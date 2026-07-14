月曜日、チェルシーはリアム・ローゼニオア氏の後任としてアロンソ氏を新監督に就任させると発表した。1月にエンツォ・マレスカ氏が退任し、ローゼニオア氏が短期間指揮を執った後、チームはプレミアリーグ10位に終わった。

彼は「ヘッドコーチ」ではなく「マネージャー」として就任し、補強にも大きな権限を持つ。すでにグラニット・シャカの獲得を推進したが、スイス代表MFはサンダーランド残留を決めた。

元チェルシーのストライカー、ハッセルバインクは、マンチェスター・シティを退団したDFストーンズの獲得を勧めている。







