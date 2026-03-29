グストはESPNに対し、次のように語った。「彼［ロゼニオール］は一流の監督だと思う。多くの人が彼を批判しているのを見たが、何よりもまず彼は素晴らしい人物であり、優れた指導者でもある。君が言うように、彼はまだ若い。将来性にあふれているが、もし彼がチェルシーの監督に就任したのなら、それは彼にその才能があるからだ。 チームとして、我々は彼を信じ、自分たちのプレーを信じ、プランを貫き、その結果を見守らなければならない。

「彼は良い人間だ。本当に誠実で、飾らない人柄だし、情熱に溢れているのが見て取れる。彼はサッカーへの情熱を私たちと分かち合いたいと思っている。僕は彼のためにプレーしたいし、彼が僕をピッチに送り出してくれた時には、最高のプレーを見せたいと思っている。」