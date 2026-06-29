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チェルシーのモイセス・カイセドがエクアドル代表の新主将に就任。W杯代表ミーティングでエンナー・バレンシアがキャプテンマークを譲った。
バトンタッチ
バレンシアは卓越したリーダーシップと先見性を見せ、エクアドル代表のキャプテンマークをカイセドに正式に引き渡した。36歳のベテランはチームメイトが見守る式典で、24歳のMFに腕章を手渡した。
この交代は、同国がW杯決勝トーナメント進出を決めた直後という重要なタイミングで実現した。元ウェストハムのフォワードであるバレンシアは、新世代が台頭する中、チーム内序列の変化を認め、この節目にバトンを渡した。
- AFP
歴史的勝利の勢い
この発表は、チームの流れが急激に好転した直後にあった。大会序盤、コートジボワールに敗れキュラソーとスコアレスドローだったエクアドルは、ニュージャージーでのドイツ戦で2-1の金星を挙げた。
この歴史的勝利でエクアドルは20年ぶりに決勝トーナメント進出を決め、ブラジルやアルゼンチンに次ぐ存在感を示した。初戦2試合でキャプテンを務めたバレンシアに代わり、この大一番ではカイセドが腕章を巻いた。
新時代の礎
カイセドはエクアドル代表の未来を支える要だ。2023年、英国史上最高額となる1億1500万ポンドでチェルシーに移籍し、世界屈指のMFに成長した。近年はバレンシアの代役としてキャプテンを務め、今回正式にチームを率いることが決定した。
この決定の背景には、若手主力の自主性を高めたいという意図がある。エクアドルは現在「黄金世代」の全盛期であり、バレンシアの寛大な判断は、カイセドの成熟度と高圧状況での戦術的価値を認めたものと言える。
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決勝トーナメントに照準を合わせる
キャプテン問題が解決し、エクアドルはノックアウトステージに集中できる。チームは強豪と互角に戦えることを示し、交代時の団結力で一致団結している。 次の試合は水曜日、アステカスタジアムで共催国メキシコと対戦する。この難関を突破すれば、準々決勝ではイングランドかコンゴ民主共和国が待ち受ける。