バレンシアは卓越したリーダーシップと先見性を見せ、エクアドル代表のキャプテンマークをカイセドに正式に引き渡した。36歳のベテランはチームメイトが見守る式典で、24歳のMFに腕章を手渡した。

この交代は、同国がW杯決勝トーナメント進出を決めた直後という重要なタイミングで実現した。元ウェストハムのフォワードであるバレンシアは、新世代が台頭する中、チーム内序列の変化を認め、この節目にバトンを渡した。



