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Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
خالد محمود

翻訳者：

チェルシーのレジェンドが、アーセナルやマンチェスター・シティとの差を縮めるには重要な変更が必要だと警告

チェルシーのレジェンド、ジョー・コールは、リアム・ロゼニオール監督がゴールキーパーのフィリップ・ヨルゲンセンとロベルト・サンチェスをローテーションで起用する方針に疑問を呈した。コールは、このような「孤独なポジション」での絶え間ない交代が自信を損なう恐れがあると主張し、プレミアリーグのトップ争いをするチームとの差を埋めるためには、定位置を確保した正ゴールキーパーが不可欠であると示唆した。ただし、そのためには現在の戦力を強化する必要があるかもしれないとも述べた。

  • ローテーションによる心理的負担

    パディ・パワーを通じて語ったジョー・コールは、チェルシーのゴールキーパー陣における継続性の欠如について懸念を表明した。コールは、3月7日に行われたFAカップ5回戦のレックサム戦（4-2でチェルシーが勝利）の際、元ゴールキーパーのベン・フォスターに助言を求めたことを明かした。「ゴールキーパーの心理状態を理解したいんだ」とコールは説明した。 「ベンと話した時、彼は『ゴールキーパーはすでに孤独なポジションだから、連続して試合に出場する必要がある』と断言した。監督からの絶対的な信頼を感じられる必要があるんだ」。フォスターによれば、この役割には精神面での「絶対的な確信」が求められるため、ロゼニオールの戦術的な交代は、経験豊富な観察者には「かなり奇妙」に映るという。

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    パリでのヨルゲンセンの浮き沈みの激しいパフォーマンス

    チェルシーがパリ・サンジェルマンに2-5で敗れた試合後、ヨルゲンセンのパフォーマンスを巡って意見が分かれ、議論はさらに激化した。大差での敗戦にもかかわらず、コールはこの若手GKのこの日のプレーについて、多角的な見解を示した。 「5失点し、大きなミスを1つ犯したにもかかわらず、彼は実際にはかなり良いプレーをしていた。という点で、これは注目すべき試合だった」とコールは指摘した。しかし、この元ウイングは、誰がゴールを守ろうと、個々のミスがスタンフォード・ブリッジでは組織的な問題になりつつあると警告した。「チェルシーのゴールキーパーたちはミスをなくさなければならない。それが常態化しつつある」と彼は付け加えた。

  • エリートへの架け橋

    コールにとって、ゴールキーパーのレベルこそが、チェルシーと現在の世界トップクラスのチームとの差を分ける要素だ。彼は、ジャンルイジ・ドンナルンマ、デビッド・ラヤ、エミリアーノ・マルティネスの安定したパフォーマンスを基準として挙げた。「それが必要なんだ。 チェルシーが次の段階へ進むためには、ゴールキーパーたちがそのレベルのパフォーマンスを定期的に発揮する必要がある」と彼は主張した。毎週のように世界クラスのパフォーマンスを発揮できる確固たる正ゴールキーパーがいなければ、チェルシーがトップ争いを継続的に維持するのは困難になるだろうとコールは懸念している。

  • Wrexham v Chelsea - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    ローゼニオール氏が「試合ごとの対応」方針を擁護

    批判にもかかわらず、ロゼニオール監督は自身の現代的なアプローチを貫いている。レックサムとのFAカップ戦を前にこの方針について問われた同監督は、従来のレッテルを退けた。 「私は試合ごとにゴールキーパーの起用について、異なる視点で考えている」と彼は語った。ピッチ上のあらゆるポジションで競争が存在すべきだと強調し、起用変更が恒久的な序列を意味するという考えを否定した。「伝統的に、ゴールキーパーが交代すれば『彼が今や正ゴールキーパーだ』と言われることは承知している。だが、決してそうではない。我々は試合ごとに可能な限り最強のチームを選出するよう努めるつもりだ」

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