チェルシーの暫定監督カルム・マクファーレンが、エンツォ・フェルナンデスのマドリード訪問についてコメントした。

しかしマクファーレンはこれを大した問題ではなく、遠征がチームに与える影響も心配ないと語った。暫定監督は、選手たちが休暇を共に過ごす選択を擁護した。

「3日間の休暇を与えたが、選手たちが一緒に旅行に出かけたことは、このチームの絆を示している」（マクファーレン）。「彼らがマドリードでテニスを観戦しながら時間を共有したことをとても嬉しく思う。正直、何の問題も感じない」。

「彼は昨年もチームメイトと一緒に行動していましたし、前回の休みも一緒に過ごしました。こうした行動はチーム内の団結を示す良い兆候だと思います」