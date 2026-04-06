Getty Images Sport
翻訳者：
チェルシーのリース・ジェームズの復帰時期が決定、イングランド代表はW杯に向けて勢いづく
ジェームズがコンディション調整の勝負に勝利
英紙『テレグラフ』によると、この26歳のディフェンダーは順調に回復しており、4月下旬から5月上旬には戦線復帰できる見込みだ。このスケジュールであれば、当初の診断で懸念されていた「2ヶ月の離脱」という事態は回避され、国内リーグでのシーズン終了やワールドカップ出場の望みが絶たれるという危機も免れることになる。ニューカッスル戦での敗北以来戦列を離れていたジェームズは現在、トゥヘル監督が夏の大会に向けた26人の代表メンバーを最終決定する前に、自身のコンディションを証明すべく奮闘している。
- Getty/GOAL
トゥヘル監督、守備陣の課題に直面
トゥヘル監督は、右サイドバックの定位置をジェームズに確固たるものにした。このポジションは、イングランド代表が最近行ったウルグアイや日本との親善試合において、依然として課題となっていた。ジェームズの不在中にベン・ホワイトやティノ・リブラメントらがアピールする機会を与えられたものの、どちらの選手もチェルシーの主将と同じレベルの戦術的な安定感を見せることができなかった。 ジェド・スペンスやエズリ・コンサもそのポジションの候補だが、レアル・マドリードのトレント・アレクサンダー＝アーノルドは、トゥヘル監督の戦力入りを果たすために時間との戦いを強いられているようだ。
キャプテンの影響力は依然として極めて重要である
ジェームズはチェルシーで統計的にも印象的なシーズンを送っており、負傷による離脱を余儀なくされるまで、プレミアリーグで27試合に出場し、2ゴール5アシストを記録していた。スタンフォード・ブリッジの首脳陣にとって彼の重要性は、2032年まで続く長期契約の延長によってさらに確固たるものとなり、チーム構想の要としての地位を反映している。 デビュー以来すでにイングランド代表で22試合に出場しており、ユーロ2020での大会経験は、世界舞台でさらなる高みを目指すチームにとって不可欠なものだと見なされている。
- (C)Getty Images
国内外での重要な最終局面
日曜日にマンチェスター・シティをホームに迎えるプレミアリーグ6位のチェルシーは、キャプテンの早期復帰を依然として強く望んでいる。26歳の選手にとって、今週末のシティ戦への復帰は時期尚早だが、5月上旬の復帰はワールドカップに向けた重要なコンディションチェックとなるだろう。実戦への復帰が順調に進めば、トゥヘル監督は、夏の大会に向けて、自身が好む右サイドバックをフルに活用できる状態で守備の布陣を固めることができるだろう。