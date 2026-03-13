チェルシーのレジェンドが、アーセナルやマンチェスター・シティとの差を縮めるには重要な変更が必要だと警告

批判にもかかわらず、ロゼニオール監督は自身の現代的なアプローチを貫いている。レックサムとのFAカップ戦を前にこの方針について問われた同監督は、従来のレッテルを退けた。 「私は試合ごとにゴールキーパーの起用について、異なる視点で考えている」と彼は語った。ピッチ上のあらゆるポジションで競争が存在すべきだと強調し、起用変更が恒久的な序列を意味するという考えを否定した。「伝統的に、ゴールキーパーが交代すれば『彼が今や正ゴールキーパーだ』と言われることは承知している。だが、決してそうではない。我々は試合ごとに可能な限り最強のチームを選出するよう努めるつもりだ」