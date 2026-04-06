チェルシーのリース・ジェームズの復帰時期が決定、イングランド代表はW杯に向けて勢いづく

トゥヘル監督は、右サイドバックの定位置をジェームズに確固たるものにした。このポジションは、イングランド代表が最近行ったウルグアイや日本との親善試合において、依然として課題となっていた。ジェームズの不在中にベン・ホワイトやティノ・リブラメントらがアピールする機会を与えられたものの、どちらの選手もチェルシーの主将と同じレベルの戦術的な安定感を見せることができなかった。 ジェド・スペンスやエズリ・コンサもそのポジションの候補だが、レアル・マドリードのトレント・アレクサンダー＝アーノルドは、トゥヘル監督の戦力入りを果たすために時間との戦いを強いられているようだ。