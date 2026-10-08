パーマーの代表活動辞退は、トゥヘルにとって好意的には受け止められなかった。イングランド代表監督は、このアタッカーの度重なる不在に明確ないら立ちを示し、代表内で重要な役割を確保するには、実際にその場にいてプレーできる状態であることの重要性を強調した。

「これは機会損失だ。彼はあまりにも多くの機会を逃している」と、トゥヘル監督は記者団に語った。「私はそのことで彼を責めてはいない。ただの事実だ。彼は負傷によってあまりにも多くの合宿を欠席しているし、私は自分のチームの中で実際に見て、確認したものだけを頼りにしたい。そのためには合宿に来ていなければならない」

このドイツ人指揮官は、今後その座を確かなものにするためには、パーマーがトレーニングピッチで自らを証明しなければならないことを明確にした。「合宿に来ていなければ、アピールするための次の段階には進めない。それは、実際に私と一緒にピッチに立っている時にしかできないことだからだ」と、トゥヘル監督は付け加えた。「だから、そうだ。これは機会損失だ」



