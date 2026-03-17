チェルシーの円陣騒動は、このずさんな「ブルーズ」がもはやまともなクラブではないことを浮き彫りにしている

先週、リース・ジェームズが新たな長期契約を結んだ後、チェルシーはコバム・アカデミー出身の選手がクラブに将来を託すことを決めたことを大々的にアピールした。クラブ首脳陣が、アカデミーからの選手供給が単なる財務上の数字ではなく、ピッチ上でもプラスになるものだと判断したのは、つい最近のことだ。
ブルーコ（BlueCo）の参入と、ローレンス・スチュワートおよびポール・ウィンスタンリーの共同スポーツディレクター就任以来、チェルシーは幼少期から在籍していた有望なトップチームのスター選手たちを数多く売却してきた。その大半はPSR（利益・資産比率）の要件を満たす名目で放出され、アカデミー出身選手の売却益は「純利益」として計上されていた。
いくつかの名前を挙げるだけで、チェルシーのやり方の誤りに気づくことができるだろう。左サイドバックのルイス・ホールとイアン・マッツェンは、現在もプレミアリーグでプレーしている選手の中ではおそらく傑出しているが、とりわけ苛立たしい事例が2つある。
2023年のメイソン・マウントの不和を伴う退団は複雑な経緯をたどったものであり、公平を期すなら、その責任をすべて「ブルーコ」に帰することはできない。しかし、重要な点は、マウントが正真正銘のチェルシー人であり、クラブが2度目のチャンピオンズリーグ制覇を果たした主要な要因の一人であり、引退するその日までチェルシーでプレーする運命にあるかのように見えたということだ。彼がマンチェスター・ユナイテッドの選手となっていることは、怒りというよりは残念なことだ。
しかし、もう一人、コナー・ギャラガーがいる。ライバルのトッテナムが2023年に最初に彼を獲得しようとしたが、彼自身は移籍を望まず、新監督のマウリシオ・ポチェッティーノも売却を望まなかった。チェルシーがPSR（プレミアリーグの財政規則）上の理由で移籍に前向きだったにもかかわらずだ。ギャラガーはあと1年残留し、ポチェッティーノから副キャプテンに指名された後、売却対象となった。
ギャラガーはアトレティコ・マドリードへの移籍に合意していたが、アトレティコ側は取引の一環として、チェルシーに選手を1人放出することを求めていた。 当初はストライカーのサム・アゲホワが候補に挙がっていたが、その取引は成立しなかった。代わりに、チェルシーは2023年のローン移籍期間中に期待外れの結果に終わったジョアン・フェリックスを呼び戻した。フェリックスの加入を発表するため、チェルシーはソーシャルメディアにコバムでの彼の映像を投稿し、「Home again（帰ってきた）」というキャプションを添えた。さらに皮肉なことに、このポルトガル代表選手は5ヶ月後にチームから戦力外通告を受けたのである。