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Chelsea huddle GFXGetty/GOAL
Sean Walsh

翻訳者：

チェルシーの円陣騒動は、このずさんな「ブルーズ」がもはやまともなクラブではないことを浮き彫りにしている

チェルシーFCの歴史は、大きく3つの時代に分けることができる。2003年にロマン・アブラモビッチがクラブを買収する以前の時代、このロシアのオリガルヒが経営権を握っていた時代、そして2022年に彼がクラブの経営権をブルーコ・クリアレイク・コンソーシアムに引き渡さざるを得なくなった後の時代である。

これらは、それぞれまったく異なる3つの時代である。最初のチェルシーは、1905年に陸上競技場からサッカースタジアムへと改修されたスタンフォード・ブリッジを本拠地とするために創設され、それ以来、「ブルーズ」はロンドンの比較的新しいクラブの一つとなった。20世紀にはリーグ優勝を1度しか果たせなかったが、少なくとも独自のアイデンティティを持っており、今日でもクラブを愛し、応援し続ける古参サポーター層を形成していた。 アブラモビッチの支配下における19年間、チェルシーはクラブ競技におけるあらゆる栄冠を手中に収めた。勝利こそがすべてであった。

では、現在はどうか？ チェルシーはサッカー界におけるヘッジファンドのような存在であり、ブライトンやブレントフォードの超高額版になることを目標としているかのようだ。これは、それ以前の時代とは著しくかけ離れている。おそらく最悪なのは、一連の広報上の失態やピッチ上の失態により、真剣なスポーツ組織としての地位を失いつつあることだ。

  • Chelsea v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    「ボールを尊重する」

    これまで以上にパフォーマンス重視の無意味な行動が横行するプレミアリーグの今シーズンにおいて、チェルシーはその分野でトップに立つべく全力を尽くしている。何しろ、タイトルを獲得するよりは、そちらの方がはるかに簡単だからだ。

    ブルーズの最新の些細な違反は、各ハーフの開始時に選手たちが集まるハドルに関するものだ。彼らはキックオフ前にセンターサークル上のボールの上で、自分たちでそのハドルを行うことを決めている。土曜日のホームでのニューカッスル戦（0-1で敗北）の前、主審のポール・ティアニーがコミカルにもそのハドルの真ん中に巻き込まれてしまった。

    「重要でないことにばかり注目が集まっている」と、リアム・ロゼニオール監督は嘆いた。「はっきり言っておく。私は選手たちを守りたい。私はこの競技を尊重している。選手たちは、ボールを尊重し、団結とリーダーシップを示すために、ボールの周りに集まるという決断を下したのだ。それは私の決断ではない。リーダーシップグループとチームの間でなされた決断だ。

    「選手たちは団結を示すためにボールの周りに集まるという決断を下した。それは私の決断ではない。そこに不敬な点など何もない。もしポールが、正しい判定を下すという自分の仕事に、もっと集中していたなら、今日我々はPKを得ていたはずだ。重要なことに集中しよう。

    「正直に言うと、今日はポールや彼のスタッフとは話していないが、PGMOLや審判団とは話し合い、なぜ今日あのようなことが起きたのか理解を得ようと思う。ルールブックでは、それはタイミングの問題だと説明されていた。ただ、この問題の解決策を見つけたいだけだ。今話しているのは、実際に起きたこととは比べ物にならないほど重要ではないことだ。」

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  • Aston Villa v Sheffield United - Premier LeagueGetty Images Sport

    「カルトじみた戯言」

    ロゼニオールがそんな戯言を口にするのは、明らかに馬鹿げている。せいぜい、選手たちを批判の矢面に立たせないよう守り、その矛先を自分に向けようとする煙幕に過ぎない。しかし、プレミアリーグで優勝争いをするどころか6位に沈んでいる状況では、その支離滅裂な発言を無視するのは難しい。

    スカイ・スポーツのポッドキャストで、ゲイリー・ネヴィルはチェルシーの「カルト的とも言える」円陣について次のように語った。「極めて奇妙だと思った。本当に変だ。私はもともと円陣のファンではない。

