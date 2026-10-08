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チェルシーの主力コール・パーマーの負傷最新情報、トーマス・トゥヘルの警告を受けるもボーンマス戦先発に「自信」
パーマーが復帰を目指す
不調と度重なるコンディション不良に悩まされ、極めてフラストレーションのたまる前季を過ごしたパルマーは、イングランドのワールドカップメンバーから外れた。しかし、24歳のアタッカーは今季に入って好スタートを切っている。新シーズンの立ち上がりで圧巻の出来を見せ、負傷の悩みをすぐに振り払って、チェルシーで4ゴール2アシストを記録している。
クラブでの印象的なパフォーマンスにより、トーマス・トゥヘル率いるイングランド代表の直近のネーションズリーグ戦に向けたメンバーに再び招集された。しかし残念ながら、軽度の筋肉の問題により、このプレーメーカーはチームからの離脱を余儀なくされた。その短い後退はあったものの、パルマーは今週末にチェルシーでプレーする見通しだ。『The Sun』によれば、代表活動期間中はカリブ海地域で専門のフィットネスコーチの下、個別トレーニングを行っており、スタンフォード・ブリッジで出場可能になると広く見られている。
- Paul Marriott
トゥヘルが厳しい警告を発した
パーマーの代表活動辞退は、トゥヘルにとって好意的には受け止められなかった。イングランド代表監督は、このアタッカーの度重なる不在に明確ないら立ちを示し、代表内で重要な役割を確保するには、実際にその場にいてプレーできる状態であることの重要性を強調した。
「これは機会損失だ。彼はあまりにも多くの機会を逃している」と、トゥヘル監督は記者団に語った。「私はそのことで彼を責めてはいない。ただの事実だ。彼は負傷によってあまりにも多くの合宿を欠席しているし、私は自分のチームの中で実際に見て、確認したものだけを頼りにしたい。そのためには合宿に来ていなければならない」
このドイツ人指揮官は、今後その座を確かなものにするためには、パーマーがトレーニングピッチで自らを証明しなければならないことを明確にした。「合宿に来ていなければ、アピールするための次の段階には進めない。それは、実際に私と一緒にピッチに立っている時にしかできないことだからだ」と、トゥヘル監督は付け加えた。「だから、そうだ。これは機会損失だ」
アロンソの選考の悩み
パーマーの復帰が濃厚となったことは大きな追い風だが、チェルシーのシャビ・アロンソ監督は依然として、他の数人の主力選手のコンディションを不安視している。ジョアン・ペドロは、ひざの負傷により直近のブレントフォード戦敗戦を欠場しており、依然として出場が危ぶまれる状況だ。その後、ブラジル代表のオーストラリア戦、インド戦の親善試合も欠場することになった。
クラブキャプテンのリース・ジェームズもハムストリングの問題と闘っており、その影響でGtechコミュニティ・スタジアムで行われたあのロンドン・ダービーを欠場。ペドロ・ネトが急造のウイングバックとして起用されることになった。さらに、夏に4700万ポンドで加入したマルコ・パレストラも、いまだ公式戦デビューを果たせていない。21歳の右サイドバックはアタランタから加入し、プレシーズンには出場していたが、大腿四頭筋の負傷によって本格起用が遅れている。
中盤の潰し役モイセス・カイセドは、おそらく最ももどかしい離脱者と言える。24歳の同選手は、長引くふくらはぎの負傷により今季ここまで出場時間はわずか14分。最新のエクアドル代表メンバーからも外れることになった。チェルシーは、波乱の立ち上がりとなった今季序盤を通して、セントラルMFでの彼の存在感を間違いなく欠いてきた。
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ボーンマス戦が待ち受ける
チェルシーは、つまずいているリーグ戦の流れを立て直すためにも、ボーンマス戦でどうしても好結果が必要だ。アロンソ監督のチームは現在、プレミアリーグ開幕からフラム、ブライトン、アーセナル、ハル、ブレントフォードとの5試合で勝ち点7しか積み上げられず、順位表の10位に低迷している。
土曜日に勝ち点3を手にすることは、勢いを築き、アロンソ監督のチームにかかる序盤のプレッシャーを和らげるうえで極めて重要となる。ただ、ボーンマス攻略は簡単ではないかもしれない。チェルシーは昨季、この相手に苦しめられており、アウェーではスコアレスドローに終わり、その後スタンフォード・ブリッジでも2-2で引き分けている。
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