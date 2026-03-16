チェルシーのスター選手ペドロ・ネト、PSG戦でボールボーイを押した件でチャンピオンズリーグの出場停止処分を免れる

ネトに関するニュースは明るいものだが、チェルシーの準備は、リース・ジェームズがまたしても怪我に見舞われたことで大きな打撃を受けた。最近スタンフォード・ブリッジで長期契約を更新したばかりのクラブ主将は、再びハムストリングを痛め、数週間の離脱を余儀なくされている。イングランド代表の彼は、ここしばらく珍しく怪我に悩まされることなくプレーを続けていたが、今回の不運により、ブルーズはリーダーであり、右サイドバックとして世界クラスの実力を誇る選手を失うことになった。

しかし、エステヴァオ・ウィリアンに関しては朗報がある。18歳のブラジル人新星は公開練習に参加しており、2月上旬以来となるチーム合流を果たした。PSG戦でのメンバー入りには十分なコンディションにあるかどうかはまだ不明だが、現在自信を欠いているチームにとって、彼がピッチに立つ姿は大きな精神的後押しとなるだろう。