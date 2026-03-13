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チェルシーのレジェンドが、アーセナルやマンチェスター・シティとの差を縮めるには重要な変更が必要だと警告
ローテーションによる心理的負担
パディ・パワーを通じて語ったジョー・コールは、チェルシーのゴールキーパー陣における継続性の欠如について懸念を表明した。コールは、3月7日に行われたFAカップ5回戦のレックサム戦（4-2でチェルシーが勝利）の際、元ゴールキーパーのベン・フォスターに助言を求めたことを明かした。「ゴールキーパーの心理状態を理解したいんだ」とコールは説明した。 「ベンと話した時、彼は『ゴールキーパーはすでに孤独なポジションだから、連続して試合に出場する必要がある』と断言した。監督からの絶対的な信頼を感じられる必要があるんだ」。フォスターによれば、この役割には精神面での「絶対的な確信」が求められるため、ロゼニオールの戦術的な交代は、経験豊富な観察者には「かなり奇妙」に映るという。
- AFP
パリでのヨルゲンセンの浮き沈みの激しいパフォーマンス
チェルシーがパリ・サンジェルマンに2-5で敗れた試合後、ヨルゲンセンのパフォーマンスを巡って意見が分かれ、議論はさらに激化した。大差での敗戦にもかかわらず、コールはこの若手GKのこの日のプレーについて、多角的な見解を示した。 「5失点し、大きなミスを1つ犯したにもかかわらず、彼は実際にはかなり良いプレーをしていた。という点で、これは注目すべき試合だった」とコールは指摘した。しかし、この元ウイングは、誰がゴールを守ろうと、個々のミスがスタンフォード・ブリッジでは組織的な問題になりつつあると警告した。「チェルシーのゴールキーパーたちはミスをなくさなければならない。それが常態化しつつある」と彼は付け加えた。
エリートへの架け橋
コールにとって、ゴールキーパーのレベルこそが、チェルシーと現在の世界トップクラスのチームとの差を分ける要素だ。彼は、ジャンルイジ・ドンナルンマ、デビッド・ラヤ、エミリアーノ・マルティネスの安定したパフォーマンスを基準として挙げた。「それが必要なんだ。 チェルシーが次の段階へ進むためには、ゴールキーパーたちがそのレベルのパフォーマンスを定期的に発揮する必要がある」と彼は主張した。毎週のように世界クラスのパフォーマンスを発揮できる確固たる正ゴールキーパーがいなければ、チェルシーがトップ争いを継続的に維持するのは困難になるだろうとコールは懸念している。
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ローゼニオール氏が「試合ごとの対応」方針を擁護
批判にもかかわらず、ロゼニオール監督は自身の現代的なアプローチを貫いている。レックサムとのFAカップ戦を前にこの方針について問われた同監督は、従来のレッテルを退けた。 「私は試合ごとにゴールキーパーの起用について、異なる視点で考えている」と彼は語った。ピッチ上のあらゆるポジションで競争が存在すべきだと強調し、起用変更が恒久的な序列を意味するという考えを否定した。「伝統的に、ゴールキーパーが交代すれば『彼が今や正ゴールキーパーだ』と言われることは承知している。だが、決してそうではない。我々は試合ごとに可能な限り最強のチームを選出するよう努めるつもりだ」
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