期待されている。
アルゼンチン代表の去就には夏の移籍市場でも注目が集まりそうだが、2032年6月までの契約と1億680万ポンドの市場価値を考慮し、チェルシーは当面、チーム安定を最優先する。