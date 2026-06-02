チェルシーのスター、アレハンドロ・ガルナチョが、背中全体を覆う映画にインスパイアされた巨大な新タトゥーを披露した。

このウイングはピッチ外でのスタイルで注目されているが、スタンフォード・ブリッジでの将来はまだ不透明だ。期待されて加入したものの、ロンドンでは安定したパフォーマンスを示せていない。

デビューシーズンは公式戦8得点を挙げただけ。このためチェルシーはオファーを検討する構えだ。

それでもイタリアのクラブは関心を維持。特にナポリは、彼の攻撃力を高く評価し、継続して獲得を検討している。移籍の可否はチェルシーの金銭的条件次第で、クラブは12か月前にマンチェスター・ユナイテッドに支払った移籍金の大部分回収を狙う。