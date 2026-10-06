AFP
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チェルシーのスター、モイセス・カイセドが、有効な免許なしで16万ポンドのスーパーカーを運転し、8点の違反点数を科された
カイセドに法的トラブルか
『デイリー・メール』によると、カイセドは今週クローリー治安判事裁判所に出廷し、1444ポンドの罰金と違反点数8点を科された。カイセドは2025年4月、コブハムのトレーニング施設近くで、16万ポンドのアウディRSQ8を運転中に停車を命じられていた。有効な運転免許証を所持していなかったことに加え、保険未加入での運転でも有罪判決を受けた。この処分により、カイセドは6カ月の運転禁止処分に危険なほど近づいた。これは、運転者が3年間で12点に達した場合に自動的に科されるものである。
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クラブの反応とスーパーカーの詳細
カイセドは現在、最高時速155マイル（約249キロ）に達し、0-60マイル加速をわずか3.8秒でこなす自身の車両について、正しい書類を取得するよう命じられている。
昨年、当該車両が押収された当初の一件を受け、チェルシーはこの問題を「個人的な事柄」として片づけていた。このピッチ外での問題は、2023年に当時のクラブ史上最高額となる1億1500万ポンドでブライトンからチェルシーに加入したカイセドが、長引くふくらはぎの負傷によってピッチ上でも苦戦を続ける中で起きている。
続くコンディション不良と負傷との闘い
カイセドはここまでフラストレーションのたまるシーズンを強いられており、シャビ・アロンソ監督の下でプレー時間はわずか14分にとどまっている。この厄介なふくらはぎの問題から完全に回復させるため、カイセドは韓国、日本、パナマとの代表戦に向けた直近のエクアドル代表メンバーから外れた。出場機会は限られているものの、チェルシーが中盤で彼の不在を明確に感じているのは間違いなく、万全の状態でクラブのために力を発揮できる時のカイセドは、今なお先発メンバーの最優先候補の一人である。
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カイセドの次は？
今後、カイセドはさらなる法的トラブルを避けるため、運転関連の書類を完全に更新しておく必要がある。ピッチ上では、アロンソが最近、カイセドのコンディションについて希望を持てる見通しを示し、「心配する必要はない」と語った。指揮官は、カイセドが実戦復帰に近づいており、チェルシーがボーンマスと対戦する試合で起用される可能性があることを示唆した。
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