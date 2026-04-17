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チェルシーの共同オーナーは、エンツォ・マレスカ監督の「不可解な」退任について「クラブの決定ではない」と主張した。マレスカにはマンチェスター・シティ移籍の噂がある。
エグバリ氏は解任説を否定している
CAA主催「ワールド・コングレス・オブ・スポーツ」で、共同オーナーのエグバリ氏は、マレスカ監督の突然の退任はクラブの意思ではないと明言した。
報道では、この交代がチームに混乱をもたらし、今シーズンの戦いに「悪影響」が出ているという。エグバリ氏は、マレスカがマンチェスター・シティの職に就くとの噂が広がる中、クラブは生じた混乱を「自ら切り抜ける」必要があると語った。
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法的問題が退任を巡って不透明に
エグバリ氏は法的制約を理由に退任の経緯を明かさなかった。だが、就任間もない前レスター・シティ監督の後任を理事会が探すつもりはなかったと断言した。
「この変更はクラブの決定ではありませんでした。その理由については、法的な理由で話すことができません」と、スポーツ・ビジネス・ジャーナルが引用したエグバリ氏の言葉だ。「その理由は、やがて明らかになると思います。しかし、いいえ、これは私たちが望んだ変更ではありません。 戦術やメンバーを変えるのはシーズンに多少の影響を与える。私たちはこれを乗り越えるために戦うしかない」
チェルシーにおけるマレスカの軌跡
46歳の彼は2024年夏、解任されたマウリシオ・ポチェッティーノの後任としてチェルシー監督に就任した。 2025年1月の解任まで公式戦92試合（55勝16分21敗）を指揮した。解任のきっかけは、2025年末のアストン・ヴィラ戦1-2敗戦とボーンマス戦2-2引き分けだった。
11月にはチャンピオンズリーグでバルセロナを3-0で下し、同月のプレミアリーグ月間最優秀監督賞も受賞したが、クラブ経営陣との対立が表面化し、オーナーは契約解除を決断した。在任中、マレスカはヨーロッパカンファレンスリーグとクラブワールドカップで優勝した。
- AFP
ブルース、先行き不透明
今年初めにリアム・ローゼニオール氏を新監督に任命したものの、チームの調子は依然として不安定だ。全大会通算21試合で11勝8敗となっている。次節、チャンピオンズリーグ出場権を目指すブルーズはプレミアリーグでマンチェスター・ユナイテッドと対戦する。