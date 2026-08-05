2001年生まれのウクライナ人FWミハイロ・ムドリクが、今日、前回出場から615日ぶりにピッチへ戻ってきた。ムドリクは2024年にドーピングにより出場停止処分を受けていたが、今日、香港で行われたチェルシーのユヴェントス戦で、敗れた親善試合の82分に途中出場した。
ムドリクがピッチに入った瞬間、シャビ・アロンソ率いるチームのベンチ全体から拍手が送られ、スタンドに詰めかけた多くのチェルシーファンからも大きな歓声が上がった。
2001年生まれのウクライナ人FWミハイロ・ムドリクが、今日、前回出場から615日ぶりにピッチへ戻ってきた。ムドリクは2024年にドーピングにより出場停止処分を受けていたが、今日、香港で行われたチェルシーのユヴェントス戦で、敗れた親善試合の82分に途中出場した。
ムドリクがピッチに入った瞬間、シャビ・アロンソ率いるチームのベンチ全体から拍手が送られ、スタンドに詰めかけた多くのチェルシーファンからも大きな歓声が上がった。
ミハイロ・ムドリクは2024年末にメルドニウムの陽性反応が出たことで出場停止となり、常に無実を主張していたものの、2026年初めにFAから4年間の出場停止処分を科されていた。しかし2026年7月、WADAが同物質の検出基準を更新し、ムドリクの体内で検出された濃度は、もはや違反とは見なされないと定めた。 その後、FA、WADA、そして選手の間で合意が成立し、出場停止処分はすでに消化した期間（1年8カ月）に短縮され、チェルシーで直ちにプレー可能となり、2026年8月5日のユヴェントスとの親善試合でピッチに復帰することが可能になった。
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。