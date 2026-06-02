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チェルシーのスター、アレハンドロ・ガルナチョが、背中全体を覆う映画にインスパイアされた巨大な新タトゥーを披露した。
ブルーズのウイングにふさわしい象徴的なインク
21歳のフォワードは、世界的に有名なアーティスト、ホアキン・ガンガと対談し、背中全体を覆うタトゥーを完成させた。デザインには、映画『ダークナイト』でヒース・レジャーが演じたジョーカーが、トランプを手に「Why so serious?（なんでそんなに深刻なんだ？）」と囁く姿が精巧に描かれている。
ガンガはレブロン・ジェームズやドレイク、ポスト・マローンも手がけるベテランで、ガルナチョはロサンゼルスのスタジオを訪れ、完成した作品はインスタグラムで公開された。
ポップカルチャーへのオマージュを集めたギャラリー
ガルナチョのボディアートは、彼の趣味を映す鏡だ。右腕には『プリズン・ブレイク』のマイケル・スコフィールドとリンカーン・バローズ、左手には『ストレンジャー・シングス』のイレブン（ミリー・ボビー・ブラウン）がいる。
さらに、下腿には日本サッカー漫画『キャプテン翼』のシーンも刻まれている。そして今回、背中全体に施したジョーカーのタトゥーが最も野心的で、ハリウッドのアイコンを大胆に表現している。
セリエAの強豪がガルナチョを狙う
このウイングはピッチ外でのスタイルで注目されているが、スタンフォード・ブリッジでの将来はまだ不透明だ。期待されて加入したものの、ロンドンでは安定したパフォーマンスを示せていない。
デビューシーズンは公式戦8得点を挙げただけ。このためチェルシーはオファーを検討する構えだ。
それでもイタリアのクラブは関心を維持。特にナポリは、彼の攻撃力を高く評価し、継続して獲得を検討している。移籍の可否はチェルシーの金銭的条件次第で、クラブは12か月前にマンチェスター・ユナイテッドに支払った移籍金の大部分回収を狙う。
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アルゼンチンの有望選手を巡る4者による争い
西ロンドンの状況を注視しているのはナポリだけではない。ユヴェントス、ACミラン、ローマも仲介業者を通じてこの選手の移籍可能性を把握しているという。いずれもサイド補強を模索しており、イタリアの戦術的環境が21歳選手がパフォーマンスを取り戻す助けになると考えている。