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チェルシーのレジェンド、ジョン・テリーが、1400万ポンドでの買収が間近に迫るコルチェスター・ユナイテッドで、サッカーに関する全権を握る見込みだ。
- AFP
テリーが買収提案を主導している
コルチェスターは、1400万ポンドでのクラブ売却を巡り、投資家グループと詳細を協議中だと発表した。交渉の中心には、チェルシーで5度プレミアリーグを制したテリーがいる。彼は火曜夜、コルチェスター対アクリントン・スタンレー戦を観戦する予定だ。取引が成立すれば、テリーは選手獲得、戦力、監督人事の全権を握る見込みだと『テレグラフ・スポーツ』が報じた。
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所有者が売却交渉を認めた
伝説的なセンターバックは公にコメントしていないが、コミュニティ・スタジアムの現経営陣は取引が最終段階に近づいていると認めた。この移籍が実現すれば、チェルシーのアカデミーで培ったテリーの経験が活かし、エセックスを本拠地とする同クラブの選手レンタル契約がスムーズになる可能性がある。
クラブの声明によると、オーナーのロビー・カウリング氏は「コルチェスター・ユナイテッドは現在、クラブ売却についてあるコンソーシアムと詳細を協議している。現時点では関与する個人や企業についてはコメントできない。
詳細については、取引が完全に完了し、すべての正式手続きが終了した時点で公表する。それまで私は、クラブ、サポーター、長期的な成功にとって最適な所有権移行を実現することに注力する」と述べた。
リーダーシップへの志
クラブ経営の資格を持つテリーは、指導的立場を望んでいた。2023年、『テレグラフ・スポーツ』は、彼が実業家ハーレー・キスバーグらとファン出資も得てチェルシーの株式10％取得を検討したと報じた。その計画は実現しなかったが、彼はコルチェスターで運営全般を担う役職に就いた。これは、下部リーグへの投資を通じてプロサッカーの発展を目指す著名人の流れに沿うものである。
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厳しい道が待ち受ける
象徴的な人物の加入が目前に迫り、チームは安定したシーズンをさらに発展させようとしている。現在リーグ2で42試合を消化し60ポイントを獲得、13位につけている。ダニー・カウリー監督率いるチームはシーズン終盤の過密日程を控え、この専門知識の大幅な強化が長期的な補強計画に極めて重要となるだろう。 手続きが完了すれば、テリーの経験が来季コルチェスターを昇格候補に押し上げるか注目される。