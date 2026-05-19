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チェルシーの年間最優秀選手は誰が選ばれたのか？コール・パーマーやエンツォ・フェルナンデスを抑え、元ブルーズのスター、ゲイリー・ケーヒルから「傑出した活躍」と称賛されたのは誰か。
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チェルシー、新時代の幕開けへ
ブライトンで2シーズン30得点を挙げたペドロは、2025年夏にチェルシーへ加入。そのチームは米国開催のFIFAクラブワールドカップで優勝した。
しかし2026年はじめ、エンツォ・マレスカ監督が解任され、後任のリアム・ローゼニオールも23試合で退任した。
暫定のカルム・マクファーレンはFAカップ決勝に進出したが、マンチェスター・シティに敗れた。来季はシャビ・アロンソが指揮を執る。
6月の移籍市場で戦力が変わる見込みだが、今季20得点をマークしたペドロは、新時代を担う戦力であることを示した。
ペドロがブルーズの年間最優秀選手に選ばれた
米国で開催されたFAカップ決勝テーマの「Famous CFC」イベントに出席した元チェルシーのスター、ケイヒルはGOALの独占インタビューで、2025-26シーズンのスタンフォード・ブリッジ年間最優秀選手に「個人的にはジョアン・ペドロだろう」と答えた。
今季チェルシーで10番、9番、トップ3のサイドなど複数のポジションでプレーし、ゴールやアシストを記録。全体的にトップクラスの選手だから彼を選ぶ」
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フェルナンデスはランパードのような選手になれるか？
得点力をさらに高めたのが、アルゼンチン代表MFフェルナンデスだ。25歳の万能型ミッドフィルダーは、全大会で14得点をマーク。ワールドカップ制覇を経験した彼は、チェルシーのレジェンド、フランク・ランパードに例えられる。
この南米出身の選手がその期待に応え、チェルシーのレジェンド並みの数字を残せるか問われると、ケイヒルはこう語った。「おそらくそれが彼の次の目標だ。彼はゴールを決めるタイミングにおいて非常に影響力のある選手だからだ。私は彼がより攻撃的な役割を担うのがとても気に入っている。
ボックスへの走り込みのタイミングがフランクを思わせる。絶妙なポジション取りでチャンスを作り、ゴールを嗅ぎ分ける。成長を続ける彼は、きっとそんなプレーを目指している。フランクがそうだったように、特別な存在になるために。 シーズン20得点を当たり前のように取るMFは、今どこにいる？そんな選手はお金では買えない。
「彼の数字がチームにどれほどの勝ち点をもたらすか考えると、計り知れない。彼はすでに重要なゴールを決めており、リーダーとしての役割も果たしている。このまま得点を重ねようとしているだろう」
チェルシー、世界中の「ブルーズ・ファミリー」と心を通わせる
ペドロもフェルナンデスもシティ戦では得点を挙げられなかった。それでもチェルシーは最高峰のタイトルを争う力を示し、世界中のファンに喜びを与えている。
チェルシーで8年間プレーし、プレミアリーグ2回、FAカップ、ヨーロッパリーグ、チャンピオンズリーグで優勝したケイヒルは、世界中のサポーターが「ブルーズ」という大家族の一員だと感じられることについてこう語った。「こうしたイベントこそが本質なのです。
私も過去に何度も参加した。シカゴでのこのイベントもそうだ。クアーズ・ライトが提供してくれた会場でのことだ。結果は残念だったが、素晴らしい機会だった。チームの士気も高かった。ファンと交流できるのは素晴らしい。現役を引退し各地を回ると、これほど多くのファンがいるのを見て、チェルシーがどれほど大きな存在かを痛感する。
何百人ものファンが集まり、交流できるのは素晴らしいことです。現役時代はプレーに集中し、ファンは遠くから見るだけでしたが、今は直接交流でき嬉しいです。結果こそ残念でしたが、皆楽しそうで、素晴らしい一日になりました。」
- Victoria McDonald / Chelsea Football Club
プレミアリーグの重要な試合はあと2試合だ
チェルシーは今シーズン、トップ8入りして2026-27シーズンの欧州カップ戦出場権を得るため、残り2試合に臨む。火曜日にはトッテナムがロンドンダービーで訪れ、最終節はスタジアム・オブ・ライトでサンダーランドと対戦する。
ゲイリー・ケーヒルは、2025-26シーズンのチェルシーFC国際ファンイベント最終地シカゴ「The Famous CFC presented by Coors Light」で語った。同イベントは世界中のチェルシーファンが交流し、質疑応答やクイズ、ゲーム、プレミアリーグトロフィーとの写真撮影を楽しめる場を提供している。