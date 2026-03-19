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チェルシーの守備陣における負傷者続出の状況が続く中、リアム・ロゼニオールがトレヴォ・チャロバの長期離脱を明らかにした
守備陣にとって大きな打撃
26歳のこのディフェンダーは、週半ばに行われたパリ・サンジェルマン戦での敗戦中に担架で運び出され、スタンフォード・ブリッジのサポーターたちに大きな懸念を抱かせた。試合終了直後、チャロバがソーシャルメディアに重く包帯を巻かれた脚の写真を投稿したことで、長期にわたる骨折への懸念はさらに強まった。
しかし、その後の検査の結果、当初の「シーズン絶望」という懸念よりも、やや楽観的な見通しが示された。怪我の程度はチェルシーの今季残りの戦線に支障をきたすほど深刻ではあるものの、医療スタッフは回復までに約6週間を要すると見込んでいる。
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ローゼニオールがフィットネスの最新情報を発信
マージーサイド遠征を前にメディアの取材に応じたローゼニオール監督は、PSG戦後の当初の不安を認めた。しかし、チャロバの容体について最新情報を伝え、怪我は当初考えられていたほど深刻ではないと述べた。
「試合が終わってから映像を見たんだ。その時は翌日のことを本当に心配したよ」と、チェルシーの監督はBBCの取材に対し語った。「トレヴォーが離脱するのは、期間の長短にかかわらず決して良いことではないが、幸いなことに、当初懸念していたほど深刻な状態ではないようだ」
チームキャプテンの体調に対する懸念
ロゼニオール監督は、キャプテンのリース・ジェームズの状況についても言及した。彼は次のように述べた。「ハムストリングの負傷は決して良いことではありません。リースについては、検査を受けて正確な状態を把握できればと思います。そうすれば、より詳しいことが分かるでしょう。彼がチームにとってどれほど重要で、チーム内でどれほどリーダーシップを発揮しているかは、私たちも承知しています。彼はニューカッスル戦の終盤にハムストリングに違和感を感じたようです。これは本当に悔しいことであり、私たちにとっても残念な出来事です。 現時点では詳しい状況は分からないが、彼は出場できなくなった」
- AFP
次は何が待っているのでしょうか？
このニュースは、全大会を通じて直近3試合を連敗しているチェルシーにとって、まさに厳しい時期に飛び込んできた。プレミアリーグでのニューカッスル戦での敗北に挟まれる形で、欧州の舞台ではPSGに合計スコア8-2という屈辱的な敗北を喫した。この不振により、ブルーズはトップ5から脱落し、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権獲得の望みも危ぶまれる状況となっている。
プレミアリーグの直近5試合でわずか1勝にとどまっているため、この不振を食い止めるべくローゼニオール監督へのプレッシャーは高まっている。土曜日のグディソン・パークでの一戦では、ブルーズが勝利への軌道に戻るべく、チームの戦術的な柔軟性が試されることになるだろう。
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