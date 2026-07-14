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チェルシーのレジェンドが、シャビ・アロンソにイングランド代表スターをフリーで獲得するよう助言した。
アロンソ率いる新時代
月曜日、チェルシーはリアム・ローゼニオア氏の後任としてアロンソ氏を新監督に就任させると発表した。1月にエンツォ・マレスカ氏が退任し、ローゼニオア氏が短期間指揮を執った後、チームはプレミアリーグ10位に終わった。
彼は「ヘッドコーチ」ではなく「マネージャー」として就任し、補強にも大きな権限を持つ。すでにグラニット・シャカの獲得を推進したが、スイス代表MFはサンダーランド残留を決めた。
元チェルシーのストライカー、ハッセルバインクは、マンチェスター・シティを退団したDFストーンズの獲得を勧めている。
- AFP
ハッセルバインク、ストーンズ移籍を支持
ハッセルバインクは、チェルシーが若手を中心としたチームに実績ある選手を加えるべきだと述べ、アロンソが戦力を高めていると指摘した。彼はストーンズを理想的な補強候補に挙げ、このディフェンダーの能力と、欧州カップ戦不出場により試合日程が軽減されたチェルシーの状況を強調した。
彼はWhoScoredに対し、「アロンソがフリーエージェントのストーンズを獲得してくれればと願っている」と語った。「誰もが『彼は怪我が多い』と言うだろう。しかし今年はチェルシーにとって良い補強になる。チャンピオンズリーグなど欧州大会がなく、試合が土曜に集中するからだ」
経験重視
ハッセルバインクは、チェルシーが欧州大会に出場しないことで、ストーンズのコンディションをより効果的に管理できると考える。試合数が減り、回復に充てる時間が増えながら、若手が多いチームにリーダーシップとトップレベルの経験をもたらし続けられる。ハッセルバインクは「彼はより休めるし、経験も豊富だ。少なくとも30試合は出られる」と語った。
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チェルシー、夏の優先事項を検討中
アロンソがハッセルバインクの助言を受けるかは不明だが、チェルシーは経験豊富な選手補強へ方針を転換している。ストーンズは現在フリーエージェントで最も注目される選手の一人であり、クラブは彼の経験が怪我のリスクを上回るかを判断する必要がある。
ただ、ストーンズは現在代表に集中しており、ワールドカップ終了まではオファーは出ない見込みだ。トーマス・トゥヘル監督率いるチームは、水曜日にアトランタ・スタジアムで行われる準決勝アルゼンチン戦に向けて準備を進めている。
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