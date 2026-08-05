2001年生まれのウクライナ人FWミハイロ・ムドリクが、今日、前回出場から615日ぶりにピッチへ戻ってきた。ムドリクは2024年にドーピングにより出場停止処分を受けていたが、今日、香港で行われたチェルシーのユヴェントス戦で、敗れた親善試合の82分に途中出場した。





ムドリクがピッチに入った瞬間、シャビ・アロンソ率いるチームのベンチ全体から拍手が送られ、スタンドに詰めかけた多くのチェルシーファンからも大きな歓声が上がった。







