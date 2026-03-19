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チェルシーの役員らが、秘密の支払いを巡る処分についてプレミアリーグに説明を求めていることを受け、ファンがクラブに対する抗議活動を開始する見通しだ
ライバルクラブによる不正な金銭取引への不満
この論争は、クラブの現在の米国人オーナーたちが、買収直後にプレミアリーグへ自主申告を行ったことに端を発している。彼らは、2011年から2018年にかけて、チェルシーが元オーナーのロマン・アブラモビッチ氏に関連するオフショア企業を通じて、少なくとも36件の秘密の支払いを行っていたことを示す報告書を発見したのだ。これらの取引には、エデン・アザール、ウィリアン、セスク・ファブレガスといった著名なスター選手たちが関わっていた。 ライバル各クラブが特に憤っているのは、プレミアリーグが以前、資金力のあるクラブに対する金銭的制裁だけでは十分な抑止力にならないと述べていたためである。
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エバートンのサポーターが反発の先頭に立っている
役員室では緊張感が高まっているが、最も目に見える反応はヒル・ディキンソン・スタジアムで起きると予想される。月曜日、チェルシーの主力選手数名に関する移籍取引に多くの重大な違反があったにもかかわらず、プレミアリーグが同クラブから勝ち点を剥奪しないことが明らかになった。勝ち点剥奪の代わりに、チェルシーには2年間執行猶予付きの1年間の移籍禁止処分が科され、多くの人から「微々たるもの」と見なされる罰金が科された。
その結果、支出違反により2024年に10ポイント（後に6ポイントに減刑）の減点処分を受け、降格の危機に陥ったエバートンのサポーターたちは、土曜日の試合（偶然にもチェルシー戦）で大規模な抗議行動を計画している。サッカー財務の専門家キアラン・マグワイア氏はこの不均衡に言及し、「もし私がエバートンやフォレストのサポーターなら、この結果には納得できないだろう」と述べた。
ハザードの移籍とスポーツ面での優位性
秘密の支払いの詳細からは、チェルシーがライバルが見逃した才能を確保していたことがうかがえる。報道によると、マンチェスター・ユナイテッドは3500万ポンドの代理人手数料を拒否したため、アザールの獲得を見送ったという。 当該期間中、チェルシーは2度のプレミアリーグ優勝、2度のFAカップ優勝、チャンピオンズリーグ優勝、ヨーロッパリーグ優勝、リーグカップ優勝と、数々のタイトルを獲得する黄金期を享受した。こうした圧倒的な強さにもかかわらず、リーグ側の裁定では「スポーツ上の優位性」には言及せず、代わりにクラブの協力を称賛するにとどまった。この対応は、こうした非公開の金銭的策略によって大会の公正性が損なわれたと考える批判派を納得させるには至らなかった。
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「微々たる」罰金と今後の首脳会談
1,075万ポンドの罰金は、負債を賄うために買収価格から差し引かれていた資金であるため、現在のオーナーには一切の負担が生じない。このため、多くの人々はこの処分を、形だけの軽いお咎めと見なしている。経営陣は明日会合を開く予定だが、内部関係者の話によると、リチャード・マスターズ氏に対して決定の正当性を説明するよう求める圧力が高まっているにもかかわらず、さらなる分裂を避けるため、この件は公の議論の対象から外される可能性があるという。
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