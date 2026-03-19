チェルシーの守備陣における負傷者続出の状況が続く中、リアム・ロゼニオールがトレヴォ・チャロバの長期離脱を明らかにした

26歳のこのディフェンダーは、週半ばに行われたパリ・サンジェルマン戦での敗戦中に担架で運び出され、スタンフォード・ブリッジのサポーターたちに大きな懸念を抱かせた。試合終了直後、チャロバがソーシャルメディアに重く包帯を巻かれた脚の写真を投稿したことで、長期にわたる骨折への懸念はさらに強まった。

しかし、その後の検査の結果、当初の「シーズン絶望」という懸念よりも、やや楽観的な見通しが示された。怪我の程度はチェルシーの今季残りの戦線に支障をきたすほど深刻ではあるものの、医療スタッフは回復までに約6週間を要すると見込んでいる。