    「シーズンの7ヶ月間準備をしてきたのに、試合の4日前になって、キックオフの10秒前に集まって話し合い、互いを鼓舞する必要があるなんて、準備のどこかで間違っている。私の意見では、どんな言葉も役に立たない。 サッカーの試合開始数秒前に、言葉など何の役にも立たないはずだ。準備はすべて済ませているはずだ。対戦相手の選手を分析しているはずだ。攻撃側の選手なら、どうチャンスを作るか分かっているはずだ。

    「ピッチに出る10分前、ロッカールームではもう全てを語り尽くしている。ピッチ上でハドルを組んで、これ以上何を言えるというのか？　それは単なる見せかけに過ぎない。ファンはそんなものに騙されない。彼らは君たちのパフォーマンスで判断するのだ。

    「良いチームを威圧することにはならない。ニューカッスルも威圧されなかった。ピッチの中央でやるのは奇妙だ。『チームワークがあると思わせるために、どんな小細工をすればいいか？』といった感じだ。まったくのナンセンスだと思う。その行為全体がナンセンスだ。やめるべきだ。」

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    ゴールキーパーの混乱

    このハドルでのやり取りは、チェルシーとロゼニオールが最近下した疑問の残る判断の、ほんの一部に過ぎない。むしろ、これまでに起きた数々の不可解な出来事の集大成と言えるだろう。

    ロベルト・サンチェスは世界クラスのゴールキーパーではない。それは決して秘密ではないが、彼は今シーズン、大きな進歩を遂げている。むしろ、今シーズンを通じてチェルシーで最も活躍した選手の一人だと言っても過言ではないだろう。しかし、先月のアーセナル戦で数本のクロスに手こずった後、ロゼニオールはフィリップ・ヨルゲンセンをスタメン起用することを決めた。

    案の定、これがチェルシーに跳ね返ってきた。ヨルゲンセンは、ボールを持った時のサンチェスの代役として獲得された面もあるが、このデンマーク人選手は決して明確なアップグレードとは言えない。 チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第1戦において、パリ・サンジェルマンに敗れた主な原因は、彼の不正確なパスとキックにあった。チェルシーが引き分けでスタンフォード・ブリッジに戻れるかと思われた試合で、欧州の王者であるPSGは5-2で勝利を収めたのだ。

    「私がゴールキーパーと組むスタイルは、明確な正ゴールキーパーを決めていない」と、ロゼニオールはサンチェスを先発から外した後、宣言した。 残念ながら、サッカーの歴史が示すように、この点においてゴールキーパーをフィールドプレーヤーと同じように扱うことはできない。正ゴールキーパーと控えが必要なのだ。その逆を証明しようと試みて失敗した数え切れないほどの人の一人になったからといって、戦術の天才になれるわけではない。特に守備陣にリーダーシップが欠けているチームにおいては、序列が必要不可欠である。

  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    コバムに関する追記

    先週、リース・ジェームズが新たな長期契約を結んだ後、チェルシーはコバム・アカデミー出身の選手がクラブに将来を託すことを決めたことを大々的にアピールした。クラブ首脳陣が、アカデミーからの選手供給が単なる財務上の数字ではなく、ピッチ上でもプラスになるものだと判断したのは、つい最近のことだ。

    ブルーコ（BlueCo）の参入と、ローレンス・スチュワートおよびポール・ウィンスタンリーの共同スポーツディレクター就任以来、チェルシーは幼少期から在籍していた有望なトップチームのスター選手たちを数多く売却してきた。その大半はPSR（利益・資産比率）の要件を満たす名目で放出され、アカデミー出身選手の売却益は「純利益」として計上されていた。

    いくつかの名前を挙げるだけで、チェルシーのやり方の誤りに気づくことができるだろう。左サイドバックのルイス・ホールとイアン・マッツェンは、現在もプレミアリーグでプレーしている選手の中ではおそらく傑出しているが、とりわけ苛立たしい事例が2つある。

    2023年のメイソン・マウントの不和を伴う退団は複雑な経緯をたどったものであり、公平を期すなら、その責任をすべて「ブルーコ」に帰することはできない。しかし、重要な点は、マウントが正真正銘のチェルシー人であり、クラブが2度目のチャンピオンズリーグ制覇を果たした主要な要因の一人であり、引退するその日までチェルシーでプレーする運命にあるかのように見えたということだ。彼がマンチェスター・ユナイテッドの選手となっていることは、怒りというよりは残念なことだ。

    しかし、もう一人、コナー・ギャラガーがいる。ライバルのトッテナムが2023年に最初に彼を獲得しようとしたが、彼自身は移籍を望まず、新監督のマウリシオ・ポチェッティーノも売却を望まなかった。チェルシーがPSR（プレミアリーグの財政規則）上の理由で移籍に前向きだったにもかかわらずだ。ギャラガーはあと1年残留し、ポチェッティーノから副キャプテンに指名された後、売却対象となった。

    ギャラガーはアトレティコ・マドリードへの移籍に合意していたが、アトレティコ側は取引の一環として、チェルシーに選手を1人放出することを求めていた。 当初はストライカーのサム・アゲホワが候補に挙がっていたが、その取引は成立しなかった。代わりに、チェルシーは2023年のローン移籍期間中に期待外れの結果に終わったジョアン・フェリックスを呼び戻した。フェリックスの加入を発表するため、チェルシーはソーシャルメディアにコバムでの彼の映像を投稿し、「Home again（帰ってきた）」というキャプションを添えたさらに皮肉なことに、このポルトガル代表選手は5ヶ月後にチームから戦力外通告を受けたのである。

  • Hull City v Chelsea - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    もうプレッシャーを感じているの？

    チェルシーがエンツォ・マレスカを解任した決定――それも新年の初日というタイミングでのことだった――は、当時、驚きと物議を醸すものとして受け止められた。彼はプレミアリーグの監督として初シーズンでチームをチャンピオンズリーグに復帰させるとともに、カンファレンスリーグとクラブワールドカップでの優勝にも導いた。 解任当時、チームの調子は決して絶好調とは言えなかったが、彼の指揮下における最後の数週間には、特にバルセロナやアーセナル戦で見せたような力強いパフォーマンスもいくつか見せていた。

    ロゼニオールは、ブルーコ（ニューカッスル）の長期戦略の一環として、姉妹クラブであるストラスブールから招へいされた。公平を期せば、彼は順調なスタートを切り、最初の9試合で7勝を挙げた。先週末までは、敗戦はアーセナル（3度）とPSGのみだったが、今やそのリストにはニューカッスルという名の汚点が加わってしまった。

    スイスのスカイ・スポーツは現在、就任後初のつまずきを受けてロゼニオールの将来はすでに不透明であり、今後数試合の結果が、6年半の契約期間をどれだけ長く全うできるかを左右する「決定的な」ものになると報じている。

    ここで大きな皮肉なのは、成功を追求するために監督を解任し、新たな監督を招聘することがアブラモビッチ体制下のプレミアリーグでは常套手段だったにもかかわらず、現在のオーナーグループは、かつてほどの大きな成功を収めていないにもかかわらず同じことを行っている以上、長期的な安定性を説くことは到底できないという点だ。もしロゼニオールが今年度中に去ることになれば、共同スポーツディレクターのスチュワートとウィンスタンリーも同様に去るべきだろう。

  • FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEAAFP

    大人相手に戦う

    こうしてチェルシーは、この状況に追い込まれてしまった。パルク・デ・プランスでの試合では、最悪の場合でも互角、最良の場合には70分間まで優勢を保っていたにもかかわらず、チャンピオンズリーグからの敗退の危機に直面している。若さゆえの勢いが仇となってしまった今、第2戦の様相は大きく変わってしまった。

    チェルシーのプロジェクトには依然として欠けている要素がある。それは、実際にチームを導くべきベテラン選手の不在だ。クラブは若手をその役割へと成長させることを期待してきたが、彼らが知っているのが規律の欠如だけであり、責任感のない文化の中で生きている限り、彼らは心はいつまでも若いままであるだろう。

    火曜日の試合では、PSGはリーグ・アンの一戦のような自由なプレーができるだろう。彼らには勝利さえ必要なく、3点差以内で負けないだけでよい。チェルシーにとって唯一の慰めとなるのは――もしこのクラブがまだそれを知らなかったとしたらの話だが――壁に十分な金を投げつければ、そのうちいくつかはくっついて、まともなサッカーチームができるということだ。彼らに必要なのは、そのポンド札をどこに投げるかを優先順位付けすることだけだ。

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