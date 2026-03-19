役員室では緊張感が高まっているが、最も目に見える反応はヒル・ディキンソン・スタジアムで起きると予想される。月曜日、チェルシーの主力選手数名に関する移籍取引に多くの重大な違反があったにもかかわらず、プレミアリーグが同クラブから勝ち点を剥奪しないことが明らかになった。勝ち点剥奪の代わりに、チェルシーには2年間執行猶予付きの1年間の移籍禁止処分が科され、多くの人から「微々たるもの」と見なされる罰金が科された。

その結果、支出違反により2024年に10ポイント（後に6ポイントに減刑）の減点処分を受け、降格の危機に陥ったエバートンのサポーターたちは、土曜日の試合（偶然にもチェルシー戦）で大規模な抗議行動を計画している。サッカー財務の専門家キアラン・マグワイア氏はこの不均衡に言及し、「もし私がエバートンやフォレストのサポーターなら、この結果には納得できないだろう」と述べた。