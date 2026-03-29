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チェルシーの危機の中、マロ・グストが「トップマネージャー」リアム・ロゼニオールを擁護
グスト、チェルシーの先発起用を巡りローゼニオールを支持
このフランス人DFは、ロゼニオール監督を公の場で断固として支持し、同監督がスタンフォード・ブリッジでの就任以来、激しい批判にさらされている理由が理解できないと認めた。ロゼニオール監督は、エンツォ・マレスカ監督の衝撃的な解任を受けて1月に指揮を執ったが、当初はその就任に対し懐疑的な見方が広がり、ライバルチームのサポーターからはSNS上で嘲笑の的となっていた。
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フルバックが情熱的な監督のために戦うことを誓う
グストはESPNに対し、次のように語った。「彼［ロゼニオール］は一流の監督だと思う。多くの人が彼を批判しているのを見たが、何よりもまず彼は素晴らしい人物であり、優れた指導者でもある。君が言うように、彼はまだ若い。将来性にあふれているが、もし彼がチェルシーの監督に就任したのなら、それは彼にその才能があるからだ。 チームとして、我々は彼を信じ、自分たちのプレーを信じ、プランを貫き、その結果を見守らなければならない。
「彼は良い人間だ。本当に誠実で、飾らない人柄だし、情熱に溢れているのが見て取れる。彼はサッカーへの情熱を私たちと分かち合いたいと思っている。僕は彼のためにプレーしたいし、彼が僕をピッチに送り出してくれた時には、最高のプレーを見せたいと思っている。」
マレスカの衝撃的な敗北後の苦闘
マレスカ体制からの移行は、このロンドンの名門クラブにとって困難なものとなっている。デビューシーズンにクラブワールドカップとカンファレンスリーグのタイトルをもたらしたにもかかわらず、このイタリア人監督は意外にも解任された。グストは、この決定にロッカールームが衝撃を受けたことを明かし、その後の成績不振は、シーズン途中のこのような大きな混乱が直接的な原因であると示唆している。
「シーズン中にエンツォ・マレスカが解任されたのは、我々にとって少し複雑な状況でした」とグストは説明した。 「だから今、新しい監督が来たことは、チームにとって大きな変化だったと思う。正直なところ、みんな驚いていたよ。システムを変えるのは少し難しい。あるシステムを理解し始めたばかりなのに、すぐに別のシステムに切り替えなければならない。僕たちには経験が少し足りないから、多分、それだけに少し[難しい]んだ。」
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連敗中にもかかわらず、チームは揺るがない
パリ・サンジェルマンに合計スコア8-2という大差で敗れ、チャンピオンズリーグから敗退するなど、成績は芳しくないものの、チェルシーの首脳陣は忍耐強い姿勢を貫いていると報じられている。スタンフォード・ブリッジの過去の体制とは異なり、現在の首脳陣は、若手中心のチームが苦境にある中でも、その場しのぎの変更よりも長期的な安定を優先している。 チームは4連敗を喫し、その間に12失点を許すなど苦戦が続いているが、ロゼニオール監督には自身の哲学を浸透させるための時間が与えられる見通しだ。内部関係者の話によると、理事会は今シーズンをマレスカの退団によってさらに悪化した過渡期と位置付けており、監督の評価は数ヶ月単位ではなく数年単位で行われることになるという。