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チェルシーのミハイロ・ムドリクに薬物違反で最大4年の出場停止処分。本人は即座に控訴した。
FAが科す最高刑
サッカー協会（FA）は、薬物検査の陽性反応を受けた長期調査の結果、ムドリクに最高刑の4年間出場停止を科した。25歳の同選手は2024年12月、定期尿検査の異常所見で暫定的に出場停止となり、2025年6月に正式告発されていた。
FAは調査の詳細を明かさなかったが、今回の制裁の重さが示された。処分は仮停止の開始日に遡及するため、元シャフタール・ドネツク所属のウインガーは事実上2028年12月までプロサッカーに復帰できない。
- AFP
ムドリクがCASに提訴
キャリア挽回へ、ムドリクはスポーツ最高裁判所に提訴した。CAS広報はBBCに「2026年2月25日付でFAに対するムドリクの訴えを受理、現在書面審理中で期日は未定」と語った。
争点は心血管系薬「メルドニウム」で、呼吸機能や持久力を高める。報道では、ムドリクは2024年10月のウクライナ代表戦でこの物質に接触したとされる。関係者らは上訴により出場停止が大幅に短縮され、来季の復帰も可能と楽観視している。
亡命先で清廉さを保ち、修行に励む
ムドリクは一貫して意図的なドーピングを否定している。出場停止後、彼は公式声明で驚きの気持ちを表明し、「完全なショック状態だ。故意に禁止物質を使用したり規則に違反したりしたことはない」と語った。
2024年11月のハイデンハイムとのカンファレンスリーグ戦以来、チェルシーでの試合出場はできないものの、ムドリクはコンディション維持に努めている。彼は非リーグのウクスブリッジFCで専属コーチと共にトレーニングを続け、ゴールキーパーも雇っている。また、法的代理人としてモーガン・スポーツ・ローを起用。同事務所はポール・ポグバの処分軽減に成功したほか、タイソン・フューリーやクリス・フルームも支援している。
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チェルシーとFAは沈黙を守っている
チェルシーは2023年1月、ムドラク獲得に7000万ユーロ（6100万ポンド）を支払った。しかし法的手続きが続く間は公式コメントを発表しない。クラブはCASの判決を待って、彼の将来を決める見込みだ。
イングランドサッカー協会（FA）もコメントを控えている。ムドリクが名誉を回復するか、それともキャリアが終焉するか、その行方に世界中が注目している。