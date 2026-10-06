カイセドは現在、最高時速155マイル（約249キロ）に達し、0-60マイル加速をわずか3.8秒でこなす自身の車両について、正しい書類を取得するよう命じられている。

昨年、当該車両が押収された当初の一件を受け、チェルシーはこの問題を「個人的な事柄」として片づけていた。このピッチ外での問題は、2023年に当時のクラブ史上最高額となる1億1500万ポンドでブライトンからチェルシーに加入したカイセドが、長引くふくらはぎの負傷によってピッチ上でも苦戦を続ける中で起きている。