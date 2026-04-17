CAA主催「ワールド・コングレス・オブ・スポーツ」で、共同オーナーのエグバリ氏は、マレスカ監督の突然の退任はクラブの意思ではないと明言した。

報道では、この交代がチームに混乱をもたらし、今シーズンの戦いに「悪影響」が出ているという。エグバリ氏は、マレスカがマンチェスター・シティの職に就くとの噂が広がる中、クラブは生じた混乱を「自ら切り抜ける」必要があると語った。