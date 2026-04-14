伝説的なセンターバックは公にコメントしていないが、コミュニティ・スタジアムの現経営陣は取引が最終段階に近づいていると認めた。この移籍が実現すれば、チェルシーのアカデミーで培ったテリーの経験が活かし、エセックスを本拠地とする同クラブの選手レンタル契約がスムーズになる可能性がある。

クラブの声明によると、オーナーのロビー・カウリング氏は「コルチェスター・ユナイテッドは現在、クラブ売却についてあるコンソーシアムと詳細を協議している。現時点では関与する個人や企業についてはコメントできない。

詳細については、取引が完全に完了し、すべての正式手続きが終了した時点で公表する。それまで私は、クラブ、サポーター、長期的な成功にとって最適な所有権移行を実現することに注力する」と述べた。