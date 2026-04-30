サッカー協会（FA）は、薬物検査の陽性反応を受けた長期調査の結果、ムドリクに最高刑の4年間出場停止を科した。25歳の同選手は2024年12月、定期尿検査の異常所見で暫定的に出場停止となり、2025年6月に正式告発されていた。

FAは調査の詳細を明かさなかったが、今回の制裁の重さが示された。処分は仮停止の開始日に遡及するため、元シャフタール・ドネツク所属のウインガーは事実上2028年12月までプロサッカーに復帰できない。