チェルシーの円陣騒動は、このずさんな「ブルーズ」がもはやまともなクラブではないことを浮き彫りにしている

これまで以上にパフォーマンス重視の無意味な行動が横行するプレミアリーグの今シーズンにおいて、チェルシーはその分野でトップに立つべく全力を尽くしている。何しろ、タイトルを獲得するよりは、そちらの方がはるかに簡単だからだ。

ブルーズの最新の些細な違反は、各ハーフの開始時に選手たちが集まるハドルに関するものだ。彼らはキックオフ前にセンターサークル上のボールの上で、自分たちでそのハドルを行うことを決めている。土曜日のホームでのニューカッスル戦（0-1で敗北）の前、主審のポール・ティアニーがコミカルにもそのハドルの真ん中に巻き込まれてしまった。

「重要でないことにばかり注目が集まっている」と、リアム・ロゼニオール監督は嘆いた。「はっきり言っておく。私は選手たちを守りたい。私はこの競技を尊重している。選手たちは、ボールを尊重し、団結とリーダーシップを示すために、ボールの周りに集まるという決断を下したのだ。それは私の決断ではない。リーダーシップグループとチームの間でなされた決断だ。

「選手たちは団結を示すためにボールの周りに集まるという決断を下した。それは私の決断ではない。そこに不敬な点など何もない。もしポールが、正しい判定を下すという自分の仕事に、もっと集中していたなら、今日我々はPKを得ていたはずだ。重要なことに集中しよう。

「正直に言うと、今日はポールや彼のスタッフとは話していないが、PGMOLや審判団とは話し合い、なぜ今日あのようなことが起きたのか理解を得ようと思う。ルールブックでは、それはタイミングの問題だと説明されていた。ただ、この問題の解決策を見つけたいだけだ。今話しているのは、実際に起きたこととは比べ物にならないほど重要ではないことだ。」