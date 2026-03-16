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チェルシーのスター選手ペドロ・ネト、PSG戦でボールボーイを押した件でチャンピオンズリーグの出場停止処分を免れる
UEFA、ネトへの押し倒し行為について処分を見送る
UEFAは、パルク・デ・プランスで行われたチェルシーの2-5の敗戦におけるネトーの行動について調査を開始した。このウイングは試合終盤、プレーを再開するために素早くボールを回収しようとした際、ボールボーイを押すという怒りの反応を見せた。この一件にもかかわらず、ジャーナリストのベン・ジェイコブス氏によると、26歳のネトーは出場停止処分を受けることはなく、スタンフォード・ブリッジで行われる第2戦には出場可能である見込みだという。
この決定は、リーグ・アン王者に対して3点差を逆転する奇跡を願っているリアム・ローゼニオール監督にとって安堵材料となった。ネトは、先週末のニューカッスル・ユナイテッド戦での残念なプレミアリーグ敗戦を欠場しており、欧州戦に向けて万全のコンディションにある。その欠場は別のレッドカードによる出場停止が原因だったため、この重要な欧州の試合に向けて完全に休養を取っているはずだ。
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ジェームズの失点は、個々の得点で相殺された
ネトに関するニュースは明るいものだが、チェルシーの準備は、リース・ジェームズがまたしても怪我に見舞われたことで大きな打撃を受けた。最近スタンフォード・ブリッジで長期契約を更新したばかりのクラブ主将は、再びハムストリングを痛め、数週間の離脱を余儀なくされている。イングランド代表の彼は、ここしばらく珍しく怪我に悩まされることなくプレーを続けていたが、今回の不運により、ブルーズはリーダーであり、右サイドバックとして世界クラスの実力を誇る選手を失うことになった。
しかし、エステヴァオ・ウィリアンに関しては朗報がある。18歳のブラジル人新星は公開練習に参加しており、2月上旬以来となるチーム合流を果たした。PSG戦でのメンバー入りには十分なコンディションにあるかどうかはまだ不明だが、現在自信を欠いているチームにとって、彼がピッチに立つ姿は大きな精神的後押しとなるだろう。
第2戦に向けて戦術的な布陣変更が見込まれる
ネトが復帰可能となったことで、彼は左サイドの先発メンバーに復帰すると見られている。ニューカッスル戦での敗北時にやや苦戦し、最近のパフォーマンスに対して批判を浴びているアレハンドロ・ガルナチョに代わって起用される見通しだ。圧倒的なリードと高い戦術的規律を持って第2戦に臨むPSGを揺さぶるためには、ネトの直線的な突破力とスピードが不可欠となるだろう。
コーチングスタッフは、ピッチ上の他のポジションについても選手起用の難題を慎重に検討しなければならない。ゴールキーパーのフィリップ・ヨルゲンセンは最近のトレーニングセッションに姿を見せておらず、コンディションに懸念が生じている。一方、レヴィ・コルウィルは軽いトレーニングには参加しているものの、重度の膝の怪我からの回復途上にあるため、出場は依然として難しい状況だ。ミッドフィルダーのダリオ・エッスーゴもコンディションを調整中の一人であり、週末にはU-21チームでプレーしている。
- AFP
チェルシーは欧州でのシーズンを挽回しようと試みる
チェルシーはチャンピオンズリーグ残留の望みを繋ぐために苦戦を強いられているが、チーム内の気迫は衰えていない。第1戦を2-5で落としたにもかかわらず、チェルシーは最後まで戦い抜く決意を固めており、スタンフォード・ブリッジの熱気を利用してフランスの相手を動揺させようとしている。ネトをはじめとする、現FIFAクラブワールドカップ王者の主力選手たちを起用できるかどうかは、逆転の可能性を秘めた戦いを繰り広げる上で極めて重要だ。
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