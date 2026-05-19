チェルシーの年間最優秀選手は誰が選ばれたのか？コール・パーマーやエンツォ・フェルナンデスを抑え、元ブルーズのスター、ゲイリー・ケーヒルから「傑出した活躍」と称賛されたのは誰か。

得点力をさらに高めたのが、アルゼンチン代表MFフェルナンデスだ。25歳の万能型ミッドフィルダーは、全大会で14得点をマーク。ワールドカップ制覇を経験した彼は、チェルシーのレジェンド、フランク・ランパードに例えられる。

この南米出身の選手がその期待に応え、チェルシーのレジェンド並みの数字を残せるか問われると、ケイヒルはこう語った。「おそらくそれが彼の次の目標だ。彼はゴールを決めるタイミングにおいて非常に影響力のある選手だからだ。私は彼がより攻撃的な役割を担うのがとても気に入っている。

ボックスへの走り込みのタイミングがフランクを思わせる。絶妙なポジション取りでチャンスを作り、ゴールを嗅ぎ分ける。成長を続ける彼は、きっとそんなプレーを目指している。フランクがそうだったように、特別な存在になるために。 シーズン20得点を当たり前のように取るMFは、今どこにいる？そんな選手はお金では買えない。

「彼の数字がチームにどれほどの勝ち点をもたらすか考えると、計り知れない。彼はすでに重要なゴールを決めており、リーダーとしての役割も果たしている。このまま得点を重ねようとしているだろう